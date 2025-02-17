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В результате столкновения девяти машин во Владивостоке пострадал человек
В результате столкновения девяти машин во Владивостоке пострадал человек - РИА Новости, 17.02.2025
В результате столкновения девяти машин во Владивостоке пострадал человек
Девять автомобилей столкнулись на трассе во Владивостоке, один человек пострадал, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю. РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T03:30:00+03:00
2025-02-17T03:30:00+03:00
2025-02-17T03:37:00+03:00
происшествия
владивосток
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министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ВЛАДИВОСТОК, 17 фев – РИА Новости. Девять автомобилей столкнулись на трассе во Владивостоке, один человек пострадал, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю. В понедельник утром во Владивостоке начался снег. В соцсетях расходятся кадры с места массового ДТП, на которых видно, что на дороге – снежный накат. За местом аварии собралась внушительная пробка. "В результате столкновения механические повреждения получили порядка девяти автомашин. По предварительной информации, пострадал один человек. Пострадавшая госпитализирована", - говорится в сообщении. Машины на участке движутся по одной полосе. Полиция на фоне непогоды просит водителей соблюдать правила дорожного движения и требования разметки, безопасную скорость и дистанцию, а также избегать резких манёвров и торможений.
https://ria.ru/20250216/ivanovo-1999709671.html
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происшествия, владивосток, приморский край, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Владивосток, Приморский край, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В результате столкновения девяти машин во Владивостоке пострадал человек
МВД: девять машин столкнулись на трассе во Владивостоке, один человек пострадал