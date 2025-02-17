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Газпромбанк Мобайл запускает новую тарифную линейку и дарит гигабайты

Газпромбанк Мобайл запускает новую тарифную линейку и дарит гигабайты - РИА Новости, 17.02.2025

Газпромбанк Мобайл запускает новую тарифную линейку и дарит гигабайты

Мобильный оператор Газпромбанк Мобайл представляет три новых тарифа: "Начни", "Движение" и "Вперед". Стоимость тарифов с ежемесячной оплатой снизилась и больше... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T12:09:00+03:00

2025-02-17T12:09:00+03:00

2025-02-17T12:09:00+03:00

россия

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Мобильный оператор Газпромбанк Мобайл представляет три новых тарифа: "Начни", "Движение" и "Вперед". Стоимость тарифов с ежемесячной оплатой снизилась и больше не зависит от расходов по карте, в то же время клиенты Газпромбанка (БАНК ГПБ (АО)) теперь могут получать дополнительные гигабайты и другие привилегии.Нововведения в тарифах стали закономерной реакцией на тенденции рынка и растущее потребление услуг связи абонентами Газпромбанк Мобайл. С введением новых тарифов обновлены условия программы лояльности "Быть вместе".Дополнительный пакет интернета от 5 до 10 ГБ для новых тарифов предоставляется в первый месяц всем абонентам. Далее бонусные гигабайты можно получить при подключении к программе лояльности "Быть вместе" от Газпромбанк Мобайл и оплате покупок картой Газпромбанка от 15 000 рублей в месяц. С учетом дополнительных пакетов тариф "Начни" в Москве и области ежемесячно включает 11 ГБ и 300 минут, тариф "Движение" — 22 ГБ и 600 минут, "Вперед" — 40 ГБ и 1000 минут[1].В Москве и области стоимость тарифов начинается от 245 рублей в месяц при оплате на год вперед. При внесении предоплаты за любой из трех тарифов можно сэкономить от 20% до 30% от базовой стоимости. Например, цена тарифа "Движение" в Москве и области при годовой предоплате составит 3990 рублей вместо 5700 рублей.Кроме того, всем клиентам предоставляются безлимитные звонки внутри сети, перенос остатков минут и ГБ на следующий месяц (за исключением дополнительного интернет-трафика), 100 ГБ на год при переходе со своим номером, и обеспечивается безопасное общение благодаря многоуровневой системе защиты "Цифровой иммунитет" от спам-звонков и других видов мошенничества. Также абоненты тарифов "Движение" и "Вперед" получат безлимитный трафик на популярные мессенджеры для непрерывного общения.Активные абоненты Газпромбанк Мобайл получают специальный бонус : +0,5% годовых к ставке по накопительному счету в Газпромбанке.Особые условия действуют для абонентов, подключивших сервис Привилегии от Газпромбанка: скидка 100% на ежемесячную абонентскую плату по тарифу "Движение" для пользователей сервиса Газпромбанк Привилегии "Премиум" или дополнительные 10 ГБ к любому тарифу "Начни", "Движение", "Вперед" для тех, кто подключил сервис Газпромбанк Привилегии "Плюс"."Мы всегда учитываем и анализируем запросы наших абонентов, что позволяет нам улучшать продукты и делать их более востребованными. У нас уже есть нестандартные для рынка решения: клиенты получают в банке привилегии в виде повышенной ставки по накопительным счетам или вообще не платят за связь, являясь премиальными клиентами банка. Сейчас мы представляем первый опыт со стороны MVNO-оператора[2], когда объем трафика в тарифах увеличивается вместе с расходами по банковской карте. Можно сказать, что в этом контексте мы являемся новаторами и уверены, что наши абоненты оценят такое предложение", - отметила генеральный директор Газпромбанк Мобайл Анастасия Спешилова.Организатор акции: ООО "НМК", ОГРН 1207700160590, 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 63, э. 1, пом. VI, ком. 89, лицензия № 183555 от 16.07.2020Реклама, "Газпромбанк" (Акционерное общество), erid: F7NfYUJCUneRGyQiHnJL_________________[1] Условия и цены приведены для Москвы и Московской области. Подробнее о доступных к подключению регионах, тарифных планах и иных опциях можно узнать на сайте. Подключиться к программе лояльности "Быть вместе" можно в мобильном приложении Газпромбанка, в интернет-банке, а также при обращении в офисы Газпромбанка.[2] Mobile virtual network operator (MVNO) - мобильный виртуальный оператор.

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, газпромбанк, мобильная связь, технологии