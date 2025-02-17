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ВС России освободили Свердликово в Курской области

ВС России освободили Свердликово в Курской области - РИА Новости, 17.02.2025

ВС России освободили Свердликово в Курской области

Подразделения группировки войск "Север" освободили Свердликово в Курской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 17.02.2025

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2025-02-17T13:13:00+03:00

2025-02-17T15:23:00+03:00

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Подразделения группировки войск "Север" освободили Свердликово в Курской области, сообщили в Минобороны."Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобожден населенный пункт Свердликово", — говорится в сводке ведомства.В Минобороны также добавили, что российские войска за сутки отразили три атаки ВСУ.Рано утром 6 августа прошлого года украинские боевики вторглись в Курскую область для захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. Сейчас армия планомерно выдавливает противника из региона.По последним данным Минобороны, за период боевых действий на этом участке ВСУ потеряли более 61 310 военнослужащих и 369 танков.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, курская область, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф