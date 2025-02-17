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Смоленского студента заподозрили в попытке хищения криптовалюты

Смоленского студента заподозрили в попытке хищения криптовалюты - РИА Новости, 17.02.2025

Смоленского студента заподозрили в попытке хищения криптовалюты

Студент из Смоленской области подозревается в распространении вредоносной компьютерной программы для хищения криптовалюты, ему грозит до пяти лет лишения... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T11:42:00+03:00

2025-02-17T11:42:00+03:00

2025-02-17T11:42:00+03:00

происшествия

смоленская область

россия

смоленск

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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 фев – РИА Новости. Студент из Смоленской области подозревается в распространении вредоносной компьютерной программы для хищения криптовалюты, ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает УФСБ по региону. По данным регионального УФСБ, 19-летний студент одного из вузов в Смоленске, ранее осужденный за незаконный оборот наркотиков, решил заработать путем распространения вредоносного программного обеспечения (ПО). Подобрав подходящее объявление в мессенджере, юноша связался с куратором, который объяснил ему схему распространения такой программы и предложил поделить поровну полученные преступным путем деньги. "Мне необходимо было искать людей, желательно в англоязычных чатах, предлагать им стать бета-тестеровщиками игры и отправлять заинтересовавшимся пользователям ссылку для скачивания файла. После его установки с использованием специальной программы происходило списание криптовалюты, информация о которой хранится на персональном компьютере", - цитирует студента пресс-служба УФСБ. Следуя советам преступного наставника, студент пытался реализовать указанную схему, однако, его аккаунт заблокировали, отмечают в ведомстве. После этого он начал подыскивать людей, которых заинтересует предложение по распространению вредоносного программного обеспечения за денежное вознаграждение. Вырученные средства также предлагал делить пополам. "В настоящее время в отношении 19-летнего смолянина следственным отделом УФСБ России по Смоленской области возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 273 УК РФ ("Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ"). Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет", - говорится в сообщении.

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https://ria.ru/20241220/ukraina-1990338529.html

смоленская область

россия

смоленск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, смоленская область, россия, смоленск