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Цивилева назвала самые эффективные методы реабилитации ветеранов СВО - РИА Новости, 17.02.2025
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10:38 17.02.2025 (обновлено: 10:41 17.02.2025)
https://ria.ru/20250217/minoborony-1999769376.html
Цивилева назвала самые эффективные методы реабилитации ветеранов СВО
Цивилева назвала самые эффективные методы реабилитации ветеранов СВО - РИА Новости, 17.02.2025
Цивилева назвала самые эффективные методы реабилитации ветеранов СВО
Нахождение среди близких в знакомой обстановке, а также спорт, патриотическое воспитание, социальные программы и творчество являются самыми эффективными... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T10:38:00+03:00
2025-02-17T10:41:00+03:00
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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Нахождение среди близких в знакомой обстановке, а также спорт, патриотическое воспитание, социальные программы и творчество являются самыми эффективными методами реабилитации ветеранов СВО, сообщила в интервью РИА Новости статс-секретарь - замминистра обороны РФ, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева. "Самые эффективные методы реабилитации – те, где наши герои оказываются среди товарищей. Это знакомая обстановка, в которой они могут вести себя максимально естественно. Кроме того, это проекты, где герои могут реализоваться и воплощать свое стремление помогать другим – защищать слабых, воспитывать юных. Поэтому здесь мы говорим о реабилитации через спорт, патриотическое воспитание, социальные программы и творчество", - сказала Цивилева. Так, фонд вместе с Паралимпийским комитетом и Минспорта РФ при поддержке регионов проводит всероссийские соревнования "Кубок Защитников Отечества" по настольному теннису, стрельбе из лука, пулевой стрельбе, пауэрлифтингу и волейболу сидя. В пяти межрегиональных кубках, по данным замминистра, приняли участие более 600 ветеранов СВО из 87 регионов страны. В марте пройдет первый "Кубок Защитников Отечества" по зимним видам спорта. В программу соревнований войдут лыжные гонки, биатлон, следж-хоккей и горнолыжный спорт. Кроме того, фонд планирует организовать всероссийские соревнования по следж-хоккею, волейболу сидя и футболу ампутантов. Всего в паралимпийском движении задействовано порядка 2,5 тысяч ветеранов, отметила Цивилева. Она также обратила внимание на вовлечение героев в проекты, связанные с самовыражением. Фонд организует творческие мастерские, где наставники – писатели, музыканты, исполнители и художники – помогают ветеранам создавать произведения. "Однако наивысший уровень социализации – это трудоустройство. На работе человек находится в коллективе, у него появляются понятные цели и задачи. И мы активно помогаем героям в их стремлении устроиться на работу", - подчеркнула председатель фонда.
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Специальная военная операция на Украине, Россия
Цивилева назвала самые эффективные методы реабилитации ветеранов СВО

Цивилева назвала спорт эффективным методом реабилитации ветеранов СВО

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАнна Цивилева
Анна Цивилева - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Анна Цивилева. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Нахождение среди близких в знакомой обстановке, а также спорт, патриотическое воспитание, социальные программы и творчество являются самыми эффективными методами реабилитации ветеранов СВО, сообщила в интервью РИА Новости статс-секретарь - замминистра обороны РФ, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева.
"Самые эффективные методы реабилитации – те, где наши герои оказываются среди товарищей. Это знакомая обстановка, в которой они могут вести себя максимально естественно. Кроме того, это проекты, где герои могут реализоваться и воплощать свое стремление помогать другим – защищать слабых, воспитывать юных. Поэтому здесь мы говорим о реабилитации через спорт, патриотическое воспитание, социальные программы и творчество", - сказала Цивилева.
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Так, фонд вместе с Паралимпийским комитетом и Минспорта РФ при поддержке регионов проводит всероссийские соревнования "Кубок Защитников Отечества" по настольному теннису, стрельбе из лука, пулевой стрельбе, пауэрлифтингу и волейболу сидя. В пяти межрегиональных кубках, по данным замминистра, приняли участие более 600 ветеранов СВО из 87 регионов страны.
В марте пройдет первый "Кубок Защитников Отечества" по зимним видам спорта. В программу соревнований войдут лыжные гонки, биатлон, следж-хоккей и горнолыжный спорт. Кроме того, фонд планирует организовать всероссийские соревнования по следж-хоккею, волейболу сидя и футболу ампутантов. Всего в паралимпийском движении задействовано порядка 2,5 тысяч ветеранов, отметила Цивилева.
Она также обратила внимание на вовлечение героев в проекты, связанные с самовыражением. Фонд организует творческие мастерские, где наставники – писатели, музыканты, исполнители и художники – помогают ветеранам создавать произведения.
"Однако наивысший уровень социализации – это трудоустройство. На работе человек находится в коллективе, у него появляются понятные цели и задачи. И мы активно помогаем героям в их стремлении устроиться на работу", - подчеркнула председатель фонда.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссия
 
 
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