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Израиль не допустит власти ХАМАС в Газе, заявил Нетаньяху - РИА Новости, 17.02.2025
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15:22 17.02.2025 (обновлено: 15:35 17.02.2025)
https://ria.ru/20250217/netanyakhu-1999847932.html
Израиль не допустит власти ХАМАС в Газе, заявил Нетаньяху
Израиль не допустит власти ХАМАС в Газе, заявил Нетаньяху - РИА Новости, 17.02.2025
Израиль не допустит власти ХАМАС в Газе, заявил Нетаньяху
Израиль не допустит власти движения ХАМАС или Палестинской национальной администрации (ПНА) в секторе Газа после войны, заявил в понедельник премьер Биньямин... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T15:22:00+03:00
2025-02-17T15:35:00+03:00
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
хамас
биньямин нетаньяху
дональд трамп
сша
таиланд
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ТЕЛЬ-АВИВ, 17 фев - РИА Новости. Израиль не допустит власти движения ХАМАС или Палестинской национальной администрации (ПНА) в секторе Газа после войны, заявил в понедельник премьер Биньямин Нетаньяху."Как я и обещал, на следующий день после войны в Газе не будет ни ХАМАС, ни Палестинской администрации. Я привержен плану президента США Дональда Трампа по созданию другой Газы", - говорится в заявлении премьера.С 19 января Израиль и ХАМАС реализуют вторую сделку по прекращению огня в Газе и освобождению заложников в обмен на палестинских заключенных. Уже состоялось шесть обменов, в рамках которых Израиль добился освобождения 21 израильского заложника и пятерых граждан Таиланда. С начала реализации первой фазы сделки из израильских тюрем освобождено более тысячи палестинских заключенных. Палестинские группировки продолжают удерживать в секторе Газа 73 израильских заложника, включая погибших.
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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, хамас, биньямин нетаньяху, дональд трамп, сша, таиланд
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, ХАМАС, Биньямин Нетаньяху, Дональд Трамп, США, Таиланд
Израиль не допустит власти ХАМАС в Газе, заявил Нетаньяху

Нетаньяху: Израиль не допустит власти ХАМАС в Газе после войны

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 17 фев - РИА Новости. Израиль не допустит власти движения ХАМАС или Палестинской национальной администрации (ПНА) в секторе Газа после войны, заявил в понедельник премьер Биньямин Нетаньяху.
"Как я и обещал, на следующий день после войны в Газе не будет ни ХАМАС, ни Палестинской администрации. Я привержен плану президента США Дональда Трампа по созданию другой Газы", - говорится в заявлении премьера.
С 19 января Израиль и ХАМАС реализуют вторую сделку по прекращению огня в Газе и освобождению заложников в обмен на палестинских заключенных. Уже состоялось шесть обменов, в рамках которых Израиль добился освобождения 21 израильского заложника и пятерых граждан Таиланда. С начала реализации первой фазы сделки из израильских тюрем освобождено более тысячи палестинских заключенных. Палестинские группировки продолжают удерживать в секторе Газа 73 израильских заложника, включая погибших.
Кадры передачи заложников, включая россиянина Труфанова, в Хан-Юнисе - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
Россия приветствует освобождение трех заложников из сектора Газа
15 февраля, 12:33
 
В миреИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 годуХАМАСБиньямин НетаньяхуДональд ТрампСШАТаиланд
 
 
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