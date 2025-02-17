https://ria.ru/20250217/kuzbass-1999753481.html

В Кузбассе завели дело на мать, которая угрожала дочери во время стримов

В Кузбассе завели дело на мать, которая угрожала дочери во время стримов - РИА Новости, 17.02.2025

В Кузбассе завели дело на мать, которая угрожала дочери во время стримов

Уголовное дело возбудили в отношении жительницы Кемерово, которая пьяной устраивала прямые эфиры и угрожала своей дочери, сообщает пресс-служба следственного... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T09:13:00+03:00

2025-02-17T09:13:00+03:00

2025-02-17T09:13:00+03:00

происшествия

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кемерово

кемеровская область

следственный комитет россии (ск рф)

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КЕМЕРОВО, 17 фев – РИА Новости. Уголовное дело возбудили в отношении жительницы Кемерово, которая пьяной устраивала прямые эфиры и угрожала своей дочери, сообщает пресс-служба следственного управления СК по Кемеровской области. Ранее сообщалось, что двенадцатилетнюю школьницу из Кемерово, мать которой в состоянии алкогольного опьянения вела прямые эфиры, где нецензурно выражалась в адрес дочери и угрожала ей, поместили в социально-реабилитационный центр, женщине грозит лишение родительских прав. "В следственном управлении СК России по Кемеровской области - Кузбассу по данному факту организовано проведение доследственной проверки, по результатам которой принято решение о возбуждении уголовного дела по ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)", – сообщили в ведомстве. В пресс-службе отметили, что председателю СК России был представлен доклад о сложившейся ситуации. "Предварительно установлено, что помимо высказываний ненормативной лексики и угроз в адрес девочки женщина применяла в отношении ребенка насилие, чем причиняла физические и нравственные страдания. На допросе следователю она дала последовательные показания по существу инкриминируемого деяния", – говорится в сообщении. В настоящее время следователь проводит комплекс следственных и процессуальных действий.

https://ria.ru/20241119/ekaterinburg-1984526990.html

https://ria.ru/20250113/rebenok-1993414033.html

https://ria.ru/20250119/proverka-1994500181.html

россия

кемерово

кемеровская область

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происшествия, россия, кемерово, кемеровская область, следственный комитет россии (ск рф)