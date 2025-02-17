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Суд в Курске заочно арестовал корреспондента из Швейцарии - РИА Новости, 17.02.2025
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18:21 17.02.2025
https://ria.ru/20250217/kursk-1999898646.html
Суд в Курске заочно арестовал корреспондента из Швейцарии
Суд в Курске заочно арестовал корреспондента из Швейцарии - РИА Новости, 17.02.2025
Суд в Курске заочно арестовал корреспондента из Швейцарии
Ленинский районный суд Курска заочно арестовал корреспондента из Швейцарии Курта Пельда за незаконное пресечение границы РФ, сообщили в объединённой... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T18:21:00+03:00
2025-02-17T18:21:00+03:00
происшествия
россия
курская область
курск
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
вооруженные силы украины
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КУРСК, 17 фев - РИА Новости. Ленинский районный суд Курска заочно арестовал корреспондента из Швейцарии Курта Пельда за незаконное пресечение границы РФ, сообщили в объединённой пресс-службе судебной системы Курской области. "17.02.2025 Ленинским районным судом города Курска рассмотрено ходатайство ПУ ФСБ России по Курской области в отношении Курта Пельда, который является гражданином иностранного государства, объявлен в федеральный, межгосударственный и международный розыск, ему заочно предъявлено обвинение по части 3 статьи 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы РФ)", - сообщили в пресс-службе судов. Согласно материалам дела, не позднее 1 сентября 2024 года Курт Пельда (1965 года рождения) с неустановленными лицами, следуя из Украины в Суджанский район Курской области, незаконно пересек территорию РФ для съемки репортажа о вторжении ВСУ на территорию России. "Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с момента задержания Курта Пельда на территории РФ или с момента экстрадиции", - говорится Telegram-канале пресс-службы судов.
https://ria.ru/20250217/sud-1999897566.html
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происшествия, россия, курская область, курск, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины, швейцария
Происшествия, Россия, Курская область, Курск, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Вооруженные силы Украины, Швейцария
Суд в Курске заочно арестовал корреспондента из Швейцарии

Суд в Курске заочно арестовал журналиста из Швейцарии Курта Пельда

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
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КУРСК, 17 фев - РИА Новости. Ленинский районный суд Курска заочно арестовал корреспондента из Швейцарии Курта Пельда за незаконное пресечение границы РФ, сообщили в объединённой пресс-службе судебной системы Курской области.
"17.02.2025 Ленинским районным судом города Курска рассмотрено ходатайство ПУ ФСБ России по Курской области в отношении Курта Пельда, который является гражданином иностранного государства, объявлен в федеральный, межгосударственный и международный розыск, ему заочно предъявлено обвинение по части 3 статьи 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы РФ)", - сообщили в пресс-службе судов.
Наталья Нагорная - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
Суд в Курске заочно арестовал украинских журналисток
Вчера, 18:17
Согласно материалам дела, не позднее 1 сентября 2024 года Курт Пельда (1965 года рождения) с неустановленными лицами, следуя из Украины в Суджанский район Курской области, незаконно пересек территорию РФ для съемки репортажа о вторжении ВСУ на территорию России.
"Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с момента задержания Курта Пельда на территории РФ или с момента экстрадиции", - говорится Telegram-канале пресс-службы судов.
Журналист испанского издания El Mundo Альберто Рохас - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
Газета Mundo отрицает, что ее журналист побывал в Курской области
12 февраля, 16:38
 
ПроисшествияРоссияКурская областьКурскФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Вооруженные силы УкраиныШвейцария
 
 
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