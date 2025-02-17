https://ria.ru/20250217/kazan-1999762991.html
В Казани будут судить лжеинвестора, обманувшего россиян на миллионы рублей
В Казани будут судить лжеинвестора, обманувшего россиян на миллионы рублей - РИА Новости, 17.02.2025
В Казани будут судить лжеинвестора, обманувшего россиян на миллионы рублей
Скрывавшийся в Индонезии лжеинвестор, который обвиняется в том, что похитил у сотни жителей России более 120 миллионов рублей под видом обучения финансовой... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T10:15:00+03:00
2025-02-17T10:15:00+03:00
2025-02-17T10:15:00+03:00
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УФА, 17 фев - РИА Новости. Скрывавшийся в Индонезии лжеинвестор, который обвиняется в том, что похитил у сотни жителей России более 120 миллионов рублей под видом обучения финансовой грамотности и вложения денег в акции и валюты, предстанет перед судом в Казани, сообщает прокуратура Татарстана. "Прокуратура республики Татарстан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 33-летнего Павла Миронова. Он обвиняется по ч. 2 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество)", - говорится в сообщении. По версии следствия, Миронов, действуя в составе организованной группы совместно с другими соучастниками, создал в Казани преступное сообщество с целью осуществления незаконной брокерской деятельности, офисы которой также располагались в Екатеринбурге и Чебоксарах. "В период с февраля 2017 года по октябрь 2021 года члены преступного сообщества под видом предоставления услуг обучения финансовой грамотности и организации торгов с финансовыми инструментами на электронном рынке "Форекс" и криптобиржах, под предлогом осуществления брокерской деятельности похитили свыше 121 млн рублей у 102 потерпевших", - говорится в релизе ведомства. Отмечается, что обвиняемый скрылся от правоохранительных органов и был объявлен в международный розыск. В сентябре 2023 года его депортировали из Индонезии в Россию. Как ранее сообщало МВД РФ, фигуранты обзванивали людей и приглашали в офис, чтобы вручить якобы выигранные ими сертификаты на обучение стоимостью 300 долларов. Там они определяли состоятельность потенциальной жертвы. Далее предлагалось обучение игре на бирже с предоставлением программного обеспечения. После того как гражданин втягивался в процесс, его уговаривали вложить не менее 5 тысяч долларов и начать зарабатывать на фондовом рынке. Тем, у кого не имелось такой суммы, они содействовали в получении кредита. В действительности программное обеспечение не имело выхода на биржевой рынок. К программе, которая лишь имитировала действия игроков, был привязан криптокошелек, управляемый обвиняемыми. "В рамках следствия на автомобиль и квартиру обвиняемого наложен арест. Уголовное дело направлено в Вахитовский районный суд Казани для рассмотрения по существу", - добавили в надзорном органе.
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происшествия, россия, казань, индонезия
Происшествия, Россия, Казань, Индонезия
В Казани будут судить лжеинвестора, обманувшего россиян на миллионы рублей
В Казани будут судить лжеинвестора, обманувшего россиян на 121 миллион рублей
УФА, 17 фев - РИА Новости. Скрывавшийся в Индонезии лжеинвестор, который обвиняется в том, что похитил у сотни жителей России более 120 миллионов рублей под видом обучения финансовой грамотности и вложения денег в акции и валюты, предстанет перед судом в Казани, сообщает прокуратура Татарстана.
"Прокуратура республики Татарстан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 33-летнего Павла Миронова. Он обвиняется по ч. 2 ст. 210 УК РФ
(организация преступного сообщества), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, Миронов, действуя в составе организованной группы совместно с другими соучастниками, создал в Казани
преступное сообщество с целью осуществления незаконной брокерской деятельности, офисы которой также располагались в Екатеринбурге
и Чебоксарах
.
"В период с февраля 2017 года по октябрь 2021 года члены преступного сообщества под видом предоставления услуг обучения финансовой грамотности и организации торгов с финансовыми инструментами на электронном рынке "Форекс" и криптобиржах, под предлогом осуществления брокерской деятельности похитили свыше 121 млн рублей у 102 потерпевших", - говорится в релизе ведомства.
Отмечается, что обвиняемый скрылся от правоохранительных органов и был объявлен в международный розыск. В сентябре 2023 года его депортировали из Индонезии
в Россию.
Как ранее сообщало МВД РФ, фигуранты обзванивали людей и приглашали в офис, чтобы вручить якобы выигранные ими сертификаты на обучение стоимостью 300 долларов. Там они определяли состоятельность потенциальной жертвы. Далее предлагалось обучение игре на бирже с предоставлением программного обеспечения. После того как гражданин втягивался в процесс, его уговаривали вложить не менее 5 тысяч долларов и начать зарабатывать на фондовом рынке. Тем, у кого не имелось такой суммы, они содействовали в получении кредита. В действительности программное обеспечение не имело выхода на биржевой рынок. К программе, которая лишь имитировала действия игроков, был привязан криптокошелек, управляемый обвиняемыми.
"В рамках следствия на автомобиль и квартиру обвиняемого наложен арест. Уголовное дело направлено в Вахитовский районный суд Казани для рассмотрения по существу", - добавили в надзорном органе.