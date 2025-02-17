https://ria.ru/20250217/kursk-1999898646.html

Суд в Курске заочно арестовал корреспондента из Швейцарии

Суд в Курске заочно арестовал корреспондента из Швейцарии - РИА Новости, 17.02.2025

Суд в Курске заочно арестовал корреспондента из Швейцарии

Ленинский районный суд Курска заочно арестовал корреспондента из Швейцарии Курта Пельда за незаконное пресечение границы РФ, сообщили в объединённой... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T18:21:00+03:00

2025-02-17T18:21:00+03:00

2025-02-17T18:21:00+03:00

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КУРСК, 17 фев - РИА Новости. Ленинский районный суд Курска заочно арестовал корреспондента из Швейцарии Курта Пельда за незаконное пресечение границы РФ, сообщили в объединённой пресс-службе судебной системы Курской области. "17.02.2025 Ленинским районным судом города Курска рассмотрено ходатайство ПУ ФСБ России по Курской области в отношении Курта Пельда, который является гражданином иностранного государства, объявлен в федеральный, межгосударственный и международный розыск, ему заочно предъявлено обвинение по части 3 статьи 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы РФ)", - сообщили в пресс-службе судов. Согласно материалам дела, не позднее 1 сентября 2024 года Курт Пельда (1965 года рождения) с неустановленными лицами, следуя из Украины в Суджанский район Курской области, незаконно пересек территорию РФ для съемки репортажа о вторжении ВСУ на территорию России. "Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с момента задержания Курта Пельда на территории РФ или с момента экстрадиции", - говорится Telegram-канале пресс-службы судов.

https://ria.ru/20250217/sud-1999897566.html

https://ria.ru/20250212/zhurnalist-1998901489.html

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происшествия, россия, курская область, курск, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины, швейцария