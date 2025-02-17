https://ria.ru/20250217/motoprava-1784118965.html

Права на мотоцикл — 2025: как сдать экзамены и получить категорию А

Права на мотоцикл 2025: как получить категорию А, сдача экзаменов, обучение

Права на мотоцикл — 2025: как сдать экзамены и получить категорию А

Управление транспортным средством недопустимо без наличия водительского удостоверения. Права на мотоцикл выдают с 18 лет, а проходить обучение можно уже с... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T16:25:00+03:00

2025-02-17T16:25:00+03:00

2025-02-17T16:25:00+03:00

мотоциклетная федерация россии

общество

авто

гибдд мвд рф

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/10/1783860799_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ef868d3063f85849239107aefb5f8f46.jpg

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Управление транспортным средством недопустимо без наличия водительского удостоверения. Права на мотоцикл выдают с 18 лет, а проходить обучение можно уже с 16-летнего возраста. Как получить права и открыть категорию А, сколько длится и стоит обучение, новые правила сдачи экзамена, последствия езды без документов, - в материале РИА Новости.Права на вождение мотоциклаПрава категории А дают возможность управлять транспортными средствами с тремя или четырьмя колесами, массой максимум 400 кг, максимальной мощностью до 125 л.с. и не более 11 кВт. К ним относят: мотоциклы, квадрициклы, трициклы и мопеды. Для этого следует пройти обучение в автошколе. Даже если водитель уже открыл категории В и С, то для получения категории А все равно придется посещать курсы.Мотоциклы имеют мощность двигателя до 11 000 Вт и объем силовой установки до 125 лошадиных сил. В ГИБДД выдают подкатегорию А1 (входит в категорию А).Квадрициклы представляют собой небольшие автомобили весом до 400 кг с объемом двигателя до 50 куб. см или электромотором мощностью до 4000 Вт. Данный вид транспорта предназначен для езды по дорогам общего пользования. Чтобы управлять квадрициклами, необходимо открыть подкатегорию М, которая входит в категорию А, или В1.Трицикл - это трехколесное транспортное средство. Для того чтобы им можно было управлять, необходимо открыть подкатегорию В1, которая входит в категорию А. Мощность двигателя такого ТС не превышает 20 л.с. или 15 кВт, общий вес составляет 400 кг.Управлять мопедом можно с 16 лет, но это разрешено только для владельцев прав подкатегории М, входящей в общую категорию А. Силовой агрегат мопеда имеет объем 50 куб. см и максимальную скорость разгона 50 км/ч.Основные требования к получению правПройти обучение разрешается уже с 16 лет, а получить права и управлять мотоциклом - с 18 лет.Медицинские показания и противопоказания установлены Постановлением правительства РФ №1604. В документе перечислены пункты, касающиеся состояния здоровья будущего водителя. К основным требованиям относят:Как получить права на мотоциклВ 2025 году для получения прав категории А требуется проходить обучение в автошколе, сдавать теоретическую и практическую часть экзамена.Обучение в автошколеОбучение состоит из нескольких этапов, один из которых - общий для всех категорий: изучение Правил дорожного движения. Программа учебного процесса должна соответствовать “Примерному учебному плану”, утвержденному Приказом Минобрнауки № 1408 в качестве основы подготовки водителей для сдачи на категорию А.Учить ПДД можно в автошколе или самостоятельно. Ежегодно в книжные магазины поступают обновленные сборники ПДД, устаревшие правила читать не стоит. Затем обучающийся сдает экзамен, состоящий из двух частей: теория и практика.В ходе практической части будущий водитель учится управлять мотоциклом, оттачивает свои навыки. Важно соблюдать ПДД и придерживаться основных требований к управлению мотоциклом, чтобы не создавать аварий на дорогах.Проводить тренировки перед сдачей практической части можно на автодроме, трассе мотокросса. Инструктор дает краткий экскурс, объясняет маневры, а водитель самостоятельно отрабатывает навыки на площадке.По информации пресс-службы ГК АвтоСпецЦентр, в автошколах можно пройти программу переподготовки с категории B на А. По учебному плану предоставляют 4 часа теории по устройству и техобслуживанию мотоциклов, 6 часов отводится на изучение основ управления двухколесной мототехникой, а 16-18 часов занимают практические занятия на площадке.СрокиОбщий срок составляет 2,5-3 месяца. Теория занимает 134 часа, практика - 18 часов. Преподаватели кроме объяснений Правил дорожного движения научат оказывать первую медицинскую помощь на дороге и др. На эти уроки выделяется 16 учебных часов.Уроки вождения занимают в основном 18 часов. Тренировочная часть проходит на автодроме. Инструктор учит выполнять практические упражнения:СтоимостьВ Москве стоимость обучения по категории А составляет минимум 15 000 рублей. В регионах - ниже на две-три тысячи рублей.Сдача экзамена в ГИБДДАвтошколы предлагают сдавать экзамены ГИБДД на собственных площадках. За время практики обучающийся уже привык к транспорту и возможным особенностям управления. Благодаря этому сдать экзамен становится проще. По словам экспертов, если есть выбор: сдавать экзамен на более мощном или более слабом мотоцикле, то лучше выбрать второй вариант, чтобы малейшие неточности в выполнении упражнений не были так заметны. Прежде чем подавать заявку в ГИБДД на сдачу экзамена, нужно сдать его в автошколе и получить свидетельство о прохождении обучения. Также следует предоставить медсправку и пройти верификацию свидетельства, в том случае, если испытуемый обучался в другом городе.ТеорияНа этом этапе экзаменатор должен понять, обладает ли испытуемый в полной мере знанием Правил дорожного движения, чтобы получить допуск к практической части экзамена.Испытуемому дают определенный набор билетов, в каждом из которых по 20 вопросов с четырьмя вариантами ответов к каждому. Будущие водители рассаживаются за компьютеры и проходят тестирование. Если ученик сделал больше двух ошибок - экзамен придется пересдавать.ПрактикаПрактическая часть экзамена проводится на закрытой площадке или автодроме. Испытуемый должен доказать, что научился управлять транспортным средством. Перед экзаменом можно пару минут прокатиться и опробовать трассу.Список упражнений:"Маршрут для экзамена подписывает начальник ГИБДД и его передают в автошколы. Перед тем, как сдавать экзамен, инструкторы с учениками отрабатывают этот маршрут. В автошколах часто проводят тренинги с участием психологов. Уже во время обучения молодые люди в возрасте от 18 до 21 года гоняют - им не страшно, они горячие и энергичные", - отмечает директор автошколы им. Давыдова Александр Николаев.Медицинская комиссияПройти медобследование можно в любой клинике - частной или муниципальной. Однако если обращаться в платную, то следует уточнить, есть ли у них лицензия на оформление справок для получения водительских прав. Медучреждения, расположенные на территории ГИБДД, автоматически имеют право на оформление подобных справок. Если у обучающегося уже есть права, например, категории В, то ему все равно нужно заново пройти обследование.“При получении прав на мотоцикл важно обратить внимание на медицинские показания и противопоказания по здоровью. Кроме того, кандидат в мотобайкеры должен обладать хорошим слухом и не иметь болезней нервной системы”, - уточняют в пресс-службе ГК АвтоСпецЦентр.Для получения категории А необходимо посетить:В результате выдают три справки: общая от офтальмолога и терапевта, по одной от нарколога и психиатра. Стоят они около 2000-3000 руб. в государственных поликлиниках и 4000-5000 руб. в частных. Такой документ действителен в течение двух лет.Государственная пошлинаПосле успешной сдачи экзамена необходимо подать заявление на получение прав в МРЭО ГИБДД. Можно лично прийти в отделение либо оформить его через портал “Госуслуги”.Размер госпошлины может различаться:Госпошлину могут не платить:Оформление документовДля получения водительского удостоверения необходимо приготовить:Получение правДля оформления водительского удостоверения необходимо:После сдачи практической части экзамена водительское удостоверение выдают в течение 15 рабочих дней.Получить документ можно и через портал” Госуслуги”, для этого необходимо:Восстановление правПри утрате водительского удостоверения документ следует восстановить. Если он был украден, то об этом необходимо сообщить в ГИБДД, затем написать заявление в полицию. После этого заявитель получит соответствующие справки, которые нужно предъявить в ГИБДД вместе со стандартным пакетом документов.Срок восстановления прав составляет от 5 до 15 рабочих дней с момента обращения. В случае проведения углубленных проверок ОВД ГИБДД, ФСБ, ФССП и другими государственными службами временные рамки могут быть расширены еще на 15 дней - до 30 суток.Подать заявление на восстановление прав можно несколькими способами:Процедура восстановления прав через МФЦ такая же, как и при личном обращении в ГИБДД. Необходимо подать заявление, тут же сфотографироваться, консультанты сделают ксерокопии паспорта и выдадут права.Самый оптимальный способ - через сайт “Госуслуги”:Срок действия правВодительское удостоверение действует 10 лет с момента оформления. Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2023 г. № 2269, водительские права, срок действия которых истек в 2024 и 2025 годах, продлевается на три года.Новые правила и изменения в 2025 годуБудущим мотоциклистам больше не нужно сдавать упражнение “Парковка транспортного средства и выезд с парковочного места”. Его заменили на упражнение “Колейная доска”.Ряд нововведений для мотоциклистов:Теперь в течение года после получения гражданства или вида на жительство замене подлежат иностранные водительские удостоверения. Исключение составляют граждане России, которые получили права в Белоруссии, и граждане Белоруссии с российскими правами, которые получили вид на жительство в России. Во время действия переходного периода, то есть с 1 апреля 2024 года до 1 апреля 2025 года, граждане РФ или владельцы ВНЖ с иностранными правами могут заменить их без экзамена.Выдавать российские национальные водительские удостоверения на основании иностранных национальных прав наиболее популярных категорий (“М”, “А”, “В” и подкатегорий “А1”, “В1”) будут только после успешной сдачи теоретического экзамена.С 17 апреля 2025 года вступят в силу изменения по ОСАГО. Будут введены новые отдельные таблицы с коэффициентами для мотоциклистов:Последствия езды без правВ ч.1 ст.12.7 КоАП РФ указано, что управлять транспортным средством можно только при наличии водительского удостоверения с открытой соответствующей категорией. За нарушение закона предусмотрено административное наказание в виде штрафа в размере от 5 до 15 тысяч рублей.Если водитель забыл права дома, то такая ситуация регламентируется ч.2 ст.12.3 КоАП РФ, за это предусмотрен штраф в размере 500 рублей.С 2025 года ужесточены требования к мотоциклистам, лишенным прав за управление в состоянии алкогольного опьянения. Снова обратиться в ГИБДД для сдачи экзамена можно только через год после исполнения полного срока лишения прав, уплаты штрафа, отбытия ареста или освобождения из места заключения - в зависимости от назначенного наказания.Безопасность при вожденииУправляя мотоциклом, следует каждый раз надевать всю экипировку, чтобы максимально обезопасить себя во время движения:Во время управления мотоциклом стоит держать пальцы рук на рычагах тормоза и сцепления, что может сэкономить 15-20 метров тормозного пути. Обязательно должен быть включен дальний свет, который помогает другим водителям быстрее заметить движущийся по дороге мотоцикл. В плотном потоке следует не отвлекаться на посторонние предметы: рекламные баннеры и т.д. Боковые зеркала имеют слепые зоны, поэтому нужно немного поворачивать голову, чтобы захватывать полный круг обзора.Штраф за езду на мотоцикле без мотошлема или перевозку пассажира без мотошлема с января 2025 года вырос до 1 500 рублей.

https://ria.ru/20240306/prava-1769497671.html

https://ria.ru/20250211/shtrafy-1755246128.html

https://ria.ru/20250206/avtoregistratsiya-1752225079.html

https://ria.ru/20240905/prava-1748071909.html

https://ria.ru/20240203/gd-1925219058.html

https://ria.ru/20240126/prava-1923706306.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

мотоциклетная федерация россии, общество, авто, гибдд мвд рф, россия