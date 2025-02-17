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Биография Алексея Миллера

Биография Алексея Миллера - РИА Новости, 17.02.2025

Биография Алексея Миллера

Российский государственный деятель Алексей Борисович Миллер родился 31 января 1962 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T14:21:00+03:00

2025-02-17T14:21:00+03:00

2025-02-17T14:21:00+03:00

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Российский государственный деятель Алексей Борисович Миллер родился 31 января 1962 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). В 1984 году окончил Ленинградский финансово-экономический институт имени Н.А. Вознесенского (ЛФЭИ, в 1991 году преобразован в Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов, с 2013 года в составе Санкт-Петербургского государственного экономического университета). В 1986 году поступил в аспирантуру ЛФЭИ, в 1989 году защитил диссертацию на степень кандидата экономических наук. В 1984-1986 годах Алексей Миллер работал инженером-экономистом в мастерской генерального плана Ленинградского научно-исследовательского и проектного института по жилищно-гражданскому строительству ЛенНИИпроект исполкома Ленинградского городского совета. В 1990 году – младший научный сотрудник ЛФЭИ.В том же году возглавил подотдел Комитета по экономической реформе исполкома Ленсовета.В 1991-1996 годах Алексей Миллер руководил отделом конъюнктуры рынка Управления внешнеэкономических связей Комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга, был начальником Управления внешнеэкономических связей, заместителем председателя Комитета по внешним связям. Занимался развитием первых инвестиционных зон в Санкт-Петербурге, привлек в город иностранные банки. Также занимался гостиничным бизнесом, был председателем совета директоров отеля "Европа".В 1996-1999 годах Алексей Миллер работал директором по развитию и инвестициям ОАО "Морской порт Санкт-Петербург" (ныне АО "Морской порт Санкт-Петербург" (входит в Группу "Первая Портовая Компания").С 1999 по 2000 год был генеральным директором ОАО "Балтийская трубопроводная система".С 2000 по 2001 год занимал пост заместителя министра энергетики Российской Федерации. Курировал вопросы внешнеэкономической деятельности министерства и международного сотрудничества в отраслях топливно-энергетического комплекса.В 2001 году Алексей Миллер был избран председателем правления ОАО "Газпром" (с июля 2015 года – ПАО "Газпром"). 24 февраля 2021 года в очередной раз был переизбран на пост председателя правления "Газпрома" на пятилетний срок. С 2002 года – заместитель председателя совета директоров ОАО "Газпром" (с июля 2015 года – ПАО "Газпром").В феврале 2006 года был избран председателем совета директоров компании ОАО "Сибнефть" (с мая 2006 года – "Газпром нефть"). С октября 2007 года – председатель совета директоров "Газпром-медиа холдинг".Председатель совета директоров ОАО "Газпромбанк", председатель совета директоров АО "Страховое общество газовой промышленности" (АО "СОГАЗ").Член комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности, совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Председатель попечительского совета Санкт-Петербургского государственного экономического университета.Герой Труда Российской Федерации (2022).Награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" I (2017) и IV степеней (2006), Александра Невского (2014), медалью ордена "3a заслуги перед Отечеством" II степени (2002), медалью Столыпина I степени (2018) и др.Отмечен Почетной грамотой президента РФ (2012).Лауреат премии правительства РФ в области науки и техники (2011) за разработку технологии производства высокопрочных труб нового поколения для стратегических газотранспортных проектов.Имеет награды ряда зарубежных стран, а также Русской православной церкви.Женат, есть сын.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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