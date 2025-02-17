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В ООН следят за предстоящей встречей представителей России и США в Эр-Рияде - РИА Новости, 17.02.2025
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21:25 17.02.2025 (обновлено: 23:15 17.02.2025)
https://ria.ru/20250217/oon-1999930218.html
В ООН следят за предстоящей встречей представителей России и США в Эр-Рияде
В ООН следят за предстоящей встречей представителей России и США в Эр-Рияде - РИА Новости, 17.02.2025
В ООН следят за предстоящей встречей представителей России и США в Эр-Рияде
В ООН следят за предстоящей встречей представителей РФ и США в Саудовской Аравии, диалог между Москвой и Вашингтоном важен, сообщил представитель генсека... РИА Новости, 17.02.2025
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россия
сша
саудовская аравия
стефан дюжаррик
дмитрий песков
юрий ушаков
оон
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ООН, 17 фев – РИА Новости. В ООН следят за предстоящей встречей представителей РФ и США в Саудовской Аравии, диалог между Москвой и Вашингтоном важен, сообщил представитель генсека Всемирной Организации Стефан Дюжаррик. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что помощник президента РФ Юрий Ушаков и министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник вылетают в Саудовскую Аравию по поручению президента РФ Владимира Путина. Во вторник они проведут в Эр-Рияде встречу с представителями США, которая будет посвящена прежде всего восстановлению всего комплекса российско-американских отношений. "Конечно, мы следим за встречей", – сказал Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов, отметив также важность диалога между РФ и США как постоянными членами Совбеза ООН.
https://ria.ru/20250217/evropa-1999700891.html
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россия, сша, саудовская аравия, стефан дюжаррик, дмитрий песков, юрий ушаков, оон
Россия, США, Саудовская Аравия, Стефан Дюжаррик, Дмитрий Песков, Юрий Ушаков, ООН
В ООН следят за предстоящей встречей представителей России и США в Эр-Рияде

Дюжаррик: в ООН следят за предстоящей встречей России и США в Саудовской Аравии

© Getty Images / picture alliance/Bernd von JutrczenkaЭр-Рияд
Эр-Рияд - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© Getty Images / picture alliance/Bernd von Jutrczenka
Эр-Рияд. Архивное фото
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ООН, 17 фев – РИА Новости. В ООН следят за предстоящей встречей представителей РФ и США в Саудовской Аравии, диалог между Москвой и Вашингтоном важен, сообщил представитель генсека Всемирной Организации Стефан Дюжаррик.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что помощник президента РФ Юрий Ушаков и министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник вылетают в Саудовскую Аравию по поручению президента РФ Владимира Путина. Во вторник они проведут в Эр-Рияде встречу с представителями США, которая будет посвящена прежде всего восстановлению всего комплекса российско-американских отношений.
«
"Конечно, мы следим за встречей", – сказал Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов, отметив также важность диалога между РФ и США как постоянными членами Совбеза ООН.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
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РоссияСШАСаудовская АравияСтефан ДюжаррикДмитрий ПесковЮрий УшаковООН
 
 
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