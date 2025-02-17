Рейтинг@Mail.ru
Мерц и Вайдель выступили против легализации каннабиса в ФРГ - РИА Новости, 17.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:56 17.02.2025
https://ria.ru/20250217/germaniya-1999737809.html
Мерц и Вайдель выступили против легализации каннабиса в ФРГ
Мерц и Вайдель выступили против легализации каннабиса в ФРГ - РИА Новости, 17.02.2025
Мерц и Вайдель выступили против легализации каннабиса в ФРГ
Оппозиционные кандидаты в канцлеры ФРГ Фридрих Мерц и Алиса Вайдель выступили против того, чтобы каннабис оставался в стране легализованным. РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T02:56:00+03:00
2025-02-17T02:56:00+03:00
в мире
германия
фридрих мерц
алиса вайдель
олаф шольц
хдс/хсс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0a/1993078559_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_478020642ed188a55e5e884b4cc91473.jpg
БЕРЛИН, 17 фев - РИА Новости. Оппозиционные кандидаты в канцлеры ФРГ Фридрих Мерц и Алиса Вайдель выступили против того, чтобы каннабис оставался в стране легализованным. В воскресенье в эфире немецкого телеканала n-tv прошли предвыборные дебаты между четырьмя кандидатами в канцлеры ФРГ: действующим канцлером страны Олафом Шольцем, кандидатом от оппозиционного блока ХДС/ХСС Фридрихом Мерцем, кандидатом от правой "Альтернативы для Германии" Алисой Вайдель и кандидатом от "Зеленых" Робертом Хабеком. В ходе дебатов ведущий предложил участникам ответить в формате блиц на вопрос "должен ли каннабис и впредь оставаться легальным, да или нет?" "Нет", - ответила Вайдель. Также отрицательно ответил Мерц. "Конечно (должен)", - сказал Хабек. "В тех рамках, которые мы приняли. Но не сверх того", - ответил Шольц. С 1 апреля 2024 года в Германии вступил в силу закон о легализации и декриминализации каннабиса. Согласно закону, граждане в возрасте от 18 лет не будут нести уголовной ответственности за владение этим наркотиком массой до 25 граммов и выращивание до трех растений. Выборы в немецкий бундестаг состоятся 23 февраля. Согласно последнему опросу института INSA, "Зеленые" занимают только четвертое место по популярности с рейтингом 13%. Предвыборную гонку возглавляет блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) с поддержкой в 30%. Правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) находится на втором месте с рейтингом 21%, а социал-демократы действующего канцлера Олафа Шольца лишь третьи с рейтингом 15%.
https://ria.ru/20250217/khabek-1999736671.html
https://ria.ru/20241226/germaniya-1991302281.html
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0a/1993078559_177:0:2906:2047_1920x0_80_0_0_e8f9f8a916d527c4f3da27cdb1fc9884.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, фридрих мерц, алиса вайдель, олаф шольц, хдс/хсс
В мире, Германия, Фридрих Мерц, Алиса Вайдель, Олаф Шольц, ХДС/ХСС
Мерц и Вайдель выступили против легализации каннабиса в ФРГ

Кандидаты в канцлеры ФРГ Мерц и Вайдель выступили против легализации каннабиса

© AP Photo / Markus SchreiberФридрих Мерц
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Фридрих Мерц. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕРЛИН, 17 фев - РИА Новости. Оппозиционные кандидаты в канцлеры ФРГ Фридрих Мерц и Алиса Вайдель выступили против того, чтобы каннабис оставался в стране легализованным.
В воскресенье в эфире немецкого телеканала n-tv прошли предвыборные дебаты между четырьмя кандидатами в канцлеры ФРГ: действующим канцлером страны Олафом Шольцем, кандидатом от оппозиционного блока ХДС/ХСС Фридрихом Мерцем, кандидатом от правой "Альтернативы для Германии" Алисой Вайдель и кандидатом от "Зеленых" Робертом Хабеком. В ходе дебатов ведущий предложил участникам ответить в формате блиц на вопрос "должен ли каннабис и впредь оставаться легальным, да или нет?"
Роберт Хабек - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
Администрация Трампа начала атаку на западные ценности, заявил Хабек
02:27
"Нет", - ответила Вайдель. Также отрицательно ответил Мерц. "Конечно (должен)", - сказал Хабек. "В тех рамках, которые мы приняли. Но не сверх того", - ответил Шольц.
С 1 апреля 2024 года в Германии вступил в силу закон о легализации и декриминализации каннабиса. Согласно закону, граждане в возрасте от 18 лет не будут нести уголовной ответственности за владение этим наркотиком массой до 25 граммов и выращивание до трех растений.
Выборы в немецкий бундестаг состоятся 23 февраля. Согласно последнему опросу института INSA, "Зеленые" занимают только четвертое место по популярности с рейтингом 13%. Предвыборную гонку возглавляет блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) с поддержкой в 30%. Правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) находится на втором месте с рейтингом 21%, а социал-демократы действующего канцлера Олафа Шольца лишь третьи с рейтингом 15%.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
Германия уходит направо
26 декабря 2024, 08:00
 
В миреГерманияФридрих МерцАлиса ВайдельОлаф ШольцХДС/ХСС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала