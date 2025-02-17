https://ria.ru/20250217/konkurs-1999789566.html
Начался прием заявок на участие в региональном конкурсе "Бренд Кузбасса"
Начался прием заявок на участие в региональном конкурсе "Бренд Кузбасса" - РИА Новости, 17.02.2025
Начался прием заявок на участие в региональном конкурсе "Бренд Кузбасса"
Стартовал прием заявок на XXIV региональный конкурс "Бренд Кузбасса" по итогам 2024 года, сообщает пресс-служба областного правительства. РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T12:07:00+03:00
2025-02-17T12:07:00+03:00
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Стартовал прием заявок на XXIV региональный конкурс "Бренд Кузбасса" по итогам 2024 года, сообщает пресс-служба областного правительства. Организаторами мероприятия выступают правительство Кузбасса и Союз "Кузбасская торгово-промышленная палата". В ведомстве отметили, что принять участие в конкурсе смогут предприятия всех форм собственности, организации бюджетной сферы, а также муниципалитеты. Они могут подать заявки и конкурсные материалы до 14 марта 2025 года. "Цель конкурса — содействие узнаваемости и повышение конкурентоспособности региональных брендов, тиражирование наиболее эффективных практик по продвижению местных товаров и услуг, поддержка муниципальных образований в использовании современных стратегий позиционирования территорий Кузбасса", – говорится в сообщении. Основные номинации конкурса – "Лучший бренд Кузбасса — 2024" и "Лучший бренд муниципального образования — 2024". В номинации "Народный бренд Кузбасса — 2024" победителя определят по итогам онлайн-голосования. В нем будут участвовать предприятия, отправившие конкурсные материалы на две основные номинации. Победителей и лауреатов наградят памятными знаками, дипломами. Также лучшие предприятия получат право маркировать свою продукцию символикой конкурса.
https://ria.ru/20250214/kontrakty-1999443688.html
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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , кемеровская область
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Кемеровская область
Начался прием заявок на участие в региональном конкурсе "Бренд Кузбасса"
Стартовал прием заявок на региональный конкурс "Бренд Кузбасса"
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Стартовал прием заявок на XXIV региональный конкурс "Бренд Кузбасса" по итогам 2024 года, сообщает пресс-служба областного правительства.
Организаторами мероприятия выступают правительство Кузбасса и Союз "Кузбасская торгово-промышленная палата". В ведомстве отметили, что принять участие в конкурсе смогут предприятия всех форм собственности, организации бюджетной сферы, а также муниципалитеты. Они могут подать заявки и конкурсные материалы до 14 марта 2025 года.
"Цель конкурса — содействие узнаваемости и повышение конкурентоспособности региональных брендов, тиражирование наиболее эффективных практик по продвижению местных товаров и услуг, поддержка муниципальных образований в использовании современных стратегий позиционирования территорий Кузбасса", – говорится в сообщении.
Основные номинации конкурса – "Лучший бренд Кузбасса — 2024" и "Лучший бренд муниципального образования — 2024". В номинации "Народный бренд Кузбасса — 2024" победителя определят по итогам онлайн-голосования. В нем будут участвовать предприятия, отправившие конкурсные материалы на две основные номинации.
Победителей и лауреатов наградят памятными знаками, дипломами. Также лучшие предприятия получат право маркировать свою продукцию символикой конкурса.