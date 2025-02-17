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В Молдавии семья заболела корью после возвращения с Украины - РИА Новости, 17.02.2025
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22:45 17.02.2025
https://ria.ru/20250217/kor-1999937211.html
В Молдавии семья заболела корью после возвращения с Украины
В Молдавии семья заболела корью после возвращения с Украины - РИА Новости, 17.02.2025
В Молдавии семья заболела корью после возвращения с Украины
В Кишиневе зафиксирован случай заражения корью в одной из семей после возвращения с Украины, сообщил заместитель начальника главного управления... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T22:45:00+03:00
2025-02-17T22:45:00+03:00
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КИШИНЕВ, 17 фев - РИА Новости. В Кишиневе зафиксирован случай заражения корью в одной из семей после возвращения с Украины, сообщил заместитель начальника главного управления медико-социальной помощи мэрии Кишинева Владимир Болокан. "На прошлой неделе был зарегистрирован семейный очаг: у ребенка уже подтверждена корь, а у отца, скорее всего, тоже заболевание – у него проявляются соответствующие симптомы. Мы ждем окончательных результатов", – сказал Болокан на заседании мэрии, отметив, что ребенок был не вакцинирован. Он рассказал, что семья вернулась с Украины после отдыха в горах. Ранее Национальное агентство общественного здоровья сообщало, что с 1 января по 8 августа 2024 года было зарегистрировано 149 подтвержденных случаев кори, из них 12 завозных (Румыния, Азербайджан, Великобритания, Германия и РФ). При этом в агентстве отмечали, что более 90% случаев регистрировалось у непривитых детей. После 8 августа о случаях заражения корь больше не сообщалось.
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в мире, кишинев, украина, румыния, молдавия
В мире, Кишинев, Украина, Румыния, Молдавия
В Молдавии семья заболела корью после возвращения с Украины

В Кишиневе выявили случай заражения семьи корью после возвращения с Украины

© Depositphotos.com / katerynakonВирус кори
Вирус кори - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© Depositphotos.com / katerynakon
Вирус кори. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 17 фев - РИА Новости. В Кишиневе зафиксирован случай заражения корью в одной из семей после возвращения с Украины, сообщил заместитель начальника главного управления медико-социальной помощи мэрии Кишинева Владимир Болокан.
"На прошлой неделе был зарегистрирован семейный очаг: у ребенка уже подтверждена корь, а у отца, скорее всего, тоже заболевание – у него проявляются соответствующие симптомы. Мы ждем окончательных результатов", – сказал Болокан на заседании мэрии, отметив, что ребенок был не вакцинирован.
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Он рассказал, что семья вернулась с Украины после отдыха в горах.
Ранее Национальное агентство общественного здоровья сообщало, что с 1 января по 8 августа 2024 года было зарегистрировано 149 подтвержденных случаев кори, из них 12 завозных (Румыния, Азербайджан, Великобритания, Германия и РФ). При этом в агентстве отмечали, что более 90% случаев регистрировалось у непривитых детей. После 8 августа о случаях заражения корь больше не сообщалось.
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