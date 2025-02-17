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Лавров: пока неизвестно, кто будет участвовать в переговорах со стороны США
Лавров: пока неизвестно, кто будет участвовать в переговорах со стороны США - РИА Новости, 17.02.2025
Лавров: пока неизвестно, кто будет участвовать в переговорах со стороны США
Пока неясно, кто будет выступать со стороны США на украинском треке от администрации американского президента Дональда Трампа, заявил министр иностранных дел... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T13:59:00+03:00
2025-02-17T13:59:00+03:00
2025-02-17T14:04:00+03:00
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Пока неясно, кто будет выступать со стороны США на украинском треке от администрации американского президента Дональда Трампа, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. В ходе пресс-конференции в Москве он отметил, что американские представители "сейчас в большом количестве рассуждают, как подступаться к украинскому кризису". "И пока непонятно, кто же все-таки из них будет уполномочен президентом Трампом выступать на украинском направлении от имени администрации в Вашингтоне, они тоже говорят о компромиссах, это все больше похоже на научный диспут", - сказал Лавров.
https://ria.ru/20250213/lavrov-1999102926.html
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в мире, сша, россия, москва, дональд трамп, сергей лавров
В мире, США, Россия, Москва, Дональд Трамп, Сергей Лавров
Лавров: пока неизвестно, кто будет участвовать в переговорах со стороны США
Лавров: неясно, кто будет выступать на украинском треке от администрации Трампа