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Раскрыто, как участие в спецоперации влияет на пенсию - РИА Новости, 17.02.2025
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02:23 17.02.2025 (обновлено: 05:47 17.02.2025)
https://ria.ru/20250217/pensiya-1999736537.html
Раскрыто, как участие в спецоперации влияет на пенсию
Раскрыто, как участие в спецоперации влияет на пенсию - РИА Новости, 17.02.2025
Раскрыто, как участие в спецоперации влияет на пенсию
Каждый год участия в специальной военной операции засчитывается в стаж страховой пенсии по старости за два года, мобилизованные дополнительно получают по 3,6... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T02:23:00+03:00
2025-02-17T05:47:00+03:00
общество
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Каждый год участия в специальной военной операции засчитывается в стаж страховой пенсии по старости за два года, мобилизованные дополнительно получают по 3,6 пенсионных коэффициента и могут рассчитывать на дополнительные социальные выплаты и льготы, рассказал РИА Новости ведущий сотрудник Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок."Мобилизация дает ряд льгот при расчете страховой пенсии по старости. Во-первых, один год участия в СВО считается за два года стажа. А наличие продолжительного стажа (42 года для мужчин, 37 лет для женщин) дает право на получение страховой пенсии на два года раньше обычного срока", — сказал эксперт. Во-вторых, отметил он, каждый год участия в спецоперации увеличивает на 3,6 количество пенсионных коэффициентов, от которых напрямую зависит размер пенсии. Помимо этого, участникам СВО положены социальные выплаты и льготы. "Мобилизованным, которые уже получали пенсию за выслугу лет на момент мобилизации, ее выплата приостанавливается, но компенсируется в полном объеме специальными выплатами. При этом за счет увеличения продолжительности выслуги размеры пенсии будут расти", — добавил эксперт.При этом мобилизованные россияне являются военнослужащими и могут рассчитывать на получение пенсии за выслугу лет при соблюдении всех условий ее получения. Минимальная продолжительность такой выслуги — 20 лет. Фактически на соответствующую пенсию могут рассчитывать те граждане, кто и до мобилизации имел стаж работы в Вооруженных силах или других силовых ведомствах, объяснил Ляшок.
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общество
Общество
Раскрыто, как участие в спецоперации влияет на пенсию

Экономист Ляшок: каждый год участия в СВО засчитывается в стаж за два года

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкТрудовая книжка и пенсионное удостоверение
Трудовая книжка и пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Трудовая книжка и пенсионное удостоверение. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Каждый год участия в специальной военной операции засчитывается в стаж страховой пенсии по старости за два года, мобилизованные дополнительно получают по 3,6 пенсионных коэффициента и могут рассчитывать на дополнительные социальные выплаты и льготы, рассказал РИА Новости ведущий сотрудник Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок.
"Мобилизация дает ряд льгот при расчете страховой пенсии по старости. Во-первых, один год участия в СВО считается за два года стажа. А наличие продолжительного стажа (42 года для мужчин, 37 лет для женщин) дает право на получение страховой пенсии на два года раньше обычного срока", — сказал эксперт.
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Во-вторых, отметил он, каждый год участия в спецоперации увеличивает на 3,6 количество пенсионных коэффициентов, от которых напрямую зависит размер пенсии. Помимо этого, участникам СВО положены социальные выплаты и льготы.
"Мобилизованным, которые уже получали пенсию за выслугу лет на момент мобилизации, ее выплата приостанавливается, но компенсируется в полном объеме специальными выплатами. При этом за счет увеличения продолжительности выслуги размеры пенсии будут расти", — добавил эксперт.
При этом мобилизованные россияне являются военнослужащими и могут рассчитывать на получение пенсии за выслугу лет при соблюдении всех условий ее получения. Минимальная продолжительность такой выслуги — 20 лет. Фактически на соответствующую пенсию могут рассчитывать те граждане, кто и до мобилизации имел стаж работы в Вооруженных силах или других силовых ведомствах, объяснил Ляшок.
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