https://ria.ru/20250217/nebenzya-1999905725.html

Будущая Украина должна быть демилитаризованной, заявил Небензя

Будущая Украина должна быть демилитаризованной, заявил Небензя - РИА Новости, 17.02.2025

Будущая Украина должна быть демилитаризованной, заявил Небензя

"Будущая Украина" должна быть демилитаризованным, нейтральным государством, не входить в альянсы, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T18:48:00+03:00

2025-02-17T18:48:00+03:00

2025-02-17T19:02:00+03:00

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ООН, 17 фев – РИА Новости. "Будущая Украина" должна быть демилитаризованным, нейтральным государством, не входить в альянсы, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя."Будущая Украина должна быть демилитаризованным, нейтральным государством, не входящим ни в какие блоки и альянсы", – сказал Небензя в ходе заседания СБ ООН.

https://ria.ru/20250217/nebenzja-1999907628.html

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