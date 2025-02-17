https://ria.ru/20250217/moshenniki-1999708276.html

Россияне рассказали, как оберегают свои аккаунты от интернет-мошенников

Россияне рассказали, как оберегают свои аккаунты от интернет-мошенников - РИА Новости, 17.02.2025

Россияне рассказали, как оберегают свои аккаунты от интернет-мошенников

Социальная сеть Одноклассники и сервис Работа.ру провели исследование и выяснили, как часто россияне сталкиваются с мошенниками в интернете и назвали наиболее... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T10:00:00+03:00

2025-02-17T10:00:00+03:00

2025-02-17T10:00:00+03:00

соцсети

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Социальная сеть Одноклассники и сервис Работа.ру провели исследование и выяснили, как часто россияне сталкиваются с мошенниками в интернете и назвали наиболее частые причины взлома аккаунтов. В исследовании приняли участие более 3 500 респондентов из всех регионов России.Согласно опросу, 66% опрошенных россиян в 2024 году сталкивались с попытками мошенников украсть их аккаунты на различных сайтах в Сети. Больше всего атак приходится на социальные сети (62%). На втором месте – банковские приложения, на третьем — мессенджеры. Также злоумышленники часто пытаются украсть данные с личной и рабочей почты.Стоит отметить, что большинство респондентов (63%), будучи знакомыми с правилами кибербезопасности, смогли сразу же распознать обман и предотвратить взлом своего аккаунта. По данным ОК, доля пользователей соцсети, которые столкнулись со спамом или взаимодействовали с профилем злоумышленника, снизилась в 2024 году на 42% в сравнении с 2023 годом.По данным исследования, почти половина респондентов, которые сталкивались с мошенниками в сети, признались, что не использовали двухфакторную аутентификацию, вследствие чего их аккаунты оказались под угрозой. Еще 23% самостоятельно перешли по фишинговой ссылке и попали под угрозу злоумышленников.Отвечая на вопрос “Какие действия пользователи предпринимают, чтобы защитить свои данные”, респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа. Так, 78% не переходят по ссылкам, которые кажутся им странными, и никому не сообщают свои коды, а 43% используют сложные пароли. 42% опрошенных совершают покупки только на проверенных интернет-сайтах, 14% – часто меняют пароли во всех своих аккаунтах, а 10% участников исследования пользуются специальным менеджером паролей.Эксперты по информационной безопасности в ОК отмечают, что взломы аккаунтов в социальных сетях чаще всего происходят из-за использования одинаковых логинов и паролей на разных платформах, что позволяет злоумышленникам, получившим данные с одного взломанного ресурса, открыть доступ к другим учетным записям. Значительную роль играют фишинговые атаки, когда мошенники создают поддельные сайты или отправляют ложные сообщения от имени доверенных организаций, чтобы обманом завладеть личными данными пользователей. Кроме того, многие пользователи ставят слабые и легко угадываемые пароли, которые делают аккаунты уязвимыми для атак.

https://ria.ru/20250204/rossiyane-1997179805.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

соцсети, россия, общество, одноклассники, работа.ру