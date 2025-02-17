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В Кузбассе завели дело на мать, которая угрожала дочери во время стримов - РИА Новости, 17.02.2025
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09:13 17.02.2025
https://ria.ru/20250217/kuzbass-1999753481.html
В Кузбассе завели дело на мать, которая угрожала дочери во время стримов
В Кузбассе завели дело на мать, которая угрожала дочери во время стримов - РИА Новости, 17.02.2025
В Кузбассе завели дело на мать, которая угрожала дочери во время стримов
Уголовное дело возбудили в отношении жительницы Кемерово, которая пьяной устраивала прямые эфиры и угрожала своей дочери, сообщает пресс-служба следственного... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T09:13:00+03:00
2025-02-17T09:13:00+03:00
происшествия
россия
кемерово
кемеровская область
следственный комитет россии (ск рф)
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КЕМЕРОВО, 17 фев – РИА Новости. Уголовное дело возбудили в отношении жительницы Кемерово, которая пьяной устраивала прямые эфиры и угрожала своей дочери, сообщает пресс-служба следственного управления СК по Кемеровской области. Ранее сообщалось, что двенадцатилетнюю школьницу из Кемерово, мать которой в состоянии алкогольного опьянения вела прямые эфиры, где нецензурно выражалась в адрес дочери и угрожала ей, поместили в социально-реабилитационный центр, женщине грозит лишение родительских прав. "В следственном управлении СК России по Кемеровской области - Кузбассу по данному факту организовано проведение доследственной проверки, по результатам которой принято решение о возбуждении уголовного дела по ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)", – сообщили в ведомстве. В пресс-службе отметили, что председателю СК России был представлен доклад о сложившейся ситуации. "Предварительно установлено, что помимо высказываний ненормативной лексики и угроз в адрес девочки женщина применяла в отношении ребенка насилие, чем причиняла физические и нравственные страдания. На допросе следователю она дала последовательные показания по существу инкриминируемого деяния", – говорится в сообщении. В настоящее время следователь проводит комплекс следственных и процессуальных действий.
https://ria.ru/20241119/ekaterinburg-1984526990.html
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происшествия, россия, кемерово, кемеровская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Кемерово, Кемеровская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Кузбассе завели дело на мать, которая угрожала дочери во время стримов

В Кузбассе завели дело на мать, которая пьяной угрожала дочери во время стримов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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КЕМЕРОВО, 17 фев – РИА Новости. Уголовное дело возбудили в отношении жительницы Кемерово, которая пьяной устраивала прямые эфиры и угрожала своей дочери, сообщает пресс-служба следственного управления СК по Кемеровской области.
Ранее сообщалось, что двенадцатилетнюю школьницу из Кемерово, мать которой в состоянии алкогольного опьянения вела прямые эфиры, где нецензурно выражалась в адрес дочери и угрожала ей, поместили в социально-реабилитационный центр, женщине грозит лишение родительских прав.
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"В следственном управлении СК России по Кемеровской области - Кузбассу по данному факту организовано проведение доследственной проверки, по результатам которой принято решение о возбуждении уголовного дела по ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)", – сообщили в ведомстве.
В пресс-службе отметили, что председателю СК России был представлен доклад о сложившейся ситуации.
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"Предварительно установлено, что помимо высказываний ненормативной лексики и угроз в адрес девочки женщина применяла в отношении ребенка насилие, чем причиняла физические и нравственные страдания. На допросе следователю она дала последовательные показания по существу инкриминируемого деяния", – говорится в сообщении.
В настоящее время следователь проводит комплекс следственных и процессуальных действий.
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