https://ria.ru/20250217/lavrov-1999841811.html

Лавров пошутил, отвечая на вопрос о компромиссах по Украине

Лавров пошутил, отвечая на вопрос о компромиссах по Украине - РИА Новости, 17.02.2025

Лавров пошутил, отвечая на вопрос о компромиссах по Украине

Глава МИД Сергей Лавров в шутку упомянул Данию и Гренландию, иронично отреагировав на вопрос журналиста о компромиссах для урегулирования украинского конфликта. РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T14:55:00+03:00

2025-02-17T14:55:00+03:00

2025-02-17T15:29:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

дания

гренландия

сша

сергей лавров

марко джурич

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0c/1579430463_0:0:2848:1602_1920x0_80_0_0_fc072dbaea0b217a97e9bcc3aad06eab.jpg

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров в шутку упомянул Данию и Гренландию, иронично отреагировав на вопрос журналиста о компромиссах для урегулирования украинского конфликта. В понедельник на пресс-конференции после переговоров Лаврова с главой МИД Сербии Марко Джуричем журналист американского канала CNN начал свой вопрос об украинском урегулировании, упомянув заявления из администрации США о необходимости серьезных компромиссов с обеих сторон. "Вы про Данию с Гренландией?" — в шутку переспросил Лавров. В начале января президент США Дональд Трамп заявил, что Гренландия должна войти в состав Соединенных Штатов, чтобы противостоять влиянию Китая и России. Кроме того, глава Белого дома активно продвигает инициативу о возвращении контроля над Панамским каналом.Позиция России по урегулированию конфликтаВ июне прошлого года Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта. Россия незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам, если:Глава государства упомянул в этом контексте и отмену антироссийских санкций.

https://ria.ru/20250217/lavrov-1999822585.html

https://ria.ru/20250217/peregovory-1999745834.html

дания

гренландия

сша

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, дания, гренландия, сша, сергей лавров, марко джурич, дональд трамп, украина, россия, вооруженные силы украины, нато