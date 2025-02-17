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В Ярославской области осудили мужчину, взорвавшего гранату в доме с людьми - РИА Новости, 17.02.2025
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20:20 17.02.2025
https://ria.ru/20250217/granata-1999921170.html
В Ярославской области осудили мужчину, взорвавшего гранату в доме с людьми
В Ярославской области осудили мужчину, взорвавшего гранату в доме с людьми - РИА Новости, 17.02.2025
В Ярославской области осудили мужчину, взорвавшего гранату в доме с людьми
Мужчина, из ревности взорвавший гранату в доме с людьми в Ярославской области, из-за чего пострадали трое, приговорен к восьми с половиной годам колонии... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T20:20:00+03:00
2025-02-17T20:20:00+03:00
происшествия
ярославская область
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
россия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 фев – РИА Новости. Мужчина, из ревности взорвавший гранату в доме с людьми в Ярославской области, из-за чего пострадали трое, приговорен к восьми с половиной годам колонии строгого режима, сообщает прокуратура региона. В суде установлено, что в сентябре 2023 года вечером в дачном доме одного из жителей Большесельского района подсудимый в ходе бытового конфликта на почве ревности к бывшей супруге привел в действие ручную осколочную гранату. В результате происшествия три человека пострадали, собственнику дома причинен имущественный ущерб в размере более 480 тысяч рублей, информирует прокуратура. Суд признал 49-летнего мужчину виновным в покушении на убийство двух и более лиц, совершенном общеопасным способом; в незаконном приобретении, хранении, ношении взрывных устройств; а также в умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества, совершенном общеопасным способом. "С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски потерпевших на сумму более полутора миллионов рублей", - сообщает прокуратура, уточняя, что приговор в законную силу не вступил. Как сообщалось ранее, обвиняемый в преступлении – Максим Пацерук. В числе пострадавших оказались настоятель Крестовоздвиженского храма в селе Шельшедом Большесельского района Дмитрий Туляков и глава Вареговского сельского поселения Федор Новиков. По словам Новикова, в доме, где все произошло, в тот вечер собрались 16 человек, включая детей. В числе прочих в доме были супруга подсудимого и его дочь. Когда Пацерук зашел в дом с гранатой в руках, мужчины попытались пойти с ним на переговоры, но он выпустил гранату из рук, рассказывал Новиков. Гостям удалось быстро перебросить гранату за диван в комнате, где она взорвалась, и этот факт, отмечали очевидцы, позволил избежать больших жертв. Источники в силовых структурах региона уточняли РИА Новости, что виновник ЧП - сотрудник ФСИН, но не из Ярославской области, он приезжал в отпуск. Мужчина находился в процессе развода.
https://ria.ru/20250214/rtut-1999282987.html
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происшествия, ярославская область, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), россия
Происшествия, Ярославская область, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Россия
В Ярославской области осудили мужчину, взорвавшего гранату в доме с людьми

Житель Ярославской области, взорвавший гранату в доме, получил 8,5 года колонии

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 фев – РИА Новости. Мужчина, из ревности взорвавший гранату в доме с людьми в Ярославской области, из-за чего пострадали трое, приговорен к восьми с половиной годам колонии строгого режима, сообщает прокуратура региона.
В суде установлено, что в сентябре 2023 года вечером в дачном доме одного из жителей Большесельского района подсудимый в ходе бытового конфликта на почве ревности к бывшей супруге привел в действие ручную осколочную гранату. В результате происшествия три человека пострадали, собственнику дома причинен имущественный ущерб в размере более 480 тысяч рублей, информирует прокуратура.
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Суд признал 49-летнего мужчину виновным в покушении на убийство двух и более лиц, совершенном общеопасным способом; в незаконном приобретении, хранении, ношении взрывных устройств; а также в умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества, совершенном общеопасным способом.
"С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски потерпевших на сумму более полутора миллионов рублей", - сообщает прокуратура, уточняя, что приговор в законную силу не вступил.
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Источники в силовых структурах региона уточняли РИА Новости, что виновник ЧП - сотрудник ФСИН, но не из Ярославской области, он приезжал в отпуск. Мужчина находился в процессе развода.
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