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В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 17.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
23:14 17.02.2025 (обновлено: 23:20 17.02.2025)
https://ria.ru/20250217/kiev-1999941388.html
В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 17.02.2025
В Киеве объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киеве, Киевской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской, Сумской, Черкасской и Черниговской... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T23:14:00+03:00
2025-02-17T23:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
киев
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
украина
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, Киевской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.В Киеве сигнал воздушной тревоги прозвучал в 23.09 мск, в Киевской области - в 22.46 мск.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250217/ukraina-1999935531.html
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в мире, киев, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина
В Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве, Киевской и еще восьми областях Украины объявили воздушную тревогу

© AP Photo / Felipe DanaНочной Киев
Ночной Киев - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© AP Photo / Felipe Dana
Ночной Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, Киевской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
В Киеве сигнал воздушной тревоги прозвучал в 23.09 мск, в Киевской области - в 22.46 мск.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
Минобороны Украины сообщило о десяти тысячах обращений по контракту с ВСУ
Вчера, 22:29
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевРоссияДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФУкраина
 
 
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