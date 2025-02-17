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В Новосибирске разыскивают мужчину, забравшего сына у матери - РИА Новости, 17.02.2025
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05:44 17.02.2025
https://ria.ru/20250217/novosibirsk-1999743344.html
В Новосибирске разыскивают мужчину, забравшего сына у матери
В Новосибирске разыскивают мужчину, забравшего сына у матери - РИА Новости, 17.02.2025
В Новосибирске разыскивают мужчину, забравшего сына у матери
Полиция в Новосибирске разыскивает мужчину, который, со слов его бывшей жены, похитил их малолетнего сына и увез в неизвестном направлении, сообщили РИА Новости РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T05:44:00+03:00
2025-02-17T05:44:00+03:00
происшествия
новосибирск
австралия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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НОВОСИБИРСК, 17 фев – РИА Новости. Полиция в Новосибирске разыскивает мужчину, который, со слов его бывшей жены, похитил их малолетнего сына и увез в неизвестном направлении, сообщили РИА Новости в ГУМВД по региону. Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что мужчина похитил шестилетнего мальчика на улице на глазах у бывшей жены и, предположительно, хочет вывезти его в Австралию. По данным издания, после развода отцу было разрешено видеться с сыном и дочерью лишь два часа в неделю. "Шестнадцатого февраля в отдел полиции №1 "Центральный" УМВД России по городу Новосибирску поступило заявление от 39-летней жительницы города Новосибирска. Со слов женщины, ее бывший муж забрал ребенка 2018 года рождения, и увез его в неизвестном направлении", - говорится в сообщении. Сотрудники полиции организовал проверку, устанавливается местонахождение мужчины и несовершеннолетнего ребенка.
https://ria.ru/20250127/muzhchina-1995639798.html
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происшествия, новосибирск, австралия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Новосибирск, Австралия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Новосибирске разыскивают мужчину, забравшего сына у матери

МВД: полиция Новосибирска разыскивает мужчину, забравшего сына у матери

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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НОВОСИБИРСК, 17 фев – РИА Новости. Полиция в Новосибирске разыскивает мужчину, который, со слов его бывшей жены, похитил их малолетнего сына и увез в неизвестном направлении, сообщили РИА Новости в ГУМВД по региону.
Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что мужчина похитил шестилетнего мальчика на улице на глазах у бывшей жены и, предположительно, хочет вывезти его в Австралию. По данным издания, после развода отцу было разрешено видеться с сыном и дочерью лишь два часа в неделю.
"Шестнадцатого февраля в отдел полиции №1 "Центральный" УМВД России по городу Новосибирску поступило заявление от 39-летней жительницы города Новосибирска. Со слов женщины, ее бывший муж забрал ребенка 2018 года рождения, и увез его в неизвестном направлении", - говорится в сообщении.
Сотрудники полиции организовал проверку, устанавливается местонахождение мужчины и несовершеннолетнего ребенка.
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