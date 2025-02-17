Во Франции призвали Европу занять наступательную позицию
Министр Вальс: Европа должна занять наступательную позицию в свете заявлений США
Эйфелева башня в Париже. Архивное фото
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ПАРИЖ, 17 фев - РИА Новости. Европа должна занять наступательную позицию в плане защиты своих стратегических интересов в свете заявлений США, в отношениях с которыми наступают перемены, а также продолжать защищать Украину и наращивать военный бюджет, заявил министр по делам заморских территорий Франции Мануэль Вальс.
"Время наивности прошло. Первые заявления Дональда Трампа, выступление вице-президента США Джей-Ди Вэнса несколько дней назад, первые действия американской дипломатии больше чем когда-либо обязывают Европу реагировать. Это обязывает Европу продолжать защищать и поддерживать Украину, наращивать наши военные бюджеты и занять наступательную позицию", - сказал Вальс в эфире радиостанции Franceinfo.
По его словам, инициатива президента Франции Эммануэля Макрона провести встречу ряда европейских лидеров по Украине "жизненно необходима для наших стратегических интересов, как французских, так и европейских".
"Очевидно, что происходят перемены, которые обязывают нас взять ответственность в этот исторический момент", - ответил Вальс на вопрос, являются ли США все ещё союзниками Европы.
"В мире происходят перемены - с этой американской сверхдержавой, в полной мере играющей свою роль. В свете этого нужно защищать некоторые концепции глобального миропорядка и Европы. Европа находится в историческом моменте, либо она исчезнет, её сотрут из истории, либо она перейдет в наступление и начнет защищать свои стратегические интересы в сферах обороны, дипломатии и экономики", - сказал министр.
В понедельник ряд лидеров европейских стран соберется на неформальный саммит в Париже, чтобы обсудить ситуацию на Украине в свете позиции США, включая недавние переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
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В ней примут участие лидеры Германии, Великобритании, Италии, Польши, Испании, Нидерландов и Дании. Кроме того, во французскую столицу на переговоры прибудут глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Евросовета Антониу Кошта и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп 12 февраля провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине.
В минувшую пятницу вице-президент США Джей Ди Вэнс выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, обрушившись с критикой на европейские страны. Он заявил, что Европе угрожает цензура и призвал правительства Запада учитывать мнения своих граждан, а не относиться к ним, как к "обученным животным" или винтикам глобальной экономики. По его словам, главная угроза Европе исходит не от России и Китая, а таится внутри нее самой. В качестве примеров он привел отмену итогов выборов в Румынии и риск повторения этого сценария в Германии.