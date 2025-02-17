https://ria.ru/20250217/izmeneniya-1784325006.html

Что изменится в ЕГЭ в 2025 году: новые темы, задания, система оценки

Изменения в ЕГЭ в 2025 году по всем предметам: свежие новости

Что изменится в ЕГЭ в 2025 году: новые темы, задания, система оценки

Формат ЕГЭ знаком каждому школьнику. Последние нововведения банка заданий ФИПИ известны педагогам и ученикам заранее, поэтому есть время для их отработки на... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T18:14:00+03:00

2025-02-17T18:14:00+03:00

2025-02-17T18:14:00+03:00

единый государственный экзамен (егэ)

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Формат ЕГЭ знаком каждому школьнику. Последние нововведения банка заданий ФИПИ известны педагогам и ученикам заранее, поэтому есть время для их отработки на практике. Какие изменения внесли в ЕГЭ 2025 году и почему, что ждет выпускников, минимальные баллы и даты экзаменов — в материале РИА Новости.Изменения в ЕГЭ 2025Все изменения, в том числе включение в КИМ новых заданий, направлены на усиление деятельностной составляющей экзаменационных моделей: применение умений и навыков анализа различной информации, решения задач, в том числе практических, развернутого объяснения, аргументации и прочее."Четкие и быстрые ответы свидетельствуют о высоком уровне подготовки и конкурентоспособности, чего и ожидают от выпускников", — комментирует Денис Титов, руководитель академического отдела онлайн-школы.Общие изменения в ЕГЭ:Изменения по предметамЕжегодно задания ЕГЭ претерпевают изменения. Поправки вносятся для совершенствования системы проверки знаний учеников: вопросы становятся более практикоориентированными. Теперь простого заучивания недостаточно – нужно хорошо разбираться во всех темах и уметь обосновывать свою точку зрения.Русский язык Все основные характеристики экзаменационной работы сохранены. В формулировки заданий и систему оценивания их выполнения внесены следующие изменения:● Задание на соответствие 26 по теме изобразительно-выразительных средств заменено новым заданием 22, не предусматривающим опоры на макротекст.● В формулировке задания 27 (развёрнутый ответ) указана проблема, требуется дать комментарий авторской позиции по проблеме. При обосновании своего отношения к позиции автора не допускается обращение к таким жанрам, как комикс, аниме, манга, фанфик, графический роман, компьютерная игра и другие подобные виды представления информации.● В соответствии с видоизмененной формулировкой задания 27 скорректирована система оценивания развернутого ответа. Осуществлён переход с двенадцатикритериальной на десятикритериальную систему оценивания сочинения-рассуждения. В частности, исключен критерий, связанный с самостоятельным поиском проблемы, так как само задание 27 теперь содержит ее формулировку. Подходы, ранее связанные с оцениванием речевых повторов в рамках исключенного критерия “Богатство речи”, сохранены при оценивании соблюдения речевых норм.● Критерии “Фактическая точность речи” и “Соблюдение этических норм” перенесены в часть речевого оформления сочинения. Максимальные баллы за оценивание соблюдения грамматических и речевых норм увеличены до 3 баллов. Первичный балл за развёрнутый ответ увеличен с 21 балла до 22 баллов.● Увеличен с 69 до 99 слов порог, при котором экзаменационное сочинение не проверяется (по всем критериям ставится 0 баллов).Максимальный первичный балл за выполнение экзаменационной работы сохранён и составляет 50 баллов.МатематикаВ содержании КИМ по математике в 2023 году ничего не изменилось.ИсторияВ 2025 году изменений не произошло.Иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский). Структура и содержание КИМ не изменились.Задания 19-24 на контроль грамматических навыков могут быть даны на двух отдельных текстах или на одном цельном. Уточнены формулировки задания 38 письменной части и задания 4 устной части, а также критерии оценивания ответов на задание 4 устной части.ОбществознаниеИзменений не произошло.БиологияИзменений в содержании и структуре КИМ не произошло.ФизикаСтруктура КИМ ЕГЭ по физике в 2025 году осталась без изменений. Расширен спектр проверяемых элементов содержания в заданиях линий 2, 4, 8, 16, 21, 22 и 26.София Ефименко отмечает, что больше акцентов делается на умение анализировать, выделять главное, сопоставлять с уже изученным, смотреть шире одного раздела и искать аналогии, обосновывать последовательность и правомерность действий при решении.ХимияИнформатикаЗадание 27 будет проверять умение выполнять последовательность решения задач анализа данных: сбор первичных данных, очистка, оценка их качества, выбор и построение модели, преобразование, визуализация данных, интерпретация результатов.ЛитератураГеографияВ КИМ по этому предмету никаких изменений не произошло.Изменения в расписании ЕГЭДаты ЕГЭ обозначены на официальном сайте Рособрнадзора.Расписание ЕГЭ 2025:Будут ли в ЕГЭ новые предметы?В ЕГЭ только два обязательных предмета – русский язык и математика.Будет ли дистанционная сдача ЕГЭ?Каждый год ЕГЭ проводится только в очной форме. На входе в учебное заведение участники проходят через металлодетекторы. За экзаменуемыми следят наблюдатели, процесс написания работ фиксирует видеокамера, после чего записи пересматриваются специальной комиссией. Рассадка строго определена заранее, на одного ученика полагается одна парта, сидеть вдвоем запрещено. Перечисленные меры в несколько раз снижают вероятность списывания.По мнению Дениса Титова, перевести ЕГЭ в удаленный формат не представляется возможным: сдающие экзамен смогут найти лазейки для подглядывания. К тому же, не все абитуриенты имеют равный доступ к техническому оснащению, без которого невозможно провести заочные экзамены.Обновление банка заданий ФИПИНа сайте ФИПИ можно найти демоверсии ЕГЭ, спецификации и кодификаторы, а также обратиться к открытому банку заданий, который периодически расширяется и обновляется. Для каждого предмета представлены критерии подбора вопросов: разделы, уровни сложности и типы ответа (единичный и множественный выбор, краткий и развернутый ответ, последовательность, установление соответствия). Пользователи настраивают параметры самостоятельно.Пересдача ЕГЭ в 2025 годуПересдача ЕГЭ разрешена. Есть следующие сроки повторного написания:Резервный. Установлен для тех, кто по официальной причине, подтвержденной документами, не смог прийти на ЕГЭ или завершить экзамен. Например, резкое ухудшение самочувствия, смерть близкого человека, несчастный случай и т.д.По словам Ольги Кирющенко, сотрудника пресс-службы Рособрнадзора, также резерв пишут те, кто не преодолел минимальный порог по одному из двух обязательных предметов (русскому языку или математике). Разница между самим экзаменом и резервом составляет несколько дней.Дополнительный. Пересдача в сентябре, если ученик не сдал русский язык или математику, либо оба этих предмета в основной период. Используется только для получения аттестата о среднем общем образовании и не применяется для поступления, так как к этому времени приемная кампания в вузах завершается.Повторный. “Участники, чьи работы аннулированы из-за списывания, лишаются права на пересдачу в текущем году, кроме обязательных предметов”, - поясняет Ольга Кирющенко. Кроме того, еще раз проходят процедуру ЕГЭ абитуриенты, которые не набрали достаточно баллов для поступления в вуз или не явились на экзамен без уважительной причины.С 2024 года у школьников появилась возможность пересдать один предмет по выбору до окончания приемной комиссии в вузах, если результат экзамена по нему не удовлетворил ученика. Для этого в 2025 году выделены два дня: 3 и 4 июля.“Для успешной сдачи ЕГЭ крайне важно грамотно выстроить подготовку с учетом различных блоков (предметные знания, работа со стрессом, знание структуры экзамена и правил проведения). Поэтому эффективность изучения любого предмета заключается в правильном балансе, когда одновременно развиваются и необходимые для жизни навыки (критическое мышление, креативность и другие)”, — комментирует Ольга Лаврентьева, руководитель академического блока онлайн-школы для детей и подростков.

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Алёна Пава

единый государственный экзамен (егэ), общество, россия, москва, санкт-петербург, образование, образование - общество