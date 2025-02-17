https://ria.ru/20250217/lavrov-1999800338.html
Лавров и Ушаков вылетают в Эр-Рияд
Лавров и Ушаков вылетают в Эр-Рияд - РИА Новости, 17.02.2025
Лавров и Ушаков вылетают в Эр-Рияд
Глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков в понедельник по поручению главы государства Владимира Путина вылетают в Эр-Рияд, сообщил... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T12:41:00+03:00
2025-02-17T12:41:00+03:00
2025-02-17T12:43:00+03:00
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков в понедельник по поручению главы государства Владимира Путина вылетают в Эр-Рияд, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Сегодня в Эр-Рияд по поручению президента Путина вылетают министр иностранных дел Лавров и помощник президента Юрий Ушаков", - сообщил Песков журналистам.
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политика, россия, эр-рияд (город), сергей лавров, юрий ушаков, владимир путин
Политика, Россия, Эр-Рияд (город), Сергей Лавров, Юрий Ушаков, Владимир Путин
Лавров и Ушаков вылетают в Эр-Рияд
Песков: Лавров и Ушаков по поручению Путина вылетают в Эр-Рияд