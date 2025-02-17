https://ria.ru/20250217/nebenzya-1999905725.html
Будущая Украина должна быть демилитаризованной, заявил Небензя
Будущая Украина должна быть демилитаризованной, заявил Небензя - РИА Новости, 17.02.2025
Будущая Украина должна быть демилитаризованной, заявил Небензя
"Будущая Украина" должна быть демилитаризованным, нейтральным государством, не входить в альянсы, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T18:48:00+03:00
2025-02-17T18:48:00+03:00
2025-02-17T19:02:00+03:00
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ООН, 17 фев – РИА Новости. "Будущая Украина" должна быть демилитаризованным, нейтральным государством, не входить в альянсы, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя."Будущая Украина должна быть демилитаризованным, нейтральным государством, не входящим ни в какие блоки и альянсы", – сказал Небензя в ходе заседания СБ ООН.
https://ria.ru/20250217/nebenzja-1999907628.html
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Будущая Украина должна быть демилитаризованной, заявил Небензя
Небензя: будущая Украина должна быть демилитаризованной и не входящей в альянсы