Рейтинг@Mail.ru
Вопрос Украины на встрече с США будет не на первом месте, заявил Мирошник - РИА Новости, 17.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:42 17.02.2025 (обновлено: 22:33 17.02.2025)
https://ria.ru/20250217/miroshnik-1999931820.html
Вопрос Украины на встрече с США будет не на первом месте, заявил Мирошник
Вопрос Украины на встрече с США будет не на первом месте, заявил Мирошник - РИА Новости, 17.02.2025
Вопрос Украины на встрече с США будет не на первом месте, заявил Мирошник
Вопрос Украины будет не на первом месте во время предстоящих российско-американских переговоров, готовится встреча на уровне лидеров, где должен обсуждаться... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T21:42:00+03:00
2025-02-17T22:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
эр-рияд (город)
в мире
украина
россия
сша
родион мирошник
саудовская аравия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993641420_0:1:1170:659_1920x0_80_0_0_dfc25659b5a7fc9d48749ac9a23f25eb.jpg
МИНСК, 17 фев – РИА Новости. Вопрос Украины будет не на первом месте во время предстоящих российско-американских переговоров, готовится встреча на уровне лидеров, где должен обсуждаться весь перечень вопросов, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник."Сейчас мы можем констатировать главное: начался диалог между Вашингтоном и Москвой. Впадать в эйфорию нет смысла, наши стороны никоим образом не изменили свои позиции, подходы к международной обстановке и к другим процессам, которые происходят. Главное, что спустя три года, когда были поставлены на паузу взаимоотношения между США и Россией, этот период уходит в прошлое", - сказал Мирошник в интервью, показанном в эфире белорусского телеканала "Беларусь1".По его словам, уже готовится встреча на уровне лидеров двух крупнейших мировых государств, на которой должен обсуждаться весь перечень вопросов."Поэтому сейчас наша команда над этим активно работает. Вопрос Украины здесь будет явно не на первом месте. То есть он будет, да, одним из важных вопросов, которые нужно обсуждать, но есть целый перечень вопросов, которые зависли за последний год, они накопились, потому что отсутствие коммуникации ни к чему хорошему не ведет - ведет только к накоплению проблем", - продолжил дипломат."На данный момент мы готовы сейчас выслушать позицию США, которая, надеюсь, будет откровенно открыто изложена в рамках взаимодействия уже министров. Сейчас мы уже находимся на том этапе, который называется "переговоры о переговорах", то есть когда мы готовим технические моменты, позиции сторон, когда ищется так называемая зона возможной сделки, то есть зона, где есть официальные позиции сторон, которые можно сблизить и где можно найти какой-то компромисс, который играл бы в интересах обеих сторон-участниц переговоров", - отметил Мирошник.Российский дипломат подчеркнул, что на данном этапе делать выводы о будущем российско-американских отношений "кардинально рано". При этом он заметил, что текущие события по линии РФ-США "целую группу стран" бесят и выводят из равновесия."Мы посмотрели итог той же мюнхенской конференции (по безопасности – ред.), где некоторые представители европейских государств просто бились в падучей – такая истерика", - сказал он.Как ожидается, встреча делегаций РФ и США пройдет в Саудовской Аравии во вторник. Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что российскую сторону на ней представят глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента России Юрий Ушаков, которые будут обсуждать с американскими визави восстановление всего комплекса двусторонних отношений, а также подготовку ко встрече лидеров двух стран и возможным переговорам по урегулированию на Украине.
https://ria.ru/20250217/ushakov-1999933729.html
https://ria.ru/20250217/miroshnik-1999931918.html
https://ria.ru/20250217/ushakov-1999932117.html
эр-рияд (город)
украина
россия
сша
саудовская аравия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993641420_100:0:1140:780_1920x0_80_0_0_1dd6052b6146d23625ad09b079ca9c68.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
эр-рияд (город), в мире, украина, россия, сша, родион мирошник, саудовская аравия, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, дмитрий песков, сергей лавров
Специальная военная операция на Украине, Эр-Рияд (город), В мире, Украина, Россия, США, Родион Мирошник, Саудовская Аравия, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, Дмитрий Песков, Сергей Лавров
Вопрос Украины на встрече с США будет не на первом месте, заявил Мирошник

Мирошник: вопрос Украины на встрече с США в Эр-Рияде будет не на первом месте

© Фото : МИД РоссииРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© Фото : МИД России
Родион Мирошник. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МИНСК, 17 фев – РИА Новости. Вопрос Украины будет не на первом месте во время предстоящих российско-американских переговоров, готовится встреча на уровне лидеров, где должен обсуждаться весь перечень вопросов, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
"Сейчас мы можем констатировать главное: начался диалог между Вашингтоном и Москвой. Впадать в эйфорию нет смысла, наши стороны никоим образом не изменили свои позиции, подходы к международной обстановке и к другим процессам, которые происходят. Главное, что спустя три года, когда были поставлены на паузу взаимоотношения между США и Россией, этот период уходит в прошлое", - сказал Мирошник в интервью, показанном в эфире белорусского телеканала "Беларусь1".
Вид города Эр-Рияд - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
Ушаков рассказал о настрое российской делегации перед диалогом с США
Вчера, 22:05
По его словам, уже готовится встреча на уровне лидеров двух крупнейших мировых государств, на которой должен обсуждаться весь перечень вопросов.
"Поэтому сейчас наша команда над этим активно работает. Вопрос Украины здесь будет явно не на первом месте. То есть он будет, да, одним из важных вопросов, которые нужно обсуждать, но есть целый перечень вопросов, которые зависли за последний год, они накопились, потому что отсутствие коммуникации ни к чему хорошему не ведет - ведет только к накоплению проблем", - продолжил дипломат.
"На данный момент мы готовы сейчас выслушать позицию США, которая, надеюсь, будет откровенно открыто изложена в рамках взаимодействия уже министров. Сейчас мы уже находимся на том этапе, который называется "переговоры о переговорах", то есть когда мы готовим технические моменты, позиции сторон, когда ищется так называемая зона возможной сделки, то есть зона, где есть официальные позиции сторон, которые можно сблизить и где можно найти какой-то компромисс, который играл бы в интересах обеих сторон-участниц переговоров", - отметил Мирошник.
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
Мирошник ответил на претензии Европы и Украины об участии в переговорах
Вчера, 21:46
Российский дипломат подчеркнул, что на данном этапе делать выводы о будущем российско-американских отношений "кардинально рано". При этом он заметил, что текущие события по линии РФ-США "целую группу стран" бесят и выводят из равновесия.
"Мы посмотрели итог той же мюнхенской конференции (по безопасности – ред.), где некоторые представители европейских государств просто бились в падучей – такая истерика", - сказал он.
Как ожидается, встреча делегаций РФ и США пройдет в Саудовской Аравии во вторник. Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что российскую сторону на ней представят глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента России Юрий Ушаков, которые будут обсуждать с американскими визави восстановление всего комплекса двусторонних отношений, а также подготовку ко встрече лидеров двух стран и возможным переговорам по урегулированию на Украине.
Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
Ушаков назвал главную задачу делегаций в Эр-Рияде
Вчера, 21:50
 
Специальная военная операция на УкраинеЭр-Рияд (город)В миреУкраинаРоссияСШАРодион МирошникСаудовская АравияПереговоры России и США по Украине в Эр-РиядеДмитрий ПесковСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала