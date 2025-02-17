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Гладков рассказал о выплатах белгородским льготникам в год 80-летия Победы - РИА Новости, 17.02.2025
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Белгородская область
 
20:39 17.02.2025
https://ria.ru/20250217/gladkov-1999924172.html
Гладков рассказал о выплатах белгородским льготникам в год 80-летия Победы
Гладков рассказал о выплатах белгородским льготникам в год 80-летия Победы - РИА Новости, 17.02.2025
Гладков рассказал о выплатах белгородским льготникам в год 80-летия Победы
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил произвести выплаты за счёт областного бюджета участникам Великой Отечественной войны, узникам лагерей,... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T20:39:00+03:00
2025-02-17T20:39:00+03:00
белгородская область
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вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 17 фев – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил произвести выплаты за счёт областного бюджета участникам Великой Отечественной войны, узникам лагерей, блокадникам, труженикам тыла и детям войны не позднее 1 мая 2025 года, сообщила пресс-служба правительства региона. "По итогам 2025 года общие выплаты у нас будут порядка 1,5 миллиарда рублей из регионального бюджета по всем указанным льготным категориям в течение года. В общем объёме цифра достаточно большая, хотя мы понимаем, что вопрос не в деньгах. Здесь вопрос в памяти тех, благодаря кому мы сейчас живём и трудимся на своих местах", — подчеркнул Гладков, слова которого приводятся в сообщении. Он отметил, что общая сумма дополнительных выплат для льготников составит более 390 миллионов рублей за счет областного бюджета. По данным регионального правительства, участники Великой Отечественной войны к 9 мая получат 80 тысяч рублей из федерального и дополнительно 100 тысяч рублей из областного бюджета. Жители, награждённые знаком "Жителю блокадного Ленинграда", получат по 80 тысяч рублей федеральных и 35 тысяч рублей региональных выплат. Труженикам тыла будет выплачено по 55 тысяч рублей по указу президента РФ, а также 35 тысяч рублей из бюджета Белгородской области. Дети войны с 2021 года получают ежемесячную выплату в 1245 рублей. В Белгородской области её выплачивают 52,4 тысячи человек. В региональном бюджете по линии министерства социальной защиты и труда на 2025 год для этих целей предусмотрено 783 миллиона рублей. Ко Дню Победы дети войны дополнительно получат единоразовую выплату в размере 5 тысяч рублей.
https://ria.ru/20250212/ithub-1998910939.html
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белгородская область, россия, вячеслав гладков
Белгородская область, Белгородская область, Россия, Вячеслав Гладков

Гладков рассказал о выплатах белгородским льготникам в год 80-летия Победы

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости / Антон Вергун
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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 17 фев – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил произвести выплаты за счёт областного бюджета участникам Великой Отечественной войны, узникам лагерей, блокадникам, труженикам тыла и детям войны не позднее 1 мая 2025 года, сообщила пресс-служба правительства региона.
"По итогам 2025 года общие выплаты у нас будут порядка 1,5 миллиарда рублей из регионального бюджета по всем указанным льготным категориям в течение года. В общем объёме цифра достаточно большая, хотя мы понимаем, что вопрос не в деньгах. Здесь вопрос в памяти тех, благодаря кому мы сейчас живём и трудимся на своих местах", — подчеркнул Гладков, слова которого приводятся в сообщении.
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Он отметил, что общая сумма дополнительных выплат для льготников составит более 390 миллионов рублей за счет областного бюджета.
По данным регионального правительства, участники Великой Отечественной войны к 9 мая получат 80 тысяч рублей из федерального и дополнительно 100 тысяч рублей из областного бюджета. Жители, награждённые знаком "Жителю блокадного Ленинграда", получат по 80 тысяч рублей федеральных и 35 тысяч рублей региональных выплат. Труженикам тыла будет выплачено по 55 тысяч рублей по указу президента РФ, а также 35 тысяч рублей из бюджета Белгородской области.
Дети войны с 2021 года получают ежемесячную выплату в 1245 рублей. В Белгородской области её выплачивают 52,4 тысячи человек. В региональном бюджете по линии министерства социальной защиты и труда на 2025 год для этих целей предусмотрено 783 миллиона рублей. Ко Дню Победы дети войны дополнительно получат единоразовую выплату в размере 5 тысяч рублей.
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