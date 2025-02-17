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Прием казахстанской нефти в систему КТК осуществляется в штатном режиме - РИА Новости, 17.02.2025
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12:05 17.02.2025 (обновлено: 19:58 17.02.2025)
https://ria.ru/20250217/neft-1999917427.html
Прием казахстанской нефти в систему КТК осуществляется в штатном режиме
Прием казахстанской нефти в систему КТК осуществляется в штатном режиме - РИА Новости, 17.02.2025
Прием казахстанской нефти в систему КТК осуществляется в штатном режиме
Прием казахстанской нефти в систему Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) после атаки беспилотников на нефтеперекачивающую станцию (НПС) на Кубани... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T12:05:00+03:00
2025-02-17T19:58:00+03:00
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АЛМА-АТА, 17 фев – РИА Новости. Прием казахстанской нефти в систему Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) после атаки беспилотников на нефтеперекачивающую станцию (НПС) на Кубани осуществляется в штатном режиме, сообщает в понедельник пресс-служба министерства энергетики Казахстана. "Ограничений для казахстанской нефти со стороны КТК нет, прием осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении энергетического ведомства. Ранее в понедельник сообщалось, что нефтетранспортный объект Каспийского трубопроводного консорциума - НПС "Кропоткинская" - подвергся атаке БПЛА. Как сообщили в КТК, удар был нанесен семью беспилотными летательными аппаратами, начиненными помимо взрывчатки металлическими поражающими элементами, транспортировка нефти по трубопроводной системе Тенгиз – Новороссийск после атаки на НПС идет на сниженных режимах. НПС "Кропоткинская", расположенная в Кавказском районе Кубани, является крупнейшей нефтеперекачивающей станцией КТК на территории России. Нефтепроводная система КТК общей мощностью 83 миллиона тонн нефти в год - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки и основной маршрут для Казахстана, на него приходится более 80% экспорта страны. Трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК. Среди крупнейших акционеров консорциума - РФ (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "Лукойла", ExxonMobil, СП "Роснефти" и Shell.
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экономика, цены на нефть, казахстан, россия, новороссийск, транснефть, казмунайгаз, chevron
Экономика, Цены на нефть, Казахстан, Россия, Новороссийск, Транснефть, Казмунайгаз, Chevron
Прием казахстанской нефти в систему КТК осуществляется в штатном режиме

Минэнерго Казахстана: прием нефти в КТК после атаки БПЛА на Кубани идет штатно

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкНефтеперекачивающая станция
Нефтеперекачивающая станция - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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АЛМА-АТА, 17 фев – РИА Новости. Прием казахстанской нефти в систему Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) после атаки беспилотников на нефтеперекачивающую станцию (НПС) на Кубани осуществляется в штатном режиме, сообщает в понедельник пресс-служба министерства энергетики Казахстана.
«
"Ограничений для казахстанской нефти со стороны КТК нет, прием осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении энергетического ведомства.
Ранее в понедельник сообщалось, что нефтетранспортный объект Каспийского трубопроводного консорциума - НПС "Кропоткинская" - подвергся атаке БПЛА. Как сообщили в КТК, удар был нанесен семью беспилотными летательными аппаратами, начиненными помимо взрывчатки металлическими поражающими элементами, транспортировка нефти по трубопроводной системе Тенгиз – Новороссийск после атаки на НПС идет на сниженных режимах.
НПС "Кропоткинская", расположенная в Кавказском районе Кубани, является крупнейшей нефтеперекачивающей станцией КТК на территории России.
Нефтепроводная система КТК общей мощностью 83 миллиона тонн нефти в год - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки и основной маршрут для Казахстана, на него приходится более 80% экспорта страны. Трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК. Среди крупнейших акционеров консорциума - РФ (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "Лукойла", ExxonMobil, СП "Роснефти" и Shell.
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