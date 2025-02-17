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Глава Камчатки попросил Путина одобрить его кандидатуру на выборах
Глава Камчатки попросил Путина одобрить его кандидатуру на выборах - РИА Новости, 17.02.2025
Глава Камчатки попросил Путина одобрить его кандидатуру на выборах
Глава Камчатки Владимир Солодов, чей губернаторский срок истекает в сентябре, обратился к Путину с просьбой одобрить его кандидатуру на предстоящих выборах. РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T15:16:00+03:00
2025-02-17T15:16:00+03:00
2025-02-17T15:16:00+03:00
политика
камчатка
владимир солодов
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Глава Камчатки Владимир Солодов, чей губернаторский срок истекает в сентябре, обратился к Путину с просьбой одобрить его кандидатуру на предстоящих выборах. "В сентябре 2025 года истекает срок моих полномочий как губернатора. Готов на любом участке трудиться по вашему поручению, Владимир Владимирович, но со своей стороны хотел попросить поддержать выдвижение на второй срок, потому что много чего предстоит сделать, довести до результата. Если Ваша поддержка будет, то будем готовиться", - обратился Солодов к Путину.
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политика, камчатка, владимир солодов
Политика, Камчатка, Владимир Солодов
Глава Камчатки попросил Путина одобрить его кандидатуру на выборах
Солодов попросил Путина одобрить его кандидатуру на выборах на повторный срок