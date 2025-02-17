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Небензя: Киев навсегда потерял ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области - РИА Новости, 17.02.2025
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18:50 17.02.2025 (обновлено: 19:04 17.02.2025)
https://ria.ru/20250217/nebenzya-1999906022.html
Небензя: Киев навсегда потерял ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области
Небензя: Киев навсегда потерял ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области - РИА Новости, 17.02.2025
Небензя: Киев навсегда потерял ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области
Украина "безвозвратно" потеряла ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T18:50:00+03:00
2025-02-17T19:04:00+03:00
в мире
украина
луганская народная республика
донецкая народная республика
василий небензя
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ООН, 17 фев – РИА Новости. Украина "безвозвратно" потеряла ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя."Украина теперь безвозвратно потеряла не только Крым, но и Донецкую и Луганскую народные республики, и Херсонскую и Запорожскую области, вошедшие в состав России. Соответственно, исправлять ситуацию нужно в тех регионах, которые пока еще остаются под контролем Киева", – сказал Небензя в ходе заседания СБ ООН.
https://ria.ru/20250217/lavrov-1999822585.html
украина
луганская народная республика
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в мире, украина, луганская народная республика, донецкая народная республика, василий небензя
В мире, Украина, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Василий Небензя
Небензя: Киев навсегда потерял ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области

Небензя: Киев безвозвратно потерял ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области

© Getty Images / Pacific Press / Lev RadinПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© Getty Images / Pacific Press / Lev Radin
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Архивное фото
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ООН, 17 фев – РИА Новости. Украина "безвозвратно" потеряла ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
«
"Украина теперь безвозвратно потеряла не только Крым, но и Донецкую и Луганскую народные республики, и Херсонскую и Запорожскую области, вошедшие в состав России. Соответственно, исправлять ситуацию нужно в тех регионах, которые пока еще остаются под контролем Киева", – сказал Небензя в ходе заседания СБ ООН.
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Вчера, 13:50
 
В миреУкраинаЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВасилий Небензя
 
 
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