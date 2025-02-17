https://ria.ru/20250217/oleni-1999740952.html

На Таймыре планируют метить оленей с помощью радиоошейников

На Таймыре планируют метить оленей с помощью радиоошейников - РИА Новости, 17.02.2025

На Таймыре планируют метить оленей с помощью радиоошейников

Фонд "Природа и люди" планирует метить с помощью радиоошейников диких северных оленей на Таймыре, численность которых сократилась в 4 раза за 20 лет, это... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T04:17:00+03:00

2025-02-17T04:17:00+03:00

2025-02-17T04:17:00+03:00

таймыр

россия

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Фонд "Природа и люди" планирует метить с помощью радиоошейников диких северных оленей на Таймыре, численность которых сократилась в 4 раза за 20 лет, это поможет отследить пути миграции и обеспечить защиту от браконьеров, сообщила РИА Новости руководитель программы по сохранению животного мира фонда Ирина Онуфреня. В России 17 февраля отмечается День дикого северного оленя. В 2024 году животное включили в перечень приоритетных видов, для которых должны приниматься специальные меры по охране и восстановлению численности в рамках национального проекта "Экологическое благополучие". "Наш Фонд, например, занимается сохранением дикого северного оленя на полуострове Таймыр, где за последние 20 лет популяция сократилась более чем в 4 раза — с 1 миллиона особей в конце 1990-х годов до 250 тысяч в 2019 году, и на Европейском Севере, где с 1970-1980 годов численность дикого северного оленя сократилась примерно в 5 раз - всего до 2400 особей", - сказала Онуфреня. По ее словам, в последние десятилетия ученые фиксируют стремительное сокращение численности оленя почти на всей его территории обитания в России, одна из его основных причин – нелегальный промысел. "Второй фактор, влияющий на падение численности, – климатические изменения. Ранние заморозки или рано вскрывающиеся реки, волны аномальной жары и, как следствие, пожары ведут к смещению сроков и путей миграции диких северных оленей, меняется их кормовая база, а места отёла смещаются на юг Таймыра", - пояснила Онуфреня. По ее словам, во время весенних миграций на север олени теперь не могут перейти реки по льду, как раньше, и вынуждены с трудом переплывать их. Во время таких переправ гибнет большое число беременных самок и неокрепших телят. "Мы планируем метить оленей радиоошейниками российского производства, чтобы отследить пути миграции, что поможет обеспечить дополнительную защиту для наиболее важных участков миграционного пути, в том числе защитить от браконьеров переправы через реки", - добавила Онуфреня.

https://ria.ru/20241218/kamchatka-1989827190.html

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таймыр, россия