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"Убойная система". В США запаниковали из-за российского оружия - РИА Новости, 17.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
17:24 17.02.2025 (обновлено: 18:47 17.02.2025)
https://ria.ru/20250217/lantset-1999882592.html
"Убойная система". В США запаниковали из-за российского оружия
"Убойная система". В США запаниковали из-за российского оружия - РИА Новости, 17.02.2025
"Убойная система". В США запаниковали из-за российского оружия
Российские дроны-камикадзе "Ланцет" уничтожили в зоне СВО около половины западных артиллерийских систем, применяемых украинскими военными, пишет американское... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T17:24:00+03:00
2025-02-17T18:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Российские дроны-камикадзе "Ланцет" уничтожили в зоне СВО около половины западных артиллерийских систем, применяемых украинскими военными, пишет американское издание The National Interest."Считается, что с помощью "Ланцета-3", модернизированного варианта оригинальной системы "Ланцет", с начала конфликта было уничтожено почти 50 процентов артиллерийских систем НАТО, используемых Украиной! На самом деле, лучшего способа продать такую убойную систему потенциальным иностранным покупателям и не придумаешь", — говорится в публикации.Так, отмечает издание, серьезно пострадали легкие гаубицы M777, польские самоходных артиллерийские установки KRAB и батареи ЗРК.Ранее в понедельник генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев рассказал РИА Новости, что компания в 2024 году провела активную маркетинговую работу по продвижению российской продукции военного, двойного и гражданского назначения. Среди образцов такой продукции также значится комплекс "Ланцет-Э", который, по его словам, "показал свою исключительную результативность в реальных условиях".
https://ria.ru/20250216/lantset-1999685608.html
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россия, безопасность, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины
"Убойная система". В США запаниковали из-за российского оружия

TNI: дроны "Ланцет" уничтожили около 50% западной артиллерии ВСУ

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкПрименение модернизированного барражирующего боеприпаса "Ланцет" против военной техники ВСУ
Применение модернизированного барражирующего боеприпаса Ланцет против военной техники ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Применение модернизированного барражирующего боеприпаса "Ланцет" против военной техники ВСУ
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Российские дроны-камикадзе "Ланцет" уничтожили в зоне СВО около половины западных артиллерийских систем, применяемых украинскими военными, пишет американское издание The National Interest.
"Считается, что с помощью "Ланцета-3", модернизированного варианта оригинальной системы "Ланцет", с начала конфликта было уничтожено почти 50 процентов артиллерийских систем НАТО, используемых Украиной! На самом деле, лучшего способа продать такую убойную систему потенциальным иностранным покупателям и не придумаешь", — говорится в публикации.
Так, отмечает издание, серьезно пострадали легкие гаубицы M777, польские самоходных артиллерийские установки KRAB и батареи ЗРК.
Ранее в понедельник генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев рассказал РИА Новости, что компания в 2024 году провела активную маркетинговую работу по продвижению российской продукции военного, двойного и гражданского назначения. Среди образцов такой продукции также значится комплекс "Ланцет-Э", который, по его словам, "показал свою исключительную результативность в реальных условиях".
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьВооруженные силы Украины
 
 
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