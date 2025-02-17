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ЕС не будет ускорять работу над стратегией по обороне - РИА Новости, 17.02.2025
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14:20 17.02.2025 (обновлено: 14:24 17.02.2025)
https://ria.ru/20250217/oborona-1999831097.html
ЕС не будет ускорять работу над стратегией по обороне
ЕС не будет ускорять работу над стратегией по обороне - РИА Новости, 17.02.2025
ЕС не будет ускорять работу над стратегией по обороне
ЕС не будет ускорять работу над своей новой стратегией по обороне на фоне заявлений США, представит ее 19 марта, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T14:20:00+03:00
2025-02-17T14:24:00+03:00
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БРЮССЕЛЬ, 17 фев – РИА Новости. ЕС не будет ускорять работу над своей новой стратегией по обороне на фоне заявлений США, представит ее 19 марта, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Тома Ренье."Я могу подтвердить, что мы разрабатываем нашу стратегию, исходя из наших потребностей по нашей собственной обороне, и да, мы планируем представить ее 19 марта", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, собирается ли Еврокомиссия ускорить работу над оборонной стратегией после недавних заявлений новой американской администрации.Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала подготовку новой оборонной стратегии Евросоюза.
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сша, евросоюз, еврокомиссия, в мире
США, Евросоюз, Еврокомиссия, В мире
ЕС не будет ускорять работу над стратегией по обороне

ЕК: Евросоюз 19 марта представит новую стратегию по обороне

© AP Photo / Virginia MayoМужчина проходит мимо флагов Европейского союза в Брюсселе
Мужчина проходит мимо флагов Европейского союза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Мужчина проходит мимо флагов Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 17 фев – РИА Новости. ЕС не будет ускорять работу над своей новой стратегией по обороне на фоне заявлений США, представит ее 19 марта, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Тома Ренье.
"Я могу подтвердить, что мы разрабатываем нашу стратегию, исходя из наших потребностей по нашей собственной обороне, и да, мы планируем представить ее 19 марта", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, собирается ли Еврокомиссия ускорить работу над оборонной стратегией после недавних заявлений новой американской администрации.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала подготовку новой оборонной стратегии Евросоюза.
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