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Нетаньяху распорядился немедленно применить закон о запрете БАПОР - РИА Новости, 17.02.2025
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22:33 17.02.2025
https://ria.ru/20250217/netanjahu-1999936013.html
Нетаньяху распорядился немедленно применить закон о запрете БАПОР
Нетаньяху распорядился немедленно применить закон о запрете БАПОР - РИА Новости, 17.02.2025
Нетаньяху распорядился немедленно применить закон о запрете БАПОР
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился обеспечить немедленное выполнение закона, недавно принятого в парламенте, о запрете деятельности в... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T22:33:00+03:00
2025-02-17T22:33:00+03:00
в мире
израиль
биньямин нетаньяху
бапор
оон
кнессет израиля
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 17 фев - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился обеспечить немедленное выполнение закона, недавно принятого в парламенте, о запрете деятельности в стране Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), сообщила канцелярия премьера в понедельник. "Премьер Нетаньяху распорядился немедленно обеспечить выполнение закона о БАПОР, принятого в Кнессете при широкой поддержке. Нет никаких ограничений в реализации распоряжения премьер-министра", - говорится в сообщении. В Израиле 30 января вступил в силу закон о запрете деятельности БАПОР. Официальные лица тогда же сообщали о закрытии офисов организации в стране и прекращении всех контактов с этой структурой. Причиной для подобных действий стали найденные Израилем в ходе боевых действий в секторе Газа свидетельства якобы причастности ряда сотрудников БАПОР к нападению палестинских радикалов на Израиль 7 октября 2023 года, а также использование инфраструктуры БАПОР в анклаве для террористической деятельности. Однако, как следует из доклада ООН о деятельности агентства, Израиль так и не смог предоставить доказательств, которые бы подтверждали, что сотрудники БАПОР причастны к террористической деятельности. Глава БАПОР Филиппе Лаззарини назвал решение израильского парламента коллективным наказанием, заявив, что оно противоречит уставу ООН и приведет к еще большим страданиям палестинцев.
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в мире, израиль, биньямин нетаньяху, бапор, оон, кнессет израиля, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху, БАПОР, ООН, Кнессет Израиля, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Нетаньяху распорядился немедленно применить закон о запрете БАПОР

Нетаньяху распорядился немедленно обеспечить выполнение закона о запрете БАПОР

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 17 фев - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился обеспечить немедленное выполнение закона, недавно принятого в парламенте, о запрете деятельности в стране Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), сообщила канцелярия премьера в понедельник.
«
"Премьер Нетаньяху распорядился немедленно обеспечить выполнение закона о БАПОР, принятого в Кнессете при широкой поддержке. Нет никаких ограничений в реализации распоряжения премьер-министра", - говорится в сообщении.
В Израиле 30 января вступил в силу закон о запрете деятельности БАПОР. Официальные лица тогда же сообщали о закрытии офисов организации в стране и прекращении всех контактов с этой структурой. Причиной для подобных действий стали найденные Израилем в ходе боевых действий в секторе Газа свидетельства якобы причастности ряда сотрудников БАПОР к нападению палестинских радикалов на Израиль 7 октября 2023 года, а также использование инфраструктуры БАПОР в анклаве для террористической деятельности.
Однако, как следует из доклада ООН о деятельности агентства, Израиль так и не смог предоставить доказательств, которые бы подтверждали, что сотрудники БАПОР причастны к террористической деятельности. Глава БАПОР Филиппе Лаззарини назвал решение израильского парламента коллективным наказанием, заявив, что оно противоречит уставу ООН и приведет к еще большим страданиям палестинцев.
Иерусалим - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
БАПОР прекратит свою деятельность в Израиле
24 января, 23:47
 
В миреИзраильБиньямин НетаньяхуБАПОРООНКнессет ИзраиляОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
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