https://ria.ru/20250217/kuyvashev-1999834979.html

Биография Евгения Куйвашева

Биография Евгения Куйвашева - РИА Новости, 17.02.2025

Биография Евгения Куйвашева

Российский государственный деятель Евгений Владимирович Куйвашев родился 16 марта 1971 года в поселке Луговской Ханты-Мансийского района одноименного... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T14:28:00+03:00

2025-02-17T14:28:00+03:00

2025-02-17T14:28:00+03:00

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евгений куйвашев

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Российский государственный деятель Евгений Владимирович Куйвашев родился 16 марта 1971 года в поселке Луговской Ханты-Мансийского района одноименного национального округа (ныне Ханты-Мансийский автономный округ, Тюменская область).Учился в Тобольском медицинском училище. В 1999 году окончил Московский военный институт Федеральной пограничной службы Российской Федерации (ныне – Московский пограничный институт Федеральной службы безопасности Российской Федерации). В 2010 году прошел профессиональную переподготовку в Тюменском государственном университете по программе "Государственное и муниципальное управление", получив специальность "юриспруденция".Трудовую деятельность начал в 1989 году в тресте "Сургутремстрой".Затем проходил службу в рядах Советской армии.Работал в Сургутском управлении технологического транспорта №1.В 1993-1994 годы занимал должность заместителя председателя по коммерческим вопросам Нефтеюганского районного отделения Союза ветеранов Афганистана в поселке Пойковский Нефтеюганского района Ханты-Мансийского АО Тюменской области.В 1994-1996 годы работал вышкомонтажником Салымского вышкомонтажного управления АО "Юганскнефтегаз" в поселке Пойковский.В 1996-1997 годы работал юрисконсультом Пойковского муниципального унитарного предприятия "Ремонтно-эксплуатационное управление".С 1997 года до 2005 год работал в администрации поселка Пойковский помощником главы администрации, первым заместителем главы, а затем и главой администрации.В 2005 году – заместитель руководителя Главного управления Федеральной службы судебных приставов по городу Москве – заместитель главного судебного пристава Москвы.С декабря 2005 года по июль 2007 года – глава администрации города Тобольска Тюменской области.С июля 2007 года до января 2011 года – глава администрации города Тюмени.29 января 2011 года был назначен заместителем полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе.6 сентября 2011 года Куйвашев был назначен полномочным представителем президента РФ в Уральском федеральном округе. С сентября 2011 года по май 2012 года входил в состав Совета Безопасности России.14 мая 2012 года был освобожден от должности полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе. В тот же день был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Свердловской области. 24 мая 2012 года президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Законодательного собрания Свердловской области кандидатуру Евгения Куйвашева для наделения его полномочиями губернатора. 29 мая 2012 года депутаты законодательного собрания Свердловской области наделили его полномочиями главы региона.17 апреля 2017 года назначен временно исполняющим обязанности губернатора Свердловской области. 10 сентября 2017 года в ходе выборов губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев получил поддержку 62,16% избирателей. 18 сентября 2017 года Евгений Куйвашев официально вступил в должность губернатора Свердловской области.В июне 2022 года "Единая Россия" выдвинула Евгения Куйвашева кандидатом от партии на выборы губернатора Свердловской области. 11 сентября 2022 года Евгений Куйвашев был переизбран на посту губернатора Свердловской области, получил поддержку 65,78% избирателей.19 сентября принес присягу и вступил в должность.Член Высшего Совета партии "Единая Россия", секретарь Свердловского регионального отделения партии, член Президиума регионального политического совета партии.Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса (2011). Награжден орденами Почета, Александра Невского (2019), "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2021).Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

справки, биографии, евгений куйвашев