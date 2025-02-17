https://ria.ru/20250217/nebenzya-1999906022.html

Небензя: Киев навсегда потерял ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области

Небензя: Киев навсегда потерял ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области - РИА Новости, 17.02.2025

Небензя: Киев навсегда потерял ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области

Украина "безвозвратно" потеряла ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T18:50:00+03:00

2025-02-17T18:50:00+03:00

2025-02-17T19:04:00+03:00

в мире

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

василий небензя

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ООН, 17 фев – РИА Новости. Украина "безвозвратно" потеряла ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя."Украина теперь безвозвратно потеряла не только Крым, но и Донецкую и Луганскую народные республики, и Херсонскую и Запорожскую области, вошедшие в состав России. Соответственно, исправлять ситуацию нужно в тех регионах, которые пока еще остаются под контролем Киева", – сказал Небензя в ходе заседания СБ ООН.

https://ria.ru/20250217/lavrov-1999822585.html

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

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Наталья Макарова

в мире, украина, луганская народная республика, донецкая народная республика, василий небензя