https://ria.ru/20250217/germaniya-1999737809.html

Мерц и Вайдель выступили против легализации каннабиса в ФРГ

Мерц и Вайдель выступили против легализации каннабиса в ФРГ - РИА Новости, 17.02.2025

Мерц и Вайдель выступили против легализации каннабиса в ФРГ

Оппозиционные кандидаты в канцлеры ФРГ Фридрих Мерц и Алиса Вайдель выступили против того, чтобы каннабис оставался в стране легализованным. РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T02:56:00+03:00

2025-02-17T02:56:00+03:00

2025-02-17T02:56:00+03:00

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БЕРЛИН, 17 фев - РИА Новости. Оппозиционные кандидаты в канцлеры ФРГ Фридрих Мерц и Алиса Вайдель выступили против того, чтобы каннабис оставался в стране легализованным. В воскресенье в эфире немецкого телеканала n-tv прошли предвыборные дебаты между четырьмя кандидатами в канцлеры ФРГ: действующим канцлером страны Олафом Шольцем, кандидатом от оппозиционного блока ХДС/ХСС Фридрихом Мерцем, кандидатом от правой "Альтернативы для Германии" Алисой Вайдель и кандидатом от "Зеленых" Робертом Хабеком. В ходе дебатов ведущий предложил участникам ответить в формате блиц на вопрос "должен ли каннабис и впредь оставаться легальным, да или нет?" "Нет", - ответила Вайдель. Также отрицательно ответил Мерц. "Конечно (должен)", - сказал Хабек. "В тех рамках, которые мы приняли. Но не сверх того", - ответил Шольц. С 1 апреля 2024 года в Германии вступил в силу закон о легализации и декриминализации каннабиса. Согласно закону, граждане в возрасте от 18 лет не будут нести уголовной ответственности за владение этим наркотиком массой до 25 граммов и выращивание до трех растений. Выборы в немецкий бундестаг состоятся 23 февраля. Согласно последнему опросу института INSA, "Зеленые" занимают только четвертое место по популярности с рейтингом 13%. Предвыборную гонку возглавляет блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) с поддержкой в 30%. Правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) находится на втором месте с рейтингом 21%, а социал-демократы действующего канцлера Олафа Шольца лишь третьи с рейтингом 15%.

https://ria.ru/20250217/khabek-1999736671.html

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в мире, германия, фридрих мерц, алиса вайдель, олаф шольц, хдс/хсс