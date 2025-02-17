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В Воронежской области охотник по неосторожности застрелил знакомого - РИА Новости, 17.02.2025
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21:01 17.02.2025
https://ria.ru/20250217/okhota-1999927776.html
В Воронежской области охотник по неосторожности застрелил знакомого
В Воронежской области охотник по неосторожности застрелил знакомого - РИА Новости, 17.02.2025
В Воронежской области охотник по неосторожности застрелил знакомого
Мужчина во время охоты в Воронежской области по неосторожности выстрелил в своего 72-летнего знакомого, ему оказали медицинскую помощь, но спасти не смогли,... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T21:01:00+03:00
2025-02-17T21:01:00+03:00
происшествия
воронежская область
россия
богучарский район
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ВОРОНЕЖ, 17 фев - РИА Новости. Мужчина во время охоты в Воронежской области по неосторожности выстрелил в своего 72-летнего знакомого, ему оказали медицинскую помощь, но спасти не смогли, сообщили в СУСК России по региону. "В дневное время 15 февраля 2025 года подозреваемый совместно со своими знакомыми находился на охоте в Богучарском районе Воронежской области. При разряжении охотничьего ружья подозреваемый произвел один выстрел, попав в стоявшего неподалеку от него 72-летнего мужчину. Присутствующие доставили пострадавшего в больницу. Несмотря на оказанную квалифицированную медицинскую помощь, спасти потерпевшего не удалось", - сообщили в Telegram-канале СУСК России по Воронежской области. Следователи возбудили уголовное дело по факту произошедшего по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). "Подозреваемый допрошен об обстоятельствах совершенного преступления, дал признательные показания", - добавили в СУСК России по Воронежской области.
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воронежская область
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происшествия, воронежская область, россия, богучарский район
Происшествия, Воронежская область, Россия, Богучарский район
В Воронежской области охотник по неосторожности застрелил знакомого

В Воронежской области на охоте мужчина по неосторожности выстрелил в знакомого

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
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ВОРОНЕЖ, 17 фев - РИА Новости. Мужчина во время охоты в Воронежской области по неосторожности выстрелил в своего 72-летнего знакомого, ему оказали медицинскую помощь, но спасти не смогли, сообщили в СУСК России по региону.
«
"В дневное время 15 февраля 2025 года подозреваемый совместно со своими знакомыми находился на охоте в Богучарском районе Воронежской области. При разряжении охотничьего ружья подозреваемый произвел один выстрел, попав в стоявшего неподалеку от него 72-летнего мужчину. Присутствующие доставили пострадавшего в больницу. Несмотря на оказанную квалифицированную медицинскую помощь, спасти потерпевшего не удалось", - сообщили в Telegram-канале СУСК России по Воронежской области.
Следователи возбудили уголовное дело по факту произошедшего по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
"Подозреваемый допрошен об обстоятельствах совершенного преступления, дал признательные показания", - добавили в СУСК России по Воронежской области.
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