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В Минске обсудили статус "товара Союзного государства" - РИА Новости, 17.02.2025
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20:20 17.02.2025 (обновлено: 20:25 17.02.2025)
https://ria.ru/20250217/minsk-1999921018.html
В Минске обсудили статус "товара Союзного государства"
В Минске обсудили статус "товара Союзного государства" - РИА Новости, 17.02.2025
В Минске обсудили статус "товара Союзного государства"
Делегации Госстандарта Белоруссии и Росстандарт во главе с руководителями Еленой Моргуновой и Антоном Шалаевым обсудили в Минске вопрос придания продукции... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T20:20:00+03:00
2025-02-17T20:25:00+03:00
парламентское собрание союза беларуси и россии
антон шалаев
минск
белоруссия
федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)
россия
поддержка бизнеса
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МИНСК, 17 фев – РИА Новости. Делегации Госстандарта Белоруссии и Росстандарт во главе с руководителями Еленой Моргуновой и Антоном Шалаевым обсудили в Минске вопрос придания продукции белорусских и российских производителей статуса "товар Союзного государства", сообщило белорусское ведомство. "Ключевое внимание стороны уделили рассмотрению вопроса придания продукции белорусских и российских производителей статуса "товар Союзного государства". До мая 2025 года экспертам под руководством министерства экономики Беларуси и министерства промышленности и торговли Российской Федерации с участием других заинтересованных ведомств двух стран необходимо выработать и представить соответствующие согласованные предложения", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Отмечается, что в рамках дискуссии в Минске специалисты обсудили и уточнили свои подходы по отнесению продукции к статусу "товар Союзного государства". Они касались критериев, инфраструктуры подтверждения соответствия, преимуществ для производителей таких товаров. "Было подчеркнуто, что при проведении данных работ необходимо базироваться на наличии единых требований в законодательствах и подходах, в том числе в сфере технического регулирования и стандартизации, действующих в двух странах. Важно также не создать дополнительных барьеров для промышленности и бизнеса", - говорится в сообщении. Выработанные в ходе совместного обсуждения предложения Госстандарт Белоруссии и Росстандарт намерены представить в ближайшее время в ответственные министерства стран. Далее в установленном порядке они будут рассмотрены и переданы в Постоянный комитет Союзного государства, пояснили в Госстандарте. "Еще одной договоренностью, достигнутой на полях переговоров, стало решение о подготовке и утверждении перечня так называемых взаимно признаваемых стандартов. Он будет сформирован при соответствии национальных стандартов следующим критериям в комплексе: документы полностью идентичны либо гармонизированы с точки зрения базовых требований и необходимы для промышленности наших стран, развития кооперационных связей", - говорится в сообщении. Согласно ему, был подписан план мероприятий по реализации меморандума в области обеспечения единства измерений. "План предусматривает девять мероприятий, ключевой акцент которых – интеграция информационных фондов по обеспечению единства измерений двух стран. Они рассчитаны на ближайшие два года и завершатся, как ожидается, проектом международного договора о сотрудничестве в области единства измерений на территории Союзного государства", - говорится в сообщении.
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антон шалаев, минск, белоруссия, федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт), россия, поддержка бизнеса
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Антон Шалаев, Минск, Белоруссия, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), Россия, Поддержка бизнеса
В Минске обсудили статус "товара Союзного государства"

В Минске обсудили придание продукции статуса "товара Союзного государства"

© Depositphotos.com / 3114635_clashotМинск
Минск - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© Depositphotos.com / 3114635_clashot
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МИНСК, 17 фев – РИА Новости. Делегации Госстандарта Белоруссии и Росстандарт во главе с руководителями Еленой Моргуновой и Антоном Шалаевым обсудили в Минске вопрос придания продукции белорусских и российских производителей статуса "товар Союзного государства", сообщило белорусское ведомство.
"Ключевое внимание стороны уделили рассмотрению вопроса придания продукции белорусских и российских производителей статуса "товар Союзного государства". До мая 2025 года экспертам под руководством министерства экономики Беларуси и министерства промышленности и торговли Российской Федерации с участием других заинтересованных ведомств двух стран необходимо выработать и представить соответствующие согласованные предложения", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
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Отмечается, что в рамках дискуссии в Минске специалисты обсудили и уточнили свои подходы по отнесению продукции к статусу "товар Союзного государства". Они касались критериев, инфраструктуры подтверждения соответствия, преимуществ для производителей таких товаров. "Было подчеркнуто, что при проведении данных работ необходимо базироваться на наличии единых требований в законодательствах и подходах, в том числе в сфере технического регулирования и стандартизации, действующих в двух странах. Важно также не создать дополнительных барьеров для промышленности и бизнеса", - говорится в сообщении.
Выработанные в ходе совместного обсуждения предложения Госстандарт Белоруссии и Росстандарт намерены представить в ближайшее время в ответственные министерства стран. Далее в установленном порядке они будут рассмотрены и переданы в Постоянный комитет Союзного государства, пояснили в Госстандарте.
"Еще одной договоренностью, достигнутой на полях переговоров, стало решение о подготовке и утверждении перечня так называемых взаимно признаваемых стандартов. Он будет сформирован при соответствии национальных стандартов следующим критериям в комплексе: документы полностью идентичны либо гармонизированы с точки зрения базовых требований и необходимы для промышленности наших стран, развития кооперационных связей", - говорится в сообщении.
Согласно ему, был подписан план мероприятий по реализации меморандума в области обеспечения единства измерений. "План предусматривает девять мероприятий, ключевой акцент которых – интеграция информационных фондов по обеспечению единства измерений двух стран. Они рассчитаны на ближайшие два года и завершатся, как ожидается, проектом международного договора о сотрудничестве в области единства измерений на территории Союзного государства", - говорится в сообщении.
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