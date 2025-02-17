Рейтинг@Mail.ru
Возле севшего на мель в Тамани танкера обнаружили новые выбросы мазута - РИА Новости, 17.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:16 17.02.2025 (обновлено: 20:22 17.02.2025)
https://ria.ru/20250217/mazut-1999920839.html
Возле севшего на мель в Тамани танкера обнаружили новые выбросы мазута
Возле севшего на мель в Тамани танкера обнаружили новые выбросы мазута - РИА Новости, 17.02.2025
Возле севшего на мель в Тамани танкера обнаружили новые выбросы мазута
Специалисты обнаружили возле танкера "Волгонефть-239", севшего на мель у порта Тамань, новые выбросы мазута на камнях, сообщили в оперштабе Краснодарского края. РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T20:16:00+03:00
2025-02-17T20:22:00+03:00
происшествия
тамань (станица)
краснодарский край
севастополь
крушение двух танкеров в керченском проливе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/05/1997565932_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_70badb00cc6e866307336dba004559b0.jpg
КРАСНОДАР, 17 фев - РИА Новости. Специалисты обнаружили возле танкера "Волгонефть-239", севшего на мель у порта Тамань, новые выбросы мазута на камнях, сообщили в оперштабе Краснодарского края. "Специалисты Морспасслужбы собирают фрагменты нефтепродуктов на берегу в районе мыса Панагия. Небольшие куски мазута на камнях обнаружили в прибрежной полосе в районе кормы танкера "Волгонефть-239". Оперативно приступили к уборке нефтепродуктов. Их собирают в мешки для дальнейшего вывоза", - говорится в сообщении. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Впоследствии из кормы выкачали более 1,4 тысячи тонн мазута, специалисты начали ее демонтаж. Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера, в Севастополе 24 января введен режим ЧС федерального характера.
https://ria.ru/20250214/mchs-1999288942.html
тамань (станица)
краснодарский край
севастополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/05/1997565932_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2993da54c854559f877364e61366313c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, тамань (станица), краснодарский край, севастополь, крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, Тамань (станица), Краснодарский край, Севастополь, Крушение двух танкеров в Керченском проливе
Возле севшего на мель в Тамани танкера обнаружили новые выбросы мазута

В Тамани у севшего на мель танкера "Волгонефть-239" нашли новые выбросы мазута

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкДемонтаж севшего на мель танкер "Волгонефть-239" в Краснодарской крае
Демонтаж севшего на мель танкер Волгонефть-239 в Краснодарской крае - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Демонтаж севшего на мель танкер "Волгонефть-239" в Краснодарской крае. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОДАР, 17 фев - РИА Новости. Специалисты обнаружили возле танкера "Волгонефть-239", севшего на мель у порта Тамань, новые выбросы мазута на камнях, сообщили в оперштабе Краснодарского края.
«
"Специалисты Морспасслужбы собирают фрагменты нефтепродуктов на берегу в районе мыса Панагия. Небольшие куски мазута на камнях обнаружили в прибрежной полосе в районе кормы танкера "Волгонефть-239". Оперативно приступили к уборке нефтепродуктов. Их собирают в мешки для дальнейшего вывоза", - говорится в сообщении.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Впоследствии из кормы выкачали более 1,4 тысячи тонн мазута, специалисты начали ее демонтаж.
Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера, в Севастополе 24 января введен режим ЧС федерального характера.
Волонтерский лагерь ликвидирует последствия разлива мазута в Черном море - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
В МЧС рассказали о ситуации с выбросами мазута в Краснодарском крае и Крыму
14 февраля, 09:11
 
ПроисшествияТамань (станица)Краснодарский крайСевастопольКрушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала