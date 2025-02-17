https://ria.ru/20250217/nozh-1999917990.html

На Кубани мать ударила ножом 5-летнего сына за непослушание

На Кубани мать ударила ножом 5-летнего сына за непослушание - РИА Новости, 17.02.2025

На Кубани мать ударила ножом 5-летнего сына за непослушание

Жительница Армавира на Кубани подозревается в покушении на убийство своего пятилетнего сына, которого она ударила ножом и вызвала скорую помощь только через два РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T20:00:00+03:00

2025-02-17T20:00:00+03:00

2025-02-17T20:00:00+03:00

происшествия

армавир

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КРАСНОДАР, 17 фев - РИА Новости. Жительница Армавира на Кубани подозревается в покушении на убийство своего пятилетнего сына, которого она ударила ножом и вызвала скорую помощь только через два часа, сообщили в СУСКР по региону. "Армавирским межрайонным следственным отделом СКР по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 27-летней местной жительницы, подозреваемой в покушении на убийство своего сына (часть 3 статьи 30, пункт "в" части 2 статьи 105 УК РФ)", - говорится в сообщении. По версии следствия, утром 15 февраля фигурантка со своим пятилетним сыном находились дома. Ребенок ее не слушался, и она ударила мальчика ножом в грудь, причинив колото-резаное ранение. Женщина вызвала медицинскую помощь только через два часа. Для медиков она также попыталась выдать всё за несчастный случай. Сейчас ребенок находится в больнице, ему продолжают оказывать необходимую медицинскую помощь. Установлено, что колото-резаное ранение мальчику причинила именно мать. Подозреваемая арестована, в ближайшее время ей будет предъявлено обвинение. Назначено проведение судебно-медицинских, молекулярно-генетической и психолого-психиатрической экспертиз.

https://ria.ru/20250217/kuzbass-1999753481.html

https://ria.ru/20250204/sk-1997274936.html

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происшествия, армавир, краснодарский край, россия