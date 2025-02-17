https://ria.ru/20250217/lavrov-1999813030.html
Лавров поедет в Эр-Рияд 18 февраля
Лавров поедет в Эр-Рияд 18 февраля - РИА Новости, 17.02.2025
Лавров поедет в Эр-Рияд 18 февраля
Глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил, что поедет Эр-Рияд для участия во встрече с представителями США 18 февраля. РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T13:20:00+03:00
2025-02-17T13:20:00+03:00
2025-02-17T13:32:00+03:00
эр-рияд (город)
сша
сергей лавров
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994802247_0:88:2990:1770_1920x0_80_0_0_140828565fb96da4e6b1736229cb137e.jpg
МОСКВА, 17 фев-РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил, что поедет Эр-Рияд для участия во встрече с представителями США 18 февраля."Это правда", - сказал он на пресс-конференции, отвечая на соответствующий уточняющий вопрос журналиста.Министр заявил, что после переговоров в Саудовской Аравии с делегацией США доложит об итогах руководству страны.Лавров отметил, что российская делегация на переговорах в Эр-Рияде во вторник послушает своих американских собеседников "и, конечно, будем готовы отреагировать"."Затем доложим нашим руководителям, которые будут принимать решения о дальнейших шагах", - сказал он журналистам.Глава МИД заявил, что хочет "послушать" американских партнеров в ходе встречи."Вы знаете мы всегда, когда отправляемся на переговоры по предложению наших партнеров, мы, прежде всего, хотим их послушать", - сказал министр, отвечая на вопрос о том, чего он ожидает от этих переговоров.
https://ria.ru/20250217/evropa-1999780826.html
https://ria.ru/20250217/peskov-1999804581.html
эр-рияд (город)
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994802247_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_0d31d0ca67091a17e0c6c0c3c9b696f9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эр-рияд (город), сша, сергей лавров, в мире
Эр-Рияд (город), США, Сергей Лавров, В мире
Лавров поедет в Эр-Рияд 18 февраля
Лавров 18 февраля поедет в Эр-Рияд для встречи с представителями США
МОСКВА, 17 фев-РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил, что поедет Эр-Рияд для участия во встрече с представителями США 18 февраля.
"Это правда", - сказал он на пресс-конференции, отвечая на соответствующий уточняющий вопрос журналиста.
Министр заявил, что после переговоров в Саудовской Аравии
с делегацией США
доложит об итогах руководству страны.
Лавров
отметил, что российская делегация на переговорах в Эр-Рияде во вторник послушает своих американских собеседников "и, конечно, будем готовы отреагировать".
"Затем доложим нашим руководителям, которые будут принимать решения о дальнейших шагах", - сказал он журналистам.
Глава МИД заявил, что хочет "послушать" американских партнеров в ходе встречи.
"Вы знаете мы всегда, когда отправляемся на переговоры по предложению наших партнеров, мы, прежде всего, хотим их послушать", - сказал министр, отвечая на вопрос о том, чего он ожидает от этих переговоров.