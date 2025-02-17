https://ria.ru/20250217/lavrov-1999813030.html

Лавров поедет в Эр-Рияд 18 февраля

Лавров поедет в Эр-Рияд 18 февраля - РИА Новости, 17.02.2025

Лавров поедет в Эр-Рияд 18 февраля

Глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил, что поедет Эр-Рияд для участия во встрече с представителями США 18 февраля. РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T13:20:00+03:00

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МОСКВА, 17 фев-РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил, что поедет Эр-Рияд для участия во встрече с представителями США 18 февраля."Это правда", - сказал он на пресс-конференции, отвечая на соответствующий уточняющий вопрос журналиста.Министр заявил, что после переговоров в Саудовской Аравии с делегацией США доложит об итогах руководству страны.Лавров отметил, что российская делегация на переговорах в Эр-Рияде во вторник послушает своих американских собеседников "и, конечно, будем готовы отреагировать"."Затем доложим нашим руководителям, которые будут принимать решения о дальнейших шагах", - сказал он журналистам.Глава МИД заявил, что хочет "послушать" американских партнеров в ходе встречи."Вы знаете мы всегда, когда отправляемся на переговоры по предложению наших партнеров, мы, прежде всего, хотим их послушать", - сказал министр, отвечая на вопрос о том, чего он ожидает от этих переговоров.

https://ria.ru/20250217/evropa-1999780826.html

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Варвара Скокшина

эр-рияд (город), сша, сергей лавров, в мире