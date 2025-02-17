https://ria.ru/20250217/lavrov-1999880809.html

Лавров прокомментировал желание Европы участвовать в переговорах по Украине

Лавров прокомментировал желание Европы участвовать в переговорах по Украине - РИА Новости, 17.02.2025

Лавров прокомментировал желание Европы участвовать в переговорах по Украине

В Москве не знают, что делать Европе за столом переговоров по Украине, сказал глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T17:20:00+03:00

2025-02-17T17:20:00+03:00

2025-02-17T17:31:00+03:00

в мире

украина

европа

сергей лавров

россия

дональд трамп

мюнхенская конференция по безопасности

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1c/1752166585_0:0:2991:1683_1920x0_80_0_0_31a4f374e4f17915029d84938a1924a2.jpg

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. В Москве не знают, что делать Европе за столом переговоров по Украине, сказал глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Сербии Марко Джуричем."Философия-то у европейцев никуда не делась. Я не знаю, что им делать за переговорным столом. Если они будут "выцыганивать" какие-то лукавые идеи про заморозку конфликта, а сами по своему обычаю, нраву и привычкам будут иметь в виду продолжение войны, то зачем их туда приглашать?" — отметил он.Глава внешнеполитического ведомства привел в пример слова президента Финляндии Александра Стубба на Мюнхенской конференции по безопасности, который заявил о необходимости проведения переговоров для перевооружения Украины.Министр указал, что у Европы уже была возможность принять участие в переговорном процессе."Их желание было уже неоднократно удовлетворено", — подчеркнул он.Лавров напомнил о соглашении "Об урегулировании политического кризиса на Украине" 2014 года, а также о Минских соглашениях."Им нужно было время, чтобы вооружить Украину. Это были их шансы", — объяснил глава МИД.В последние дни европейские политики неоднократно требовали предоставить им место за столом переговоров по ситуации на Украине. В частности, с таким совместным заявлением 13 февраля выступили Германия, Франция, Польша, Италия, Испания, Великобритания и Европейская служба внешних связей.Это произошло после того, как президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в минувшую среду провели телефонный разговор, во время которого в том числе обсудили урегулирование ситуации на Украине.При этом ни Кремль, ни Белый дом по итогам разговора Путина и Трампа не упоминали о какой бы то ни было роли Европы или Киева в будущих переговорах. Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Вашингтон — главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине.Сегодня представитель Кремля сообщил, что министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков завтра проведут в Эр-Рияде встречу с представителями Вашингтона. Они обсудят отношения между двумя странами, подготовку переговоров по ситуации на Украине и организацию встречи президентов России и США.

https://ria.ru/20250214/putin-1999228688.html

https://ria.ru/20250217/tramp-1999867034.html

https://ria.ru/20250217/myunkhen-1999672342.html

украина

европа

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, европа, сергей лавров, россия, дональд трамп, мюнхенская конференция по безопасности