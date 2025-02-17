https://ria.ru/20250217/lavrov-1999880809.html
Лавров прокомментировал желание Европы участвовать в переговорах по Украине
Лавров прокомментировал желание Европы участвовать в переговорах по Украине - РИА Новости, 17.02.2025
Лавров прокомментировал желание Европы участвовать в переговорах по Украине
В Москве не знают, что делать Европе за столом переговоров по Украине, сказал глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T17:20:00+03:00
2025-02-17T17:20:00+03:00
2025-02-17T17:31:00+03:00
в мире
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сергей лавров
россия
дональд трамп
мюнхенская конференция по безопасности
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. В Москве не знают, что делать Европе за столом переговоров по Украине, сказал глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Сербии Марко Джуричем."Философия-то у европейцев никуда не делась. Я не знаю, что им делать за переговорным столом. Если они будут "выцыганивать" какие-то лукавые идеи про заморозку конфликта, а сами по своему обычаю, нраву и привычкам будут иметь в виду продолжение войны, то зачем их туда приглашать?" — отметил он.Глава внешнеполитического ведомства привел в пример слова президента Финляндии Александра Стубба на Мюнхенской конференции по безопасности, который заявил о необходимости проведения переговоров для перевооружения Украины.Министр указал, что у Европы уже была возможность принять участие в переговорном процессе."Их желание было уже неоднократно удовлетворено", — подчеркнул он.Лавров напомнил о соглашении "Об урегулировании политического кризиса на Украине" 2014 года, а также о Минских соглашениях."Им нужно было время, чтобы вооружить Украину. Это были их шансы", — объяснил глава МИД.В последние дни европейские политики неоднократно требовали предоставить им место за столом переговоров по ситуации на Украине. В частности, с таким совместным заявлением 13 февраля выступили Германия, Франция, Польша, Италия, Испания, Великобритания и Европейская служба внешних связей.Это произошло после того, как президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в минувшую среду провели телефонный разговор, во время которого в том числе обсудили урегулирование ситуации на Украине.При этом ни Кремль, ни Белый дом по итогам разговора Путина и Трампа не упоминали о какой бы то ни было роли Европы или Киева в будущих переговорах. Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Вашингтон — главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине.Сегодня представитель Кремля сообщил, что министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков завтра проведут в Эр-Рияде встречу с представителями Вашингтона. Они обсудят отношения между двумя странами, подготовку переговоров по ситуации на Украине и организацию встречи президентов России и США.
https://ria.ru/20250214/putin-1999228688.html
https://ria.ru/20250217/tramp-1999867034.html
https://ria.ru/20250217/myunkhen-1999672342.html
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в мире, украина, европа, сергей лавров, россия, дональд трамп, мюнхенская конференция по безопасности
В мире, Украина, Европа, Сергей Лавров, Россия, Дональд Трамп, Мюнхенская конференция по безопасности
Лавров прокомментировал желание Европы участвовать в переговорах по Украине
Лавров: Европа хочет выцыганивать перемирие на Украине ради перевооружения ВСУ
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. В Москве не знают, что делать Европе за столом переговоров по Украине, сказал глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Сербии Марко Джуричем.
«
"Философия-то у европейцев никуда не делась. Я не знаю, что им делать за переговорным столом. Если они будут "выцыганивать" какие-то лукавые идеи про заморозку конфликта, а сами по своему обычаю, нраву и привычкам будут иметь в виду продолжение войны, то зачем их туда приглашать?" — отметил он.
Глава внешнеполитического ведомства привел в пример слова президента Финляндии Александра Стубба на Мюнхенской конференции по безопасности, который заявил о необходимости проведения переговоров для перевооружения Украины.
Министр указал, что у Европы уже была возможность принять участие в переговорном процессе.
«
"Их желание было уже неоднократно удовлетворено", — подчеркнул он.
Лавров напомнил о соглашении "Об урегулировании политического кризиса на Украине" 2014 года, а также о Минских соглашениях.
«
"Им нужно было время, чтобы вооружить Украину. Это были их шансы", — объяснил глава МИД.
В последние дни европейские политики неоднократно требовали предоставить им место за столом переговоров по ситуации на Украине. В частности, с таким совместным заявлением 13 февраля выступили Германия, Франция, Польша, Италия, Испания, Великобритания и Европейская служба внешних связей.
Это произошло после того, как президенты России и США Владимир Путин
и Дональд Трамп
в минувшую среду провели телефонный разговор, во время которого в том числе обсудили урегулирование ситуации на Украине.
При этом ни Кремль, ни Белый дом по итогам разговора Путина и Трампа не упоминали о какой бы то ни было роли Европы
или Киева в будущих переговорах. Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Вашингтон — главный визави Москвы
в вопросах урегулирования ситуации на Украине.
Сегодня представитель Кремля сообщил, что министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков завтра проведут в Эр-Рияде встречу с представителями Вашингтона. Они обсудят отношения между двумя странами, подготовку переговоров по ситуации на Украине и организацию встречи президентов России и США.