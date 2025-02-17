https://ria.ru/20250217/lantset-1999882592.html

"Убойная система". В США запаниковали из-за российского оружия

"Убойная система". В США запаниковали из-за российского оружия - РИА Новости, 17.02.2025

"Убойная система". В США запаниковали из-за российского оружия

Российские дроны-камикадзе "Ланцет" уничтожили в зоне СВО около половины западных артиллерийских систем, применяемых украинскими военными, пишет американское... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T17:24:00+03:00

2025-02-17T17:24:00+03:00

2025-02-17T18:47:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0f/1909528893_236:200:902:575_1920x0_80_0_0_49e68f3f86a9e3d37ea9bda3beb3f7d5.jpg

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Российские дроны-камикадзе "Ланцет" уничтожили в зоне СВО около половины западных артиллерийских систем, применяемых украинскими военными, пишет американское издание The National Interest."Считается, что с помощью "Ланцета-3", модернизированного варианта оригинальной системы "Ланцет", с начала конфликта было уничтожено почти 50 процентов артиллерийских систем НАТО, используемых Украиной! На самом деле, лучшего способа продать такую убойную систему потенциальным иностранным покупателям и не придумаешь", — говорится в публикации.Так, отмечает издание, серьезно пострадали легкие гаубицы M777, польские самоходных артиллерийские установки KRAB и батареи ЗРК.Ранее в понедельник генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев рассказал РИА Новости, что компания в 2024 году провела активную маркетинговую работу по продвижению российской продукции военного, двойного и гражданского назначения. Среди образцов такой продукции также значится комплекс "Ланцет-Э", который, по его словам, "показал свою исключительную результативность в реальных условиях".

https://ria.ru/20250216/lantset-1999685608.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, безопасность, вооруженные силы украины