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Маск назвал главу Мюнхенской конференции жалким - РИА Новости, 17.02.2025
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10:36 17.02.2025 (обновлено: 10:42 17.02.2025)
https://ria.ru/20250217/mask-1999769060.html
Маск назвал главу Мюнхенской конференции жалким
Маск назвал главу Мюнхенской конференции жалким - РИА Новости, 17.02.2025
Маск назвал главу Мюнхенской конференции жалким
Глава нового департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, американский предприниматель Илон Маск назвал жалким руководителя Мюнхенской... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T10:36:00+03:00
2025-02-17T10:42:00+03:00
в мире
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илон маск
дональд трамп
мюнхенская конференция по безопасности
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Глава нового департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, американский предприниматель Илон Маск назвал жалким руководителя Мюнхенской конференции по безопасности Кристофа Хойсгена, который расплакался во время выступления перед участниками по случаю закрытия мероприятия. "Жалкий", - написал Маск в своем аккаунте X, комментируя видео, на котором Хойсген расплакался. Во время речи, в ходе которой Хойсген не смог сдержать эмоций, глава Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что мероприятие изначально задумывалось как трансатлантическое, но отметил, что после выступления вице-президента США Джей-Ди Вэнса "нам нужно опасаться", что ценностная база среди государств-участников "уже больше не такая общая". Вице-президент США Джей Ди Вэнс выступил на Мюнхенской конференции по безопасности в пятницу. Он заявил, что европейские лидеры игнорируют своих граждан, будто считают их "обученными животными", не слушают избирателей, подавляют или отменяют выборы на основе "хлипких подозрений", как в Румынии. По мнению Вэнса, опасность для Европы представляют не Россия или Китай, Европа сама угрожает себе. Присутствовавшие слушали Вэнса молча и почти не аплодировали ему. Позже президент США Дональд Трамп заявил, что слушал выступление Вэнса, и назвал его речь хорошей, предупредив Европу о том, что той следует быть осторожней. В Мюнхене 14-16 февраля проходила 61-я конференция по безопасности, в рамках которой высокопоставленные государственные деятели из разных стран обсуждали актуальные вызовы и проблемы в области внешней политики, в том числе украинский и ближневосточный конфликты.
https://ria.ru/20250217/myunkhen-1999758149.html
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в мире, сша, европа, румыния, илон маск, дональд трамп, мюнхенская конференция по безопасности
В мире, США, Европа, Румыния, Илон Маск, Дональд Трамп, Мюнхенская конференция по безопасности
Маск назвал главу Мюнхенской конференции жалким

Маск назвал жалким Хойсгена, расплакавшегося на закрытии Мюнхенской конференции

© AP Photo / Chip SomodevillaИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© AP Photo / Chip Somodevilla
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Глава нового департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, американский предприниматель Илон Маск назвал жалким руководителя Мюнхенской конференции по безопасности Кристофа Хойсгена, который расплакался во время выступления перед участниками по случаю закрытия мероприятия.
"Жалкий", - написал Маск в своем аккаунте X, комментируя видео, на котором Хойсген расплакался.
Кристоф Хойсген во время закрытия 61-й Мюнхенской конференции по безопасности. 16 февраля 2025 года - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
Глава Мюнхенской конференции назвал ее "кошмарным сном"
09:48
Во время речи, в ходе которой Хойсген не смог сдержать эмоций, глава Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что мероприятие изначально задумывалось как трансатлантическое, но отметил, что после выступления вице-президента США Джей-Ди Вэнса "нам нужно опасаться", что ценностная база среди государств-участников "уже больше не такая общая".
Вице-президент США Джей Ди Вэнс выступил на Мюнхенской конференции по безопасности в пятницу. Он заявил, что европейские лидеры игнорируют своих граждан, будто считают их "обученными животными", не слушают избирателей, подавляют или отменяют выборы на основе "хлипких подозрений", как в Румынии. По мнению Вэнса, опасность для Европы представляют не Россия или Китай, Европа сама угрожает себе. Присутствовавшие слушали Вэнса молча и почти не аплодировали ему. Позже президент США Дональд Трамп заявил, что слушал выступление Вэнса, и назвал его речь хорошей, предупредив Европу о том, что той следует быть осторожней.
В Мюнхене 14-16 февраля проходила 61-я конференция по безопасности, в рамках которой высокопоставленные государственные деятели из разных стран обсуждали актуальные вызовы и проблемы в области внешней политики, в том числе украинский и ближневосточный конфликты.
Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
Туск отреагировал на результаты Мюнхенской конференции
Вчера, 14:09
 
В миреСШАЕвропаРумынияИлон МаскДональд ТрампМюнхенская конференция по безопасности
 
 
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