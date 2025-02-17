https://ria.ru/20250217/mishustin-1999931059.html

Россия прекратила действие соглашения с Украиной о мореплавании

Россия прекратила действие соглашения с Украиной о мореплавании - РИА Новости, 17.02.2025

Россия прекратила действие соглашения с Украиной о мореплавании

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении действия соглашения с Украиной о мореплавании, соответствующий документ опубликован на... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T21:32:00+03:00

2025-02-17T21:32:00+03:00

2025-02-17T23:32:00+03:00

россия

украина

азовское море

михаил мишустин

керченский пролив

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении действия соглашения с Украиной о мореплавании, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации."Прекратить действие Соглашения <...>, подписанного в городе Москве 20 марта 2012 года", — говорится в документе.Речь идет о соглашении между правительством России и кабинетом министров Украины, которое подписали в 2012-м. Документ включал меры по обеспечению безопасности мореплавания в Азовском море и Керченском проливе. Отмечается, что Министерству иностранных дел поручили сообщить об этом решении украинской стороне. В конце января официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что в сентябре 2022 года, после воссоединения с ДНР, Запорожской и Херсонской областями, Азовское море стало внутренним морем России.

https://ria.ru/20250118/soglashenie-1994381137.html

россия

украина

азовское море

керченский пролив

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россия, украина, азовское море, михаил мишустин, керченский пролив