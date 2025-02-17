https://ria.ru/20250217/miroshnik-1999931820.html

Вопрос Украины на встрече с США будет не на первом месте, заявил Мирошник

Вопрос Украины на встрече с США будет не на первом месте, заявил Мирошник - РИА Новости, 17.02.2025

Вопрос Украины на встрече с США будет не на первом месте, заявил Мирошник

Вопрос Украины будет не на первом месте во время предстоящих российско-американских переговоров, готовится встреча на уровне лидеров, где должен обсуждаться... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T21:42:00+03:00

2025-02-17T21:42:00+03:00

2025-02-17T22:33:00+03:00

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МИНСК, 17 фев – РИА Новости. Вопрос Украины будет не на первом месте во время предстоящих российско-американских переговоров, готовится встреча на уровне лидеров, где должен обсуждаться весь перечень вопросов, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник."Сейчас мы можем констатировать главное: начался диалог между Вашингтоном и Москвой. Впадать в эйфорию нет смысла, наши стороны никоим образом не изменили свои позиции, подходы к международной обстановке и к другим процессам, которые происходят. Главное, что спустя три года, когда были поставлены на паузу взаимоотношения между США и Россией, этот период уходит в прошлое", - сказал Мирошник в интервью, показанном в эфире белорусского телеканала "Беларусь1".По его словам, уже готовится встреча на уровне лидеров двух крупнейших мировых государств, на которой должен обсуждаться весь перечень вопросов."Поэтому сейчас наша команда над этим активно работает. Вопрос Украины здесь будет явно не на первом месте. То есть он будет, да, одним из важных вопросов, которые нужно обсуждать, но есть целый перечень вопросов, которые зависли за последний год, они накопились, потому что отсутствие коммуникации ни к чему хорошему не ведет - ведет только к накоплению проблем", - продолжил дипломат."На данный момент мы готовы сейчас выслушать позицию США, которая, надеюсь, будет откровенно открыто изложена в рамках взаимодействия уже министров. Сейчас мы уже находимся на том этапе, который называется "переговоры о переговорах", то есть когда мы готовим технические моменты, позиции сторон, когда ищется так называемая зона возможной сделки, то есть зона, где есть официальные позиции сторон, которые можно сблизить и где можно найти какой-то компромисс, который играл бы в интересах обеих сторон-участниц переговоров", - отметил Мирошник.Российский дипломат подчеркнул, что на данном этапе делать выводы о будущем российско-американских отношений "кардинально рано". При этом он заметил, что текущие события по линии РФ-США "целую группу стран" бесят и выводят из равновесия."Мы посмотрели итог той же мюнхенской конференции (по безопасности – ред.), где некоторые представители европейских государств просто бились в падучей – такая истерика", - сказал он.Как ожидается, встреча делегаций РФ и США пройдет в Саудовской Аравии во вторник. Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что российскую сторону на ней представят глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента России Юрий Ушаков, которые будут обсуждать с американскими визави восстановление всего комплекса двусторонних отношений, а также подготовку ко встрече лидеров двух стран и возможным переговорам по урегулированию на Украине.

https://ria.ru/20250217/ushakov-1999933729.html

https://ria.ru/20250217/miroshnik-1999931918.html

https://ria.ru/20250217/ushakov-1999932117.html

эр-рияд (город)

украина

россия

сша

саудовская аравия

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