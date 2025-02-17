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Лавров пошутил, отвечая на вопрос о компромиссах по Украине - РИА Новости, 17.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:55 17.02.2025 (обновлено: 15:29 17.02.2025)
https://ria.ru/20250217/lavrov-1999841811.html
Лавров пошутил, отвечая на вопрос о компромиссах по Украине
Лавров пошутил, отвечая на вопрос о компромиссах по Украине - РИА Новости, 17.02.2025
Лавров пошутил, отвечая на вопрос о компромиссах по Украине
Глава МИД Сергей Лавров в шутку упомянул Данию и Гренландию, иронично отреагировав на вопрос журналиста о компромиссах для урегулирования украинского конфликта. РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T14:55:00+03:00
2025-02-17T15:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
дания
гренландия
сша
сергей лавров
марко джурич
дональд трамп
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров в шутку упомянул Данию и Гренландию, иронично отреагировав на вопрос журналиста о компромиссах для урегулирования украинского конфликта. В понедельник на пресс-конференции после переговоров Лаврова с главой МИД Сербии Марко Джуричем журналист американского канала CNN начал свой вопрос об украинском урегулировании, упомянув заявления из администрации США о необходимости серьезных компромиссов с обеих сторон. "Вы про Данию с Гренландией?" — в шутку переспросил Лавров. В начале января президент США Дональд Трамп заявил, что Гренландия должна войти в состав Соединенных Штатов, чтобы противостоять влиянию Китая и России. Кроме того, глава Белого дома активно продвигает инициативу о возвращении контроля над Панамским каналом.Позиция России по урегулированию конфликтаВ июне прошлого года Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта. Россия незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам, если:Глава государства упомянул в этом контексте и отмену антироссийских санкций.
https://ria.ru/20250217/lavrov-1999822585.html
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дания
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в мире, дания, гренландия, сша, сергей лавров, марко джурич, дональд трамп, украина, россия, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Дания, Гренландия, США, Сергей Лавров, Марко Джурич, Дональд Трамп, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, НАТО
Лавров пошутил, отвечая на вопрос о компромиссах по Украине

Лавров пошутил про Данию и Гренландию, отвечая на вопрос журналиста по Украине

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости / МИД РФ
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров в шутку упомянул Данию и Гренландию, иронично отреагировав на вопрос журналиста о компромиссах для урегулирования украинского конфликта.
В понедельник на пресс-конференции после переговоров Лаврова с главой МИД Сербии Марко Джуричем журналист американского канала CNN начал свой вопрос об украинском урегулировании, упомянув заявления из администрации США о необходимости серьезных компромиссов с обеих сторон.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
Лавров заявил о невозможности территориальных уступок Украине
13:50
"Вы про Данию с Гренландией?" — в шутку переспросил Лавров.
В начале января президент США Дональд Трамп заявил, что Гренландия должна войти в состав Соединенных Штатов, чтобы противостоять влиянию Китая и России. Кроме того, глава Белого дома активно продвигает инициативу о возвращении контроля над Панамским каналом.

Позиция России по урегулированию конфликта

В июне прошлого года Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта. Россия незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам, если:
  • Украина официально откажется от намерений присоединиться к НАТО;
  • ВСУ выйдут из новых российских регионов;
  • киевские власти проведут демилитаризацию и денацификацию;
  • страна примет нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.
Глава государства упомянул в этом контексте и отмену антироссийских санкций.
Военные медики несут раненого украинского солдата - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
В США объявили о завершении конфликта на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДанияГренландияСШАСергей ЛавровМарко ДжуричДональд ТрампУкраинаРоссияВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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