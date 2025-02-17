https://ria.ru/20250217/konferentsiya-1999740815.html

Глава Мюнхенской конференции расплакался в прямом эфире

Глава Мюнхенской конференции расплакался в прямом эфире - РИА Новости, 17.02.2025

Глава Мюнхенской конференции расплакался в прямом эфире

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген расплакался, выступая перед участниками по случаю закрытия мероприятия, запись опубликована на... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T04:15:00+03:00

2025-02-17T04:15:00+03:00

2025-02-17T11:33:00+03:00

в мире

европа

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дональд трамп

мюнхенская конференция по безопасности

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген расплакался, выступая перед участниками по случаю закрытия мероприятия, запись опубликована на YouTube-канале газеты The Express Tribune.Он отметил, что конференция изначально задумывалась как трансатлантическая, но выразил опасения, что после выступления вице-президента США Джей Ди Вэнса ценностная база среди государств-участников "уже не такая общая".Хойсген поблагодарил всех участников мероприятия и, заканчивая выступление, не смог сдержать эмоций.Ранее Вэнс, выступая в Мюнхене, заявил, что европейские лидеры игнорируют своих граждан, не слушают избирателей, подавляют или отменяют выборы на основе "хлипких подозрений", как в Румынии. По его мнению, опасность для Европы представляют не Россия или Китай, Европа сама угрожает себе. Присутствовавшие слушали выступление Вэнса молча и почти не аплодировали ему. Позже президент США Дональд Трамп заявил, что слушал выступление своего вице-президента, и назвал его речь хорошей, предупредив Европу о том, что той следует быть осторожней.

https://ria.ru/20250216/kosachev-1999720570.html

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в мире, европа, сша, дональд трамп, мюнхенская конференция по безопасности