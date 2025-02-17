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Израиль не допустит власти ХАМАС в Газе, заявил Нетаньяху

Израиль не допустит власти ХАМАС в Газе, заявил Нетаньяху - РИА Новости, 17.02.2025

Израиль не допустит власти ХАМАС в Газе, заявил Нетаньяху

Израиль не допустит власти движения ХАМАС или Палестинской национальной администрации (ПНА) в секторе Газа после войны, заявил в понедельник премьер Биньямин... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T15:22:00+03:00

2025-02-17T15:22:00+03:00

2025-02-17T15:35:00+03:00

в мире

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

хамас

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ТЕЛЬ-АВИВ, 17 фев - РИА Новости. Израиль не допустит власти движения ХАМАС или Палестинской национальной администрации (ПНА) в секторе Газа после войны, заявил в понедельник премьер Биньямин Нетаньяху."Как я и обещал, на следующий день после войны в Газе не будет ни ХАМАС, ни Палестинской администрации. Я привержен плану президента США Дональда Трампа по созданию другой Газы", - говорится в заявлении премьера.С 19 января Израиль и ХАМАС реализуют вторую сделку по прекращению огня в Газе и освобождению заложников в обмен на палестинских заключенных. Уже состоялось шесть обменов, в рамках которых Израиль добился освобождения 21 израильского заложника и пятерых граждан Таиланда. С начала реализации первой фазы сделки из израильских тюрем освобождено более тысячи палестинских заключенных. Палестинские группировки продолжают удерживать в секторе Газа 73 израильских заложника, включая погибших.

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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, хамас, биньямин нетаньяху, дональд трамп, сша, таиланд