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СМИ: ХАМАС готово передать властям Палестины контроль над сектором Газа - РИА Новости, 17.02.2025
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05:00 17.02.2025 (обновлено: 09:31 17.02.2025)
https://ria.ru/20250217/gaza-1999741988.html
СМИ: ХАМАС готово передать властям Палестины контроль над сектором Газа
СМИ: ХАМАС готово передать властям Палестины контроль над сектором Газа - РИА Новости, 17.02.2025
СМИ: ХАМАС готово передать властям Палестины контроль над сектором Газа
Движение ХАМАС выразило готовность передать управление сектором Газа Палестинской национальной администрации, сообщает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T05:00:00+03:00
2025-02-17T09:31:00+03:00
в мире
палестина
сектор газа
хамас
египет
каир (город)
организация освобождения палестины
палестинская национальная администрация
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БЕЙРУТ, 17 фев — РИА Новости. Движение ХАМАС выразило готовность передать управление сектором Газа Палестинской национальной администрации, сообщает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на собственный источник.&quot;Движение ХАМАС выразило готовность в своем письме Организации освобождения (Палестины, ООП. — Прим. ред.) передать управление сектором Газа палестинской власти и правительственной комиссии&quot;, — говорится в сообщении телеканала.По словам источника, ХАМАС выдвинуло условие для передачи власти Палестинской национальной администрации. Его суть — сохранение рабочих мест для сотрудников в новой администрации или отправка их на пенсию с гарантиями сохранения зарплат.По данным собеседника телеканала, решение о передаче власти приняло руководство ХАМАС после сильного давления со стороны Египта во время последних переговоров в Каире.Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе, а также превратят его в "ближневосточную ривьеру" для всего мира. При этом он назвал нынешний сектор Газа площадкой под снос и заявил, что его жителям стоит навсегда уйти в другие страны, предложив для их проживания, в частности, Иорданию или Египет. Он также не исключил, что США могут направить в Газу свою армию, и пообещал, что посетит сектор лично.Агентство Рейтер со ссылкой на источники писало, что арабские страны составили по меньшей мере четыре плана, которые касаются будущего сектора Газа, один из них предполагает создание буферной зоны для предотвращения строительства туннелей на границе с Египтом и обустройство временных зон для проживания палестинцев.Перемирие на Ближнем ВостокеС 19 января в секторе Газа действует режим прекращения огня в рамках соглашения между Тель-Авивом и ХАМАС.На первом этапе сделки, который предусматривает освобождение 33 израильских заложников и порядка тысячи палестинских заключенных за 42 дня, состоялись пять обменов.Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создали координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который, предположительно, будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод военных ЦАХАЛ.Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен телами погибших, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.
https://ria.ru/20250214/putin-1999228688.html
https://ria.ru/20250213/khamas-1999084371.html
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палестина
сектор газа
египет
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в мире, палестина, сектор газа, хамас, египет, каир (город), организация освобождения палестины, палестинская национальная администрация, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Палестина, Сектор Газа, ХАМАС, Египет, Каир (город), Организация освобождения Палестины, Палестинская национальная администрация, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
СМИ: ХАМАС готово передать властям Палестины контроль над сектором Газа

Sky News Arabia: ХАМАС готово отдать администрации Палестины контроль над Газой

© AP Photo / Abdel KareemБойцы ХАМАС
Бойцы ХАМАС - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© AP Photo / Abdel Kareem
Бойцы ХАМАС. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 17 фев — РИА Новости. Движение ХАМАС выразило готовность передать управление сектором Газа Палестинской национальной администрации, сообщает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на собственный источник.
«

"Движение ХАМАС выразило готовность в своем письме Организации освобождения (Палестины, ООП. — Прим. ред.) передать управление сектором Газа палестинской власти и правительственной комиссии", — говорится в сообщении телеканала.

По словам источника, ХАМАС выдвинуло условие для передачи власти Палестинской национальной администрации. Его суть — сохранение рабочих мест для сотрудников в новой администрации или отправка их на пенсию с гарантиями сохранения зарплат.
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По данным собеседника телеканала, решение о передаче власти приняло руководство ХАМАС после сильного давления со стороны Египта во время последних переговоров в Каире.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе, а также превратят его в "ближневосточную ривьеру" для всего мира. При этом он назвал нынешний сектор Газа площадкой под снос и заявил, что его жителям стоит навсегда уйти в другие страны, предложив для их проживания, в частности, Иорданию или Египет. Он также не исключил, что США могут направить в Газу свою армию, и пообещал, что посетит сектор лично.
Агентство Рейтер со ссылкой на источники писало, что арабские страны составили по меньшей мере четыре плана, которые касаются будущего сектора Газа, один из них предполагает создание буферной зоны для предотвращения строительства туннелей на границе с Египтом и обустройство временных зон для проживания палестинцев.
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Перемирие на Ближнем Востоке

С 19 января в секторе Газа действует режим прекращения огня в рамках соглашения между Тель-Авивом и ХАМАС.
На первом этапе сделки, который предусматривает освобождение 33 израильских заложников и порядка тысячи палестинских заключенных за 42 дня, состоялись пять обменов.
Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создали координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который, предположительно, будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод военных ЦАХАЛ.
Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен телами погибших, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.
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В миреПалестинаСектор ГазаХАМАСЕгипетКаир (город)Организация освобождения ПалестиныПалестинская национальная администрацияОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
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