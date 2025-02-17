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Глава Мюнхенской конференции расплакался в прямом эфире - РИА Новости, 17.02.2025
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04:15 17.02.2025 (обновлено: 11:33 17.02.2025)
https://ria.ru/20250217/konferentsiya-1999740815.html
Глава Мюнхенской конференции расплакался в прямом эфире
Глава Мюнхенской конференции расплакался в прямом эфире - РИА Новости, 17.02.2025
Глава Мюнхенской конференции расплакался в прямом эфире
Глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген расплакался, выступая перед участниками по случаю закрытия мероприятия, запись опубликована на... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T04:15:00+03:00
2025-02-17T11:33:00+03:00
в мире
европа
сша
дональд трамп
мюнхенская конференция по безопасности
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген расплакался, выступая перед участниками по случаю закрытия мероприятия, запись опубликована на YouTube-канале газеты The Express Tribune.Он отметил, что конференция изначально задумывалась как трансатлантическая, но выразил опасения, что после выступления вице-президента США Джей Ди Вэнса ценностная база среди государств-участников "уже не такая общая".Хойсген поблагодарил всех участников мероприятия и, заканчивая выступление, не смог сдержать эмоций.Ранее Вэнс, выступая в Мюнхене, заявил, что европейские лидеры игнорируют своих граждан, не слушают избирателей, подавляют или отменяют выборы на основе "хлипких подозрений", как в Румынии. По его мнению, опасность для Европы представляют не Россия или Китай, Европа сама угрожает себе. Присутствовавшие слушали выступление Вэнса молча и почти не аплодировали ему. Позже президент США Дональд Трамп заявил, что слушал выступление своего вице-президента, и назвал его речь хорошей, предупредив Европу о том, что той следует быть осторожней.
https://ria.ru/20250216/kosachev-1999720570.html
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в мире, европа, сша, дональд трамп, мюнхенская конференция по безопасности
В мире, Европа, США, Дональд Трамп, Мюнхенская конференция по безопасности
Глава Мюнхенской конференции расплакался в прямом эфире

Глава Мюнхенской конференции Хойсген расплакался во время выступления

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген расплакался, выступая перед участниками по случаю закрытия мероприятия, запись опубликована на YouTube-канале газеты The Express Tribune.
Он отметил, что конференция изначально задумывалась как трансатлантическая, но выразил опасения, что после выступления вице-президента США Джей Ди Вэнса ценностная база среди государств-участников "уже не такая общая".
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Хойсген поблагодарил всех участников мероприятия и, заканчивая выступление, не смог сдержать эмоций.
Ранее Вэнс, выступая в Мюнхене, заявил, что европейские лидеры игнорируют своих граждан, не слушают избирателей, подавляют или отменяют выборы на основе "хлипких подозрений", как в Румынии. По его мнению, опасность для Европы представляют не Россия или Китай, Европа сама угрожает себе. Присутствовавшие слушали выступление Вэнса молча и почти не аплодировали ему. Позже президент США Дональд Трамп заявил, что слушал выступление своего вице-президента, и назвал его речь хорошей, предупредив Европу о том, что той следует быть осторожней.
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В миреЕвропаСШАДональд ТрампМюнхенская конференция по безопасности
 
 
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