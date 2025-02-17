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В Северной Осетии ввели режим ЧС из-за погодных условий
В Северной Осетии ввели режим ЧС из-за погодных условий - РИА Новости, 17.02.2025
В Северной Осетии ввели режим ЧС из-за погодных условий
Режим ЧС введён в Северной Осетии в связи с ухудшением погодных условий и закрытием Военно-Грузинской дороги для большегрузного транспорта, сообщает глава... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T11:08:00+03:00
2025-02-17T11:08:00+03:00
2025-02-17T11:29:00+03:00
сергей меняйло
происшествия
республика северная осетия - алания
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ПЯТИГОРСК, 17 фев - РИА Новости. Режим ЧС введён в Северной Осетии в связи с ухудшением погодных условий и закрытием Военно-Грузинской дороги для большегрузного транспорта, сообщает глава республики Сергей Меняйло. "В связи с ухудшением погодных условий и закрытием Военно-Грузинской дороги для большегрузного транспорта с 11.00 в Северной Осетии введён режим ЧС", – написал Меняйло своем Telegram-канале. Глава республики также отметил, что в случае заполнения стоянок для большегрузов их въезд на территорию республики будет ограничен, в местах скопления транспорта организуют пункты обогрева.
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сергей меняйло, происшествия, республика северная осетия - алания
Сергей Меняйло, Происшествия, Республика Северная Осетия - Алания
В Северной Осетии ввели режим ЧС из-за погодных условий
В Северной Осетии ввели режим ЧС из-за закрытия Военно-Грузинской дороги