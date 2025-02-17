В Кузбассе завели дело на мать, которая угрожала дочери во время стримов
В Кузбассе завели дело на мать, которая пьяной угрожала дочери во время стримов
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 17 фев – РИА Новости. Уголовное дело возбудили в отношении жительницы Кемерово, которая пьяной устраивала прямые эфиры и угрожала своей дочери, сообщает пресс-служба следственного управления СК по Кемеровской области.
Ранее сообщалось, что двенадцатилетнюю школьницу из Кемерово, мать которой в состоянии алкогольного опьянения вела прямые эфиры, где нецензурно выражалась в адрес дочери и угрожала ей, поместили в социально-реабилитационный центр, женщине грозит лишение родительских прав.
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"В следственном управлении СК России по Кемеровской области - Кузбассу по данному факту организовано проведение доследственной проверки, по результатам которой принято решение о возбуждении уголовного дела по ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)", – сообщили в ведомстве.
В пресс-службе отметили, что председателю СК России был представлен доклад о сложившейся ситуации.
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"Предварительно установлено, что помимо высказываний ненормативной лексики и угроз в адрес девочки женщина применяла в отношении ребенка насилие, чем причиняла физические и нравственные страдания. На допросе следователю она дала последовательные показания по существу инкриминируемого деяния", – говорится в сообщении.
В настоящее время следователь проводит комплекс следственных и процессуальных действий.
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