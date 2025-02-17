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Пострадавшую из-за БПЛА в Славянске-на-Кубани девочку перевезли в Краснодар - РИА Новости, 17.02.2025
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15:20 17.02.2025 (обновлено: 15:21 17.02.2025)
https://ria.ru/20250217/krasnodar-1999846917.html
Пострадавшую из-за БПЛА в Славянске-на-Кубани девочку перевезли в Краснодар
Пострадавшую из-за БПЛА в Славянске-на-Кубани девочку перевезли в Краснодар - РИА Новости, 17.02.2025
Пострадавшую из-за БПЛА в Славянске-на-Кубани девочку перевезли в Краснодар
Девочку, которая пострадала при падении обломков БПЛА в Славянске-на-Кубани, перевезли для лечения в краевую больницу Краснодара, сообщили в оперштабе региона. РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T15:20:00+03:00
2025-02-17T15:21:00+03:00
происшествия
славянск-на-кубани
краснодар
славянский район
вениамин кондратьев
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КРАСНОДАР, 17 фев - РИА Новости. Девочку, которая пострадала при падении обломков БПЛА в Славянске-на-Кубани, перевезли для лечения в краевую больницу Краснодара, сообщили в оперштабе региона. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев 16 февраля сообщил о попытке беспилотной атаки со стороны киевского режима. В результате обломки БПЛА упали на частные жилые дома в Славянске-на-Кубани, повредив три дома и автомобиль. Пострадала четырехлетняя девочка, ее доставили в больницу. Жизни ребенка ничего не угрожает, сообщил в понедельник глава Славянского района Роман Синяговский. "Девочку, пострадавшую при падении обломков БПЛА в Славянске-на-Кубани, перевезли для дальнейшего лечения из центральной районной в одну из краевых больниц Краснодара. Врачи окажут ей всю необходимую помощь", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250214/bespilotnik-1999294388.html
славянск-на-кубани
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происшествия, славянск-на-кубани, краснодар, славянский район, вениамин кондратьев
Происшествия, Славянск-на-Кубани, Краснодар, Славянский район, Вениамин Кондратьев
Пострадавшую из-за БПЛА в Славянске-на-Кубани девочку перевезли в Краснодар

Пострадавшую при падении БПЛА в Славянске-на-Кубани девочку привезли в Краснодар

© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 17 фев - РИА Новости. Девочку, которая пострадала при падении обломков БПЛА в Славянске-на-Кубани, перевезли для лечения в краевую больницу Краснодара, сообщили в оперштабе региона.
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев 16 февраля сообщил о попытке беспилотной атаки со стороны киевского режима. В результате обломки БПЛА упали на частные жилые дома в Славянске-на-Кубани, повредив три дома и автомобиль. Пострадала четырехлетняя девочка, ее доставили в больницу. Жизни ребенка ничего не угрожает, сообщил в понедельник глава Славянского района Роман Синяговский.
"Девочку, пострадавшую при падении обломков БПЛА в Славянске-на-Кубани, перевезли для дальнейшего лечения из центральной районной в одну из краевых больниц Краснодара. Врачи окажут ей всю необходимую помощь", - говорится в сообщении.
Украинский беспилотник упал на лед водоема в селе Петровском Тамбовской области - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
В Тамбовской области украинский БПЛА упал на лед водоема и взорвался
14 февраля, 09:38
 
ПроисшествияСлавянск-на-КубаниКраснодарСлавянский районВениамин Кондратьев
 
 
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