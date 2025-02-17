https://ria.ru/20250217/krasnodar-1999846917.html

Пострадавшую из-за БПЛА в Славянске-на-Кубани девочку перевезли в Краснодар

Пострадавшую из-за БПЛА в Славянске-на-Кубани девочку перевезли в Краснодар - РИА Новости, 17.02.2025

Пострадавшую из-за БПЛА в Славянске-на-Кубани девочку перевезли в Краснодар

Девочку, которая пострадала при падении обломков БПЛА в Славянске-на-Кубани, перевезли для лечения в краевую больницу Краснодара, сообщили в оперштабе региона. РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T15:20:00+03:00

2025-02-17T15:20:00+03:00

2025-02-17T15:21:00+03:00

происшествия

славянск-на-кубани

краснодар

славянский район

вениамин кондратьев

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КРАСНОДАР, 17 фев - РИА Новости. Девочку, которая пострадала при падении обломков БПЛА в Славянске-на-Кубани, перевезли для лечения в краевую больницу Краснодара, сообщили в оперштабе региона. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев 16 февраля сообщил о попытке беспилотной атаки со стороны киевского режима. В результате обломки БПЛА упали на частные жилые дома в Славянске-на-Кубани, повредив три дома и автомобиль. Пострадала четырехлетняя девочка, ее доставили в больницу. Жизни ребенка ничего не угрожает, сообщил в понедельник глава Славянского района Роман Синяговский. "Девочку, пострадавшую при падении обломков БПЛА в Славянске-на-Кубани, перевезли для дальнейшего лечения из центральной районной в одну из краевых больниц Краснодара. Врачи окажут ей всю необходимую помощь", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250214/bespilotnik-1999294388.html

славянск-на-кубани

краснодар

славянский район

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Варвара Скокшина

происшествия, славянск-на-кубани, краснодар, славянский район, вениамин кондратьев