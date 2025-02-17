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Израиль создаст управление по добровольной эмиграции жителей Газы - РИА Новости, 17.02.2025
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22:28 17.02.2025
https://ria.ru/20250217/gaza-1999935369.html
Израиль создаст управление по добровольной эмиграции жителей Газы
Израиль создаст управление по добровольной эмиграции жителей Газы - РИА Новости, 17.02.2025
Израиль создаст управление по добровольной эмиграции жителей Газы
Министерство обороны Израиля в координации с другими ведомствами создаст специальное управление по вопросам добровольной эмиграции жителей сектора Газа,... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T22:28:00+03:00
2025-02-17T22:28:00+03:00
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 17 фев - РИА Новости. Министерство обороны Израиля в координации с другими ведомствами создаст специальное управление по вопросам добровольной эмиграции жителей сектора Газа, сообщила в понедельник пресс-служба ведомства. "Министр обороны Исраэль Кац сегодня провел дискуссию по вопросу добровольного выезда жителей Газы, по итогам которой решил, что в министерстве обороны будет создано управление по добровольному выезду жителей Газы. Ожидается, что в состав управления войдут представители других министерств и органов системы безопасности", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, представитель офиса координатора действий правительства Израиля на палестинских территориях (COGAT) представил министру обороны предварительный план по добровольному выселению жителей секторе газа. "Программа включает обширную помощь, которая позволит любому жителю Газы, желающему добровольно уехать в третью страну, получить пакет услуг, который включает, среди прочего, специальные условия выезда по морю, воздуху и суше", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250217/netanyakhu-1999848186.html
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в мире, израиль, исраэль кац, биньямин нетаньяху, палестина, сектор газа
В мире, Израиль, Исраэль Кац, Биньямин Нетаньяху, Палестина, Сектор Газа
Израиль создаст управление по добровольной эмиграции жителей Газы

Минобороны Израиля создаст управление по вопросам добровольной эмиграции из Газы

© AP Photo / Hatem MoussaРазрушенные в результате авиаударов Израиля здания в Джебалии
Разрушенные в результате авиаударов Израиля здания в Джебалии - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© AP Photo / Hatem Moussa
Разрушенные в результате авиаударов Израиля здания в Джебалии. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 17 фев - РИА Новости. Министерство обороны Израиля в координации с другими ведомствами создаст специальное управление по вопросам добровольной эмиграции жителей сектора Газа, сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.
"Министр обороны Исраэль Кац сегодня провел дискуссию по вопросу добровольного выезда жителей Газы, по итогам которой решил, что в министерстве обороны будет создано управление по добровольному выезду жителей Газы. Ожидается, что в состав управления войдут представители других министерств и органов системы безопасности", - говорится в сообщении.
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По данным пресс-службы, представитель офиса координатора действий правительства Израиля на палестинских территориях (COGAT) представил министру обороны предварительный план по добровольному выселению жителей секторе газа.
"Программа включает обширную помощь, которая позволит любому жителю Газы, желающему добровольно уехать в третью страну, получить пакет услуг, который включает, среди прочего, специальные условия выезда по морю, воздуху и суше", - говорится в сообщении.
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В миреИзраильИсраэль КацБиньямин НетаньяхуПалестинаСектор Газа
 
 
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