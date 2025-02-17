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Лавров поедет в Эр-Рияд 18 февраля - РИА Новости, 17.02.2025
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13:20 17.02.2025 (обновлено: 13:32 17.02.2025)
https://ria.ru/20250217/lavrov-1999813030.html
Лавров поедет в Эр-Рияд 18 февраля
Лавров поедет в Эр-Рияд 18 февраля - РИА Новости, 17.02.2025
Лавров поедет в Эр-Рияд 18 февраля
Глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил, что поедет Эр-Рияд для участия во встрече с представителями США 18 февраля. РИА Новости, 17.02.2025
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МОСКВА, 17 фев-РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил, что поедет Эр-Рияд для участия во встрече с представителями США 18 февраля."Это правда", - сказал он на пресс-конференции, отвечая на соответствующий уточняющий вопрос журналиста.Министр заявил, что после переговоров в Саудовской Аравии с делегацией США доложит об итогах руководству страны.Лавров отметил, что российская делегация на переговорах в Эр-Рияде во вторник послушает своих американских собеседников "и, конечно, будем готовы отреагировать"."Затем доложим нашим руководителям, которые будут принимать решения о дальнейших шагах", - сказал он журналистам.Глава МИД заявил, что хочет "послушать" американских партнеров в ходе встречи."Вы знаете мы всегда, когда отправляемся на переговоры по предложению наших партнеров, мы, прежде всего, хотим их послушать", - сказал министр, отвечая на вопрос о том, чего он ожидает от этих переговоров.
https://ria.ru/20250217/evropa-1999780826.html
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эр-рияд (город), сша, сергей лавров, в мире
Эр-Рияд (город), США, Сергей Лавров, В мире
Лавров поедет в Эр-Рияд 18 февраля

Лавров 18 февраля поедет в Эр-Рияд для встречи с представителями США

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев-РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил, что поедет Эр-Рияд для участия во встрече с представителями США 18 февраля.
"Это правда", - сказал он на пресс-конференции, отвечая на соответствующий уточняющий вопрос журналиста.
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Министр заявил, что после переговоров в Саудовской Аравии с делегацией США доложит об итогах руководству страны.
Лавров отметил, что российская делегация на переговорах в Эр-Рияде во вторник послушает своих американских собеседников "и, конечно, будем готовы отреагировать".
"Затем доложим нашим руководителям, которые будут принимать решения о дальнейших шагах", - сказал он журналистам.
Глава МИД заявил, что хочет "послушать" американских партнеров в ходе встречи.
"Вы знаете мы всегда, когда отправляемся на переговоры по предложению наших партнеров, мы, прежде всего, хотим их послушать", - сказал министр, отвечая на вопрос о том, чего он ожидает от этих переговоров.
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