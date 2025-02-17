https://ria.ru/20250217/oon-1999930218.html

В ООН следят за предстоящей встречей представителей России и США в Эр-Рияде

В ООН следят за предстоящей встречей представителей России и США в Эр-Рияде - РИА Новости, 17.02.2025

В ООН следят за предстоящей встречей представителей России и США в Эр-Рияде

В ООН следят за предстоящей встречей представителей РФ и США в Саудовской Аравии, диалог между Москвой и Вашингтоном важен, сообщил представитель генсека... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T21:25:00+03:00

2025-02-17T21:25:00+03:00

2025-02-17T23:15:00+03:00

россия

сша

саудовская аравия

стефан дюжаррик

дмитрий песков

юрий ушаков

оон

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ООН, 17 фев – РИА Новости. В ООН следят за предстоящей встречей представителей РФ и США в Саудовской Аравии, диалог между Москвой и Вашингтоном важен, сообщил представитель генсека Всемирной Организации Стефан Дюжаррик. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что помощник президента РФ Юрий Ушаков и министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник вылетают в Саудовскую Аравию по поручению президента РФ Владимира Путина. Во вторник они проведут в Эр-Рияде встречу с представителями США, которая будет посвящена прежде всего восстановлению всего комплекса российско-американских отношений. "Конечно, мы следим за встречей", – сказал Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов, отметив также важность диалога между РФ и США как постоянными членами Совбеза ООН.

https://ria.ru/20250217/evropa-1999700891.html

россия

сша

саудовская аравия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, сша, саудовская аравия, стефан дюжаррик, дмитрий песков, юрий ушаков, оон