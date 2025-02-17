https://ria.ru/20250217/lavrov-1999841811.html
Лавров пошутил, отвечая на вопрос о компромиссах по Украине
Лавров пошутил, отвечая на вопрос о компромиссах по Украине - РИА Новости, 17.02.2025
Лавров пошутил, отвечая на вопрос о компромиссах по Украине
Глава МИД Сергей Лавров в шутку упомянул Данию и Гренландию, иронично отреагировав на вопрос журналиста о компромиссах для урегулирования украинского конфликта. РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T14:55:00+03:00
2025-02-17T14:55:00+03:00
2025-02-17T15:29:00+03:00
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров в шутку упомянул Данию и Гренландию, иронично отреагировав на вопрос журналиста о компромиссах для урегулирования украинского конфликта. В понедельник на пресс-конференции после переговоров Лаврова с главой МИД Сербии Марко Джуричем журналист американского канала CNN начал свой вопрос об украинском урегулировании, упомянув заявления из администрации США о необходимости серьезных компромиссов с обеих сторон. "Вы про Данию с Гренландией?" — в шутку переспросил Лавров. В начале января президент США Дональд Трамп заявил, что Гренландия должна войти в состав Соединенных Штатов, чтобы противостоять влиянию Китая и России. Кроме того, глава Белого дома активно продвигает инициативу о возвращении контроля над Панамским каналом.Позиция России по урегулированию конфликтаВ июне прошлого года Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта. Россия незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам, если:Глава государства упомянул в этом контексте и отмену антироссийских санкций.
https://ria.ru/20250217/lavrov-1999822585.html
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Лавров пошутил, отвечая на вопрос о компромиссах по Украине
Лавров пошутил про Данию и Гренландию, отвечая на вопрос журналиста по Украине