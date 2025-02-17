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Лавров прокомментировал желание Европы участвовать в переговорах по Украине - РИА Новости, 17.02.2025
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13:34 17.02.2025 (обновлено: 14:58 17.02.2025)
https://ria.ru/20250217/lavrov-1999816779.html
Лавров прокомментировал желание Европы участвовать в переговорах по Украине
Лавров прокомментировал желание Европы участвовать в переговорах по Украине - РИА Новости, 17.02.2025
Лавров прокомментировал желание Европы участвовать в переговорах по Украине
Глава МИД Сергей Лавров заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с главой внешнеполитического ведомства Сербии Марко Джуричем, что не знает, что Европе РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T13:34:00+03:00
2025-02-17T14:58:00+03:00
европа
украина
в мире
мюнхенская конференция по безопасности
марко джурич
россия
сергей лавров
дмитрий песков
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с главой внешнеполитического ведомства Сербии Марко Джуричем, что не знает, что Европе делать за столом переговоров по Украине. "Философия-то у европейцев никуда не делась. Я не знаю, что им делать за переговорным столом. Если они будут "выцыганивать" какие-то лукавые идеи про заморозку конфликта, а сами по своему обычаю, нраву и привычкам будут иметь в виду продолжение войны, то зачем их туда приглашать?" — отметил он. Глава внешнеполитического ведомства обратил внимание на слова президента Финляндии Александра Стубба на Мюнхенской конференции по безопасности, который заявил о необходимости проведения переговоров для перевооружения Украины.Министр напомнил, что у Европы уже была возможность принять участие в переговорном процессе."Их желание было уже неоднократно удовлетворено", — подчеркнул он.Лавров напомнил о соглашении "Об урегулировании политического кризиса на Украине" 2014 года, а также о Минских соглашениях."Им нужно было время, чтобы вооружить Украину. Это были их шансы", — добавил глава МИД.Ранее в понедельник пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что Лавров и помощник президента Юрий Ушаков завтра проведут в Эр-Рияде встречу с представителями США. В первую очередь они обсудят восстановление всего комплекса российско-американских отношений, пояснил он.
https://ria.ru/20250217/tramp-1999437755.html
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европа, украина, в мире, мюнхенская конференция по безопасности, марко джурич, россия, сергей лавров, дмитрий песков
Европа, Украина, В мире, Мюнхенская конференция по безопасности, Марко Джурич, Россия, Сергей Лавров, Дмитрий Песков
Лавров прокомментировал желание Европы участвовать в переговорах по Украине

Лавров заявил, что не знает, что Европе делать за столом переговоров по Украине

© РИА Новости / POOLМинистр иностранных дел Сергей Лавров
Министр иностранных дел Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости / POOL
Министр иностранных дел Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с главой внешнеполитического ведомства Сербии Марко Джуричем, что не знает, что Европе делать за столом переговоров по Украине.
"Философия-то у европейцев никуда не делась. Я не знаю, что им делать за переговорным столом. Если они будут "выцыганивать" какие-то лукавые идеи про заморозку конфликта, а сами по своему обычаю, нраву и привычкам будут иметь в виду продолжение войны, то зачем их туда приглашать?" — отметил он.
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Глава внешнеполитического ведомства обратил внимание на слова президента Финляндии Александра Стубба на Мюнхенской конференции по безопасности, который заявил о необходимости проведения переговоров для перевооружения Украины.
Министр напомнил, что у Европы уже была возможность принять участие в переговорном процессе.
«
"Их желание было уже неоднократно удовлетворено", — подчеркнул он.
Лавров напомнил о соглашении "Об урегулировании политического кризиса на Украине" 2014 года, а также о Минских соглашениях.
"Им нужно было время, чтобы вооружить Украину. Это были их шансы", — добавил глава МИД.
Ранее в понедельник пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что Лавров и помощник президента Юрий Ушаков завтра проведут в Эр-Рияде встречу с представителями США. В первую очередь они обсудят восстановление всего комплекса российско-американских отношений, пояснил он.
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ЕвропаУкраинаВ миреМюнхенская конференция по безопасностиМарко ДжуричРоссияСергей ЛавровДмитрий Песков
 
 
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