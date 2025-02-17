https://ria.ru/20250217/kamchatka-1999845375.html

Глава Камчатки попросил Путина одобрить его кандидатуру на выборах

Глава Камчатки попросил Путина одобрить его кандидатуру на выборах - РИА Новости, 17.02.2025

Глава Камчатки попросил Путина одобрить его кандидатуру на выборах

Глава Камчатки Владимир Солодов, чей губернаторский срок истекает в сентябре, обратился к Путину с просьбой одобрить его кандидатуру на предстоящих выборах. РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T15:16:00+03:00

2025-02-17T15:16:00+03:00

2025-02-17T15:16:00+03:00

политика

камчатка

владимир солодов

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Глава Камчатки Владимир Солодов, чей губернаторский срок истекает в сентябре, обратился к Путину с просьбой одобрить его кандидатуру на предстоящих выборах. "В сентябре 2025 года истекает срок моих полномочий как губернатора. Готов на любом участке трудиться по вашему поручению, Владимир Владимирович, но со своей стороны хотел попросить поддержать выдвижение на второй срок, потому что много чего предстоит сделать, довести до результата. Если Ваша поддержка будет, то будем готовиться", - обратился Солодов к Путину.

https://ria.ru/20250214/razvozhaev-1999409987.html

камчатка

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политика, камчатка, владимир солодов