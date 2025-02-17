Возле севшего на мель в Тамани танкера обнаружили новые выбросы мазута
В Тамани у севшего на мель танкера "Волгонефть-239" нашли новые выбросы мазута
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкДемонтаж севшего на мель танкер "Волгонефть-239" в Краснодарской крае
Демонтаж севшего на мель танкер "Волгонефть-239" в Краснодарской крае. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 17 фев - РИА Новости. Специалисты обнаружили возле танкера "Волгонефть-239", севшего на мель у порта Тамань, новые выбросы мазута на камнях, сообщили в оперштабе Краснодарского края.
«
"Специалисты Морспасслужбы собирают фрагменты нефтепродуктов на берегу в районе мыса Панагия. Небольшие куски мазута на камнях обнаружили в прибрежной полосе в районе кормы танкера "Волгонефть-239". Оперативно приступили к уборке нефтепродуктов. Их собирают в мешки для дальнейшего вывоза", - говорится в сообщении.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Впоследствии из кормы выкачали более 1,4 тысячи тонн мазута, специалисты начали ее демонтаж.
Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера, в Севастополе 24 января введен режим ЧС федерального характера.