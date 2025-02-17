https://ria.ru/20250217/okhota-1999927776.html

В Воронежской области охотник по неосторожности застрелил знакомого

В Воронежской области охотник по неосторожности застрелил знакомого - РИА Новости, 17.02.2025

В Воронежской области охотник по неосторожности застрелил знакомого

Мужчина во время охоты в Воронежской области по неосторожности выстрелил в своего 72-летнего знакомого, ему оказали медицинскую помощь, но спасти не смогли,... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T21:01:00+03:00

2025-02-17T21:01:00+03:00

2025-02-17T21:01:00+03:00

происшествия

воронежская область

россия

богучарский район

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979268218_0:35:2323:1342_1920x0_80_0_0_0c0e6abf205e1cc6e5157847cb8c5b34.jpg

ВОРОНЕЖ, 17 фев - РИА Новости. Мужчина во время охоты в Воронежской области по неосторожности выстрелил в своего 72-летнего знакомого, ему оказали медицинскую помощь, но спасти не смогли, сообщили в СУСК России по региону. "В дневное время 15 февраля 2025 года подозреваемый совместно со своими знакомыми находился на охоте в Богучарском районе Воронежской области. При разряжении охотничьего ружья подозреваемый произвел один выстрел, попав в стоявшего неподалеку от него 72-летнего мужчину. Присутствующие доставили пострадавшего в больницу. Несмотря на оказанную квалифицированную медицинскую помощь, спасти потерпевшего не удалось", - сообщили в Telegram-канале СУСК России по Воронежской области. Следователи возбудили уголовное дело по факту произошедшего по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). "Подозреваемый допрошен об обстоятельствах совершенного преступления, дал признательные показания", - добавили в СУСК России по Воронежской области.

https://ria.ru/20240927/griby-1975044932.html

воронежская область

россия

богучарский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, воронежская область, россия, богучарский район