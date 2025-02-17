Прием казахстанской нефти в систему КТК осуществляется в штатном режиме
Минэнерго Казахстана: прием нефти в КТК после атаки БПЛА на Кубани идет штатно
Нефтеперекачивающая станция . Архивное фото
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АЛМА-АТА, 17 фев – РИА Новости. Прием казахстанской нефти в систему Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) после атаки беспилотников на нефтеперекачивающую станцию (НПС) на Кубани осуществляется в штатном режиме, сообщает в понедельник пресс-служба министерства энергетики Казахстана.
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"Ограничений для казахстанской нефти со стороны КТК нет, прием осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении энергетического ведомства.
Ранее в понедельник сообщалось, что нефтетранспортный объект Каспийского трубопроводного консорциума - НПС "Кропоткинская" - подвергся атаке БПЛА. Как сообщили в КТК, удар был нанесен семью беспилотными летательными аппаратами, начиненными помимо взрывчатки металлическими поражающими элементами, транспортировка нефти по трубопроводной системе Тенгиз – Новороссийск после атаки на НПС идет на сниженных режимах.
НПС "Кропоткинская", расположенная в Кавказском районе Кубани, является крупнейшей нефтеперекачивающей станцией КТК на территории России.
Нефтепроводная система КТК общей мощностью 83 миллиона тонн нефти в год - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки и основной маршрут для Казахстана, на него приходится более 80% экспорта страны. Трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК. Среди крупнейших акционеров консорциума - РФ (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "Лукойла", ExxonMobil, СП "Роснефти" и Shell.
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