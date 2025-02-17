https://ria.ru/20250217/konferentsiya-1999740815.html
Глава Мюнхенской конференции расплакался в прямом эфире
Глава Мюнхенской конференции расплакался в прямом эфире - РИА Новости, 17.02.2025
Глава Мюнхенской конференции расплакался в прямом эфире
Глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген расплакался, выступая перед участниками по случаю закрытия мероприятия, запись опубликована на... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T04:15:00+03:00
2025-02-17T04:15:00+03:00
2025-02-17T11:33:00+03:00
в мире
европа
сша
дональд трамп
мюнхенская конференция по безопасности
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/11/1999740676_73:0:1401:747_1920x0_80_0_0_bab58c9df35a73386be07e79996a11e8.png
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген расплакался, выступая перед участниками по случаю закрытия мероприятия, запись опубликована на YouTube-канале газеты The Express Tribune.Он отметил, что конференция изначально задумывалась как трансатлантическая, но выразил опасения, что после выступления вице-президента США Джей Ди Вэнса ценностная база среди государств-участников "уже не такая общая".Хойсген поблагодарил всех участников мероприятия и, заканчивая выступление, не смог сдержать эмоций.Ранее Вэнс, выступая в Мюнхене, заявил, что европейские лидеры игнорируют своих граждан, не слушают избирателей, подавляют или отменяют выборы на основе "хлипких подозрений", как в Румынии. По его мнению, опасность для Европы представляют не Россия или Китай, Европа сама угрожает себе. Присутствовавшие слушали выступление Вэнса молча и почти не аплодировали ему. Позже президент США Дональд Трамп заявил, что слушал выступление своего вице-президента, и назвал его речь хорошей, предупредив Европу о том, что той следует быть осторожней.
https://ria.ru/20250216/kosachev-1999720570.html
https://ria.ru/20250216/tusk-1999672709.html
европа
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/11/1999740676_239:0:1235:747_1920x0_80_0_0_fb4d70b8e37934e5e9e3dd7308cc2061.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, европа, сша, дональд трамп, мюнхенская конференция по безопасности
В мире, Европа, США, Дональд Трамп, Мюнхенская конференция по безопасности
Глава Мюнхенской конференции расплакался в прямом эфире
Глава Мюнхенской конференции Хойсген расплакался во время выступления