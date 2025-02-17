https://ria.ru/20250217/krasnodar-1999846917.html
Пострадавшую из-за БПЛА в Славянске-на-Кубани девочку перевезли в Краснодар
Пострадавшую из-за БПЛА в Славянске-на-Кубани девочку перевезли в Краснодар - РИА Новости, 17.02.2025
Пострадавшую из-за БПЛА в Славянске-на-Кубани девочку перевезли в Краснодар
Девочку, которая пострадала при падении обломков БПЛА в Славянске-на-Кубани, перевезли для лечения в краевую больницу Краснодара, сообщили в оперштабе региона. РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T15:20:00+03:00
2025-02-17T15:20:00+03:00
2025-02-17T15:21:00+03:00
происшествия
славянск-на-кубани
краснодар
славянский район
вениамин кондратьев
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КРАСНОДАР, 17 фев - РИА Новости. Девочку, которая пострадала при падении обломков БПЛА в Славянске-на-Кубани, перевезли для лечения в краевую больницу Краснодара, сообщили в оперштабе региона. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев 16 февраля сообщил о попытке беспилотной атаки со стороны киевского режима. В результате обломки БПЛА упали на частные жилые дома в Славянске-на-Кубани, повредив три дома и автомобиль. Пострадала четырехлетняя девочка, ее доставили в больницу. Жизни ребенка ничего не угрожает, сообщил в понедельник глава Славянского района Роман Синяговский. "Девочку, пострадавшую при падении обломков БПЛА в Славянске-на-Кубани, перевезли для дальнейшего лечения из центральной районной в одну из краевых больниц Краснодара. Врачи окажут ей всю необходимую помощь", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250214/bespilotnik-1999294388.html
славянск-на-кубани
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, славянск-на-кубани, краснодар, славянский район, вениамин кондратьев
Происшествия, Славянск-на-Кубани, Краснодар, Славянский район, Вениамин Кондратьев
Пострадавшую из-за БПЛА в Славянске-на-Кубани девочку перевезли в Краснодар
Пострадавшую при падении БПЛА в Славянске-на-Кубани девочку привезли в Краснодар