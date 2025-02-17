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Нетаньяху распорядился немедленно применить закон о запрете БАПОР

Нетаньяху распорядился немедленно применить закон о запрете БАПОР - РИА Новости, 17.02.2025

Нетаньяху распорядился немедленно применить закон о запрете БАПОР

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился обеспечить немедленное выполнение закона, недавно принятого в парламенте, о запрете деятельности в... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T22:33:00+03:00

2025-02-17T22:33:00+03:00

2025-02-17T22:33:00+03:00

в мире

израиль

биньямин нетаньяху

бапор

оон

кнессет израиля

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 17 фев - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился обеспечить немедленное выполнение закона, недавно принятого в парламенте, о запрете деятельности в стране Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), сообщила канцелярия премьера в понедельник. "Премьер Нетаньяху распорядился немедленно обеспечить выполнение закона о БАПОР, принятого в Кнессете при широкой поддержке. Нет никаких ограничений в реализации распоряжения премьер-министра", - говорится в сообщении. В Израиле 30 января вступил в силу закон о запрете деятельности БАПОР. Официальные лица тогда же сообщали о закрытии офисов организации в стране и прекращении всех контактов с этой структурой. Причиной для подобных действий стали найденные Израилем в ходе боевых действий в секторе Газа свидетельства якобы причастности ряда сотрудников БАПОР к нападению палестинских радикалов на Израиль 7 октября 2023 года, а также использование инфраструктуры БАПОР в анклаве для террористической деятельности. Однако, как следует из доклада ООН о деятельности агентства, Израиль так и не смог предоставить доказательств, которые бы подтверждали, что сотрудники БАПОР причастны к террористической деятельности. Глава БАПОР Филиппе Лаззарини назвал решение израильского парламента коллективным наказанием, заявив, что оно противоречит уставу ООН и приведет к еще большим страданиям палестинцев.

https://ria.ru/20250124/bapor-1995416306.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, биньямин нетаньяху, бапор, оон, кнессет израиля, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году