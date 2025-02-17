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ВС России освободили Свердликово в Курской области - РИА Новости, 17.02.2025
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13:13 17.02.2025 (обновлено: 15:23 17.02.2025)
https://ria.ru/20250217/kursk-1999811108.html
ВС России освободили Свердликово в Курской области
ВС России освободили Свердликово в Курской области - РИА Новости, 17.02.2025
ВС России освободили Свердликово в Курской области
Подразделения группировки войск "Север" освободили Свердликово в Курской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T13:13:00+03:00
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россия
курская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Подразделения группировки войск "Север" освободили Свердликово в Курской области, сообщили в Минобороны."Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобожден населенный пункт Свердликово", — говорится в сводке ведомства.В Минобороны также добавили, что российские войска за сутки отразили три атаки ВСУ.Рано утром 6 августа прошлого года украинские боевики вторглись в Курскую область для захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. Сейчас армия планомерно выдавливает противника из региона.По последним данным Минобороны, за период боевых действий на этом участке ВСУ потеряли более 61 310 военнослужащих и 369 танков.
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россия, курская область, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы РФ
ВС России освободили Свердликово в Курской области

Минобороны: ВС РФ освободили населенный пункт Свердликово в Курской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Подразделения группировки войск "Север" освободили Свердликово в Курской области, сообщили в Минобороны.
"Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобожден населенный пункт Свердликово", — говорится в сводке ведомства.
© ИнфографикаРоссийские войска освободили Свердликово в Курской области
Российские войска освободили Свердликово в Курской области
© Инфографика
Российские войска освободили Свердликово в Курской области
В Минобороны также добавили, что российские войска за сутки отразили три атаки ВСУ.
Рано утром 6 августа прошлого года украинские боевики вторглись в Курскую область для захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. Сейчас армия планомерно выдавливает противника из региона.
По последним данным Минобороны, за период боевых действий на этом участке ВСУ потеряли более 61 310 военнослужащих и 369 танков.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьВооруженные силы УкраиныБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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